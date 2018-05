Kvůli elektromobilům je málo Li-Ion baterií do elektroniky

Ceny lithium-iontových baterií do spotřební elektroniky mohou letos vzrůst, stejně jako jejich dodací lhůty. Bateriových článků je totiž nedostatek, protože je skupují výrobci elektromobilů.



Podle ředitele internetového obchodu BatteryShop.cz Radima Tlapáka dochází k výpadkům dodávek akumulátorů pro maloobchodní trh. „Dotýká se to i prodejců na českém trhu, kdy se například prodlužují dodací lhůty. Proto se snažíme předzásobit, aby se situace nedotkla koncových zákazníků,“ uvedl.

Podotkl, že ceny Li-Ion baterií dosud spíše klesaly, v současnosti se ale obrací k růstu. „Současné problémy na trhu vedou k zastavení zlevňování akumulátorů a na přechodnou dobu pravděpodobně přinesou i zdražování článků. Tato situace se však dotýká spíše výrobců a běžný spotřebitel zdražování pravděpodobně nepocítí,“ popisuje Radim Tlapák.

Důvodem nedostatku je rostoucí popularita elektromobilů, která vede automobilky ke zvyšování objemu produkce. Té ale neodpovídají výrobní kapacity pro baterie.

„Velcí výrobci aut se rozhodli věnovat se elektromobilitě doslova ze dne na den, a to po dlouhém období, kdy tuto oblast prakticky ignorovali. Proto si automobilky nevybudovaly potřebné výrobní zázemí, a proto vykupují produkci akumulátorů od velkých výrobců, kteří se rychle snaží reagovat na překotný nárůst poptávky,“ popsal situaci na trhu Tomáš Kazda z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně.

Za jednoho z hlavních původců nedostatku na trhu je označovaná americká Tesla, která zatím nedokončila výstavbu vlastní továrny na výrobu bateriových článků v Nevadě. Tesla nyní produkuje necelou třetinu plánované výroby, a proto musí zbytek kupovat od japonského Panasoniku, což má aktuálně za následek extrémní nedostatek článků na trhu.

Vyšší poptávka po bateriích pak zdražuje i suroviny pro výrobu. Nejvíce vzrostla cena kobaltu, oproti loňsku se hodnota této komodity vyšplhala o 120 procent. Za posledních pět let pak surovina podražila o 250 procent.



„Růstovým šampionem je kobalt, jehož 40 procent světové roční těžby se využije pro výrobu baterií. U ostatních materiálů pro výrobu baterií není takový nárůst zřetelný, protože jejich využití je více diverzifikované mezi jiné sektory,“ uvedl analytik Komerční banky David Kocourek.



I když se těžařské firmy snaží navýšit těžbu kobaltu, niklu, manganu, mědi, hliníku a lithia, nejde to příliš rychle, a proto poptávka bude v nejbližší době převyšovat nabídku.

„Větší posilování spotřeby daných kovů očekáváme až poté, co budou uvedeny do provozu takzvané gigatovárny na výrobu baterií pro elektrická auta. Ceny těchto surovin by měly v budoucnu dále růst,“ doplnil Kocourek.