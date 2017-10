Autofotka týdne: Nádherná elektrotříkolka z Estonska

, aktualizováno

Zatím je to jen počítačová vizualizace, pokud ale tvůrci seženou peníze na vývoj a start výroby, bude to parádní retro odkazující na italskou designérskou školu 60. let. Tříkolku jménem Nobe vymysleli v Estonsku.