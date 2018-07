Lekce elektromobility pro začátečníky: sprint ze semaforu a pak nohu z plynu

Jeho revírem je město: občas je třeba na nepozorného chodce zatroubit, elektroauta prostě nejsou slyšet - venku i uvnitř. Nejraději parkuje u zásuvky, ze které „nasosá“ energii na další poskakování městem. Na to jsou elektromobily jako dělané. Nevrčí, nehlučí, jen pisklavě přede, sviští ulicemi bez čmoudu.



Elektromobilistu už dnes nemusí děsit pocit svázanosti jakýmsi neviditelným kabelem k zásuvce. Zrovna Praha je plná míst, kde se dá elektromobil dobít. A soul na baterky má v palubním infosystému speciální oddíl, kde kromě jízdních dat také ukazuje, jak daleko je to k nejbližší nabíječce, stačí kliknout a navigace ho k ní dovede. V Praze je přes osmdesát nabíjecích stanic pro elektromobily. A v nejbližších plánech města je stavba dalších šedesáti. Takže žádný strach.

Kia Soul EV v číslech délka: 4140 mm



objem kufru: 281 l (na kočárek to stačí)

elektromotor: 81 kW, 285 Nm

akumulátory: 30 kW/h

maximální rychlost: 145 km/h

sprint 0-100 km/h: 11,2 sekundy

dojezd: až 250 km

cena: 869 980 Kč

Pravidlo první a druhé: nabíjí se kdykoliv je to možné a hlavně přes noc. Mít doma v dosahu zásuvku, nebo poblíž nabíjecí stanici, ze které baterie elektromobilu přes noc naplníte energií, je nezbytné. Pokud to máte naplánované tak, že budete jezdit elektroautem do práce a nabíjet tam, je to také řešení. Na víkendy a jiné než pracovní cesty ale zásuvku v záloze mít potřebujete.

A ještě jednu nepříjemnost musíte vyřešit, pokud se chystáte přepřáhnout na elektrický pohon. Jednotliví distributoři energií (ČEZ, E.ON, PRE...) se mezi sebou neumí dohodnout na jednotném společném účtování za odebranou energii pro nabití elektromobilů. S každým z nich tedy musíte mít extra smlouvu a přístupový klíč do nabíječky, pokud chcete nabíjet, kde se vám zamane. Jinak dopadnete jako my v testu, kdy jsme museli nechávat auto jen u jednoho druhu nabíječek a pak do cíle cesty jít na autobus či metro.

Podle doktorky Duncan Williamsové z University v Yorku jsou řidiči elektromobilů klidnější, šťastnější a více koncentrování. My ovšem dodáváme, že to platí hlavně za předpokladu, že máte nabito. Když zásoba energie v akumulátorech klesá, stoupá stres.



Nabíjení je hračka, i bez návodu to zvládne každý. Úplně vybitý soul nabijete „do plna“ z klasické nabíjecí stanice pro elektromobily asi za pět hodin. Z domácí 230voltové zásuvky to je o poznání delší, spíše nouzové řešení (trvá nějakých 14 hodin). Rychlonabíjecí stanice, kterých je přeci jen zatím málo, zvládne dobít baterie soulu na 80 % kapacity zhruba za půl hodiny. Pokud jedete kolem, neváhejte! Za půl hodiny si dáte kafe a vyřídíte tři telefonáty.



Soul EV slibuje dojezd až 250 kilometrů, najet tolik na jedno nabití, to už chce hodně zkušeného elektromobilistu, ale dvě stě není nereálných. A zkoušeli jste někdy pravidelně měřit, kolik toho po Praze a okolí nacouráte? Na kilometry je to málo, do toho se s akčním rádiusem soulu určitě vejdete.

Pravidlo třetí: ne tak zhurta! Nejdál se dostanete plynulou jízdou, to platí pro jakékoliv auto. Elektromobily to ale umí řidiče skvěle učit. Energii v akumulátorech podvědomě stále šetříte, elektromobil prostě zkrotí i rapla. Ukázat ostatním záda při startu z červené a občas ukázat zvědavcům, jak umí být auto na baterky rychlé, to je povinnost každého elektromobilisty. Ale hlavními disciplínami jsou pak stejně hlavně hladká jízda bez zbytečného zrychlování a brzdění. Nejvíc energie se vždy spotřebuje na rozjezd auta - a je jedno, jestli tankuje benzin, nebo elektrony - a ten bílý soul s modrou střechou vás to naučí. Na voliči jízdních režimů, který nahradil řadicí páku, má Soul EV kromě normálních módů, které známe z aut s automatickou převodovkou (D - dopředu, P - parkování, R - couvání), ještě speciální režim B, kterým se brzdí motorem a zároveň se tak dobíjejí baterie. Soul vás naučí plachtit - nohu z plynu a nechce jet auto setrvačností, umí to fakt daleko; zdokonalí vaši předvídavost a odhad, k červené na semaforu přece není třeba přifrčet na plný plyn.

Elektrická verze vychází z klasického provedení se spalovacím motorem. Má ovšem pohodlnější podvozek. Akumulátory zvýšily hmotnost, na agilitě v zatáčkách se to ale neprojevilo. Soul EV je hbité a obratné auto do města, neztratí se ani na okresce.



Kia Soul je pohledné stylové auto, na pohled působí robustně, překvapí prostorným interiérem, ale rozměry přesně pasuje do města, na délku má jen 414 centimetrů. Kola v rozích přehledné karoserie usnadňují manévrování, z místa řidiče je skvělý výhled a krabicovité tvary usnadňují odhadnout, kde jsou konce auta. S parkováním navíc vypomůže couvací kamera. Ovládání se nijak výrazně neliší od klasického auta. Bonusem je ticho.

Auto do Prahy ještě potřebuje jednu specifickou vlastnost: pohodlí. Komfortní podvozek je na rozbité pražské cesty a dlážděné silnice centra nezbytností. To elektrický soul zdobí a k tomu má ještě parádně pohodlné sedačky. Nastupování nebo usazení dítěte do sedačky do vyvýšené karoserie je hračka.

Pravidlo čtvrté: parkuj, kde chceš. Prodeje aut, které umí jezdit na elektřinu, povzbudilo zvětšení parkovacích zón v Praze. Právě proto potkáváte nejvíc neslyšně svištících aut v jejím centru. Elektromobily totiž mohou v placených parkovacích zónách stát za symbolickou stovku korun ročně. A hlavně: platí to i pro „modré“ rezidenční zóny. Stačí se zaregistrovat na kterékoliv z radnic příslušné městské části. Už za osvobození od té otravy hledání parkovacího místa - když před kavárnou, kam spěcháte na schůzku, je úplně volno - to stojí. A časem přibydou ještě další výhody. V plánu je zavedení speciálních registračních značek pro elektromobily - až budou auta na baterky díky nim jasně rozpoznatelná, možná je časem pustí do vyhrazených pruhů pro autobusy, nebo jim třeba odpustí povinnost jezdit po dálnici s dálniční známkou. To se hodí třeba na velkém obchvatu Prahy mezi Modleticemi a Slivencem.