V roce 2025 bude v Česku sto tisíc elektromobilů, prodej táhnou dotace

Elektromobily si v 95 procentech podle Muřického pořizují firmy. Tomu odpovídá i státní podpora. Převážná část dotací z operačních programů by však v současnosti měla směřovat do budování infrastruktury dobíjecích stanic. V roce 2020 by jich mělo být 1300, z toho 500 mají být rychlodobíjecí stanice.



Ministerstvo průmyslu a obchodu dosud vypsalo tři výzvy na čerpání dotací pro pořízení elektromobilů. Přihlásilo se celkem 290 projektů na nákup 680 vozů na elektrický pohon. Do konce letošního roku by měla být vypsaná čtvrtá výzva.

V celé Evropě by podle odhadů Evropské komise mělo v roce 2020 jezdit 3,3 milionu elektromobilů, z toho okolo jednoho milionu v Německu. V současnosti na kontinentu jezdí asi 530 000 elektromobilů.

Elektromobily v současnosti nabízí nebo chystá většina automobilových značek. Zlom by měl nastat právě okolo roku 2020, kdy automobilky slibují přijít na trh s desítkami nových elektrických modelů, aby splnily zpřísňující se limity pro emise CO 2 . V té době by měla mýt minimálně dva elektromobily i domácí Škoda Auto.

Celkový počet aut na českých silnicích loni přesáhl 5,5 milionu. Množství osobních vozů v registru vozidel se meziročně zvýšilo o 224 000 na 5,593 milionu na konci prosince 2017.