EU prosazuje elektroauta kvůli snížení CO2, není je kde nabíjet

Evropský parlament bude za pár dní hlasovat o budoucích cílech týkajících se emisí CO 2 pro automobily a dodávky. Asociace evropských výrobců automobilů (ACEA), která sice patří k nejsilnějším lobbistickým skupinám v Bruselu, ale na představy europarlamentu je i tak krátká, ovšem považuje navrhované cíle za nedosažitelné vzhledem k současné infrastruktuře a varuje před unáhlenými kroky.

Podle ACEA by europoslanci měli nejdříve věnovat větší pozornost budování infrastruktury nabíjecích stanic než neustále zpřísňovat emisní limity CO 2 .



ACEA tvrdí, že snížení emisí automobilů o 30 procent do roku 2025 vyžaduje masivní rozvoj elektromobility a k tomu zoufale chybí dobíjecí místa. V EU existuje v současnosti přibližně sto tisíc nabíjecích míst a pro větší rozvoj elektromobility by jich do roku 2025 mělo být nejméně dva miliony. EU navíc uvažuje, že bude požadovat snížení emisí až o 50 procent. „Evropští poslanci si musí být vědomi toho, že bez radikálních opatření členských států se to prostě neobejde,“ uvedl generální tajemník ACEA Erik Jonnaert. Snížení emisí o 50 procent by vyžadovalo budovat každý rok 700 000 nabíjecích stanic. To je podle ACEA nereálné.

Dalším problémem je nerovnoměrné rozmístění nabíječek. Z výsledků studie ACEA vyplývá, že v současnosti se 76 % nabíjecích stanic v EU soustřeďuje pouze ve čtyřech zemích, které však představují jen 27 % celkové plochy EU. Jde o Nizozemsko, Německo, Francii a Velkou Británii. Naproti tomu třeba v Rumunsku je pouze 114 nabíjecích bodů, 0,1 % z celkového počtu EU.

„Všech 28 členských států musí naléhavě zvýšit své úsilí, aby zajistilo celoevropskou síť infrastruktury dobíjení. Bez toho zákazníci nikdy nezačnou nakupovat elektromobily ve velkém měřítku,“ řekl Jonnaert.