Haló, naboural jsem! Evropský systém automatického volání o pomoc startuje

Deštivá noc na Vysočině, nejbližší obydlí je kilometry daleko, automobil sem zabloudí jen párkrát do hodiny. V příkopu leží na střeše havarované auto, posádka je zraněná. Po pár sekundách je slyšet telefon, ozve se operátorka tísňové linky. „Haló, je tam někdo? Jste zranění?“ Během okamžiku vyhodnocuje situaci a přeposílá informaci záchranářům.



Tak funguje systém eCall, který musí mít na palubě všechna nová auta schválená pro provoz na evropských silnicích od prvního dubna letošního roku. Po mnoha letech odkladů se systém, na jehož zavedení se významně podílelo i Česko, dostává od ostrého provozu.



eCall Systém automatického tísňového volání eCall začne fungovat v ostrém provozu 1. dubna. Od tohoto data budou mít výrobci povinnost instalovat palubní jednotky systému do všech nově homologovaných osobních aut a nákladních vozidel do 3,5 tuny pro evropský trh.

Systém v případě vážné dopravní nehody automaticky přivolá rychlou pomoc. Havarovaný automobil sám odešle informace o aktivaci airbagů, data ze senzorů nárazu a GPS souřadnice místním orgánům záchranného systému, který v případě potřeby na místo okamžitě vyšle záchranáře. eCall je projektem Evropské komise a Česká republika byla jednou z devíti zemí, kde se systém testuje.

Základem celého systému je palubní jednotka namontovaná pod přístrojovou deskou. V interiéru je navíc umístěn mikrofon a malý reproduktor, které pomáhají při komunikaci s operátorkou.

Tísňové volání se sice spouští automaticky, ale manuálně ho může zahájit také kterýkoli člověk ve vozidle. Stačí pouze zmáčknout tlačítko. Například v případě, že dopravní nehodu jenom zahlédnete a chcete zavolat záchranářům. Údaje, které při aktivaci eCallu přijme operátorka z vašeho vozidla, pomůžou záchranářům mnohem rychleji určit místo nehody. A ani nemusíte popisovat, kde se právě nacházíte.

Auto zavolá o pomoc samo

Stisknutím tlačítka SOS nebo v případě automatické aktivace senzorů nárazu ve vozidle se spustí poplach a auto automaticky přenese potřebná data na centrum tísňového volání integrovaného záchranného systému a k tomu volá na číslo 112. Potom už posádka komunikuje s operačním důstojníkem, který posoudí danou situaci. Pokud posádka v případě automatické aktivace eCallu při telefonickém spojení nereaguje, operační důstojník situaci vyhodnotí tak, že došlo k závažnému zranění a vyšle tam pomoc.

Palubní jednotka má svůj vlastní zdroj energie, který v případě nehody a odpojení od baterie z auta vydrží ještě 60 minut, aby se v případě selhání automatického volání mohl kdokoliv obrátit na operátora. Palubní jednotka každou vteřinu zaznamenává GPS polohu vozidla do třívteřinové smyčky, kterou neustále přemazává. Právě podle této smyčky dokáže operátorka určit i směr jízdy a dovést tak své kolegy na správný nájezd na dálnici.

Přenos dat Z vozidla se přenáší tato základní data • Poloha vozidla (GPS souřadnice)

• Směr jízdy (důležité pro dálniční síť) • Typ motoru (benzín, nafta, lpg, cng, hybrid, elektromobil, vodík) • Počet lidí ve vozidle (podle zapnutých bezpečnostních pásů) • VIN vozidla

Systém byl vymyšlen pro to, aby zkrátil dobu mezi ohlášením nehody a příjezdem záchranných složek na místo. „Podle statistik zemře v ČR ročně pět až deset lidí kvůli tomu, že se při dopravní nehodě vážně zraní, nedokážou přivolat pomoc a není ani žádný svědek nehody, který by jim pomohl. Jde především o nehody na málo frekventovaných komunikacích v nočních hodinách. V případě těžkého zranění každá minuta rozhoduje o tom, jak vážné následky bude mít na zdraví účastníka nehody. Tyto ztráty ve statistikách přímo nevyčteme, ale pro další život zraněných mohou hrát zásadní roli,“ uvádí Tomáš Neřold, ředitel Besipu.

Systém by měl zkrátit dobu nezbytnou k poskytnutí účinné pomoci až o 50 procent mimo město a až o 40 procent ve městech. Operátor tísňové linky získá údaje pro zahájení záchranné akce za 14 až 17 sekund od nehody.

Systém eCall sníží podle Besipu počty obětí nehod o čtyři procenta, v případě těžce zraněných by měl být pokles dokonce šest procent. V Evropské unii každoročně zemře při nehodách více než 25 000 lidí, dalších zhruba 135 000 utrpí těžké zranění. Podle švédských odborníků by každá osmá oběť dopravních nehod mohla žít, pokud by byla včas dopravena do nemocnice.

„Navíc včasné nahlášení vzniku dopravních nehod napomůže snížit náklady spojené s výskytem dopravních zácp, a to o 3 až 17 procent,“ uvádí Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Systém bude fungovat po celé Evropě, v dalších zemích světa pak pod jiným názvem. Systém eCall nevyžaduje rychlé datové připojení, ale je založen na bázi mobilní telefonní sítě GSM, data lze tedy odesílat i při minimální kvalitě příjmu.

Pomůže hasičům

U nás i v evropských zemích volá vozidlo vždy na tísňovou linku 112, kde jsou speciálně připravení operátoři pro vyřízení tísňového hovoru. Například v Rakousku mluví operátoři německy i anglicky.

Implementaci systému v Česku dostal na starost Hasičský záchranný sbor, který v současnosti spravuje tísňovou linku 112. Všechna operační střediska v celé České republice mají stejnou technologii a nouzové volání eCall umí přijímat už několik let.

Systém pomůže i samotným zasahujícím hasičům. Mezi údaji, které přepošle palubní jednotka, totiž bude i VIN kód vozidla. Hasiči, kteří vyjíždějí k nehodě, si podle něj mohou vyhledat v databázi konkrétní model vozidla a prohlédnout si jeho technické plány.

V případě, že je třeba zraněného vyprostit z vozidla, je dnešní supertuhé karoserie moderních aut téměř nemožné rozstříhat hydraulickými nůžkami. Konstruktéři aut ovšem pro hasiče vytváří manuály, kde je vyznačeno, kudy se do vozu dostat a v jakém místě karoserii střihat. Některé vozy mají například na čelním skle značky, které navádějí hasiče, kde je možné rozstřihnout sloupek. Ještě před příjezdem k nehodě také hasiči budou vědět, kde má havarovaný vůz nádrže na kapaliny a autobaterii, kterou je třeba odpojit.

ECall je veřejná služba, která je součástí integrovaného záchranného systému, majitelé vozů za ni dodatečně platit nebudou. Suma za samotnou montáž palubní jednotky je zahrnuta ve výrobě vozidla. Cena instalace systému do vozidla nebude podle Evropské komise stát více než 100 eur, při masivnějším rozšíření bude postupně klesat. Už před lety se mluvilo o cenách nejzákladnějších jednotek kolem třiceti eur (800 korun).

Když není třeba, eCall spí

Volání pomocí eCall je bezplatné podobně jako volání na linku 112. Dodatečně vybavit stará auta jednotkou eCall není povinné. Pokud motorista chce mít tohoto anděla strážného, může si pořídit samostatnou jednotku. Bosch například nově představil zařízení TEP, které eCall využívá, potřebuje být však spojené přes Bluetooth s mobilním telefonem.

Někteří výrobci nabízeli v předstihu v rámci komerčních řešení systém podobný eCallu obohacený o komfortní prvky (například službu operátora, který pomůže s nalezením hotelu) už několik let. Škoda, Volkswagen, Peugeot, Mercedes, BMW a další automobilky si vybudovaly vlastní platformy v rámci nabídky telematických služeb.

„Služba konektivity vozidla Car-Net nabízí mobilní přístup k důležitým funkcím vozu a nabízí asistenční služby jako plánování návštěvy servisu nebo přivolání silniční asistenční služby. Na dálku je možné s jejich pomocí také zamknout auto, zapnout nezávislé topení nebo i spustit varovné blikače vozu,“ popisuje Lukáš Popelka, vedoucí marketingu After Sales Porsche ČR.

Speciálně zřízená střediska přijímala také nouzová volání a ty přesměrovávala na linky nouzového volání. To nově není možné. Komerční část zajišťující komfortní služby mají podle informací iDNES.cz automobilky nabízet dál, „záchranářskou složku“ ovšem musí přesměrovat na linku 112.

Proti eCall se od začátku projektu ozývají hlasy, že půjde o „Velkého bratra“, který umožní sledování motoristů. Systém je ovšem řešený tak, aby to nebylo možné. Po celou dobu je z pohledu komunikační sítě neaktivní a uvede se automaticky v činnost až v případě nehody.