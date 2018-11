Elektroauta budou problém pro servisy. Nebude je mít kdo opravovat

Na podzim 2019 vstoupí do prodeje Škoda Citigo s čistě elektrickým pohonem. Předobjednávky na tento vůz začne Škoda přijímat už na přelomu prvního a druhého čtvrtletí. Pak přijde na řadu plug-in hybridní verze modelu Superb a koncem roku první model navržený pouze v elektrické verzi v kategorii SUV.



„V roce 2020 plánujeme, že prodáme zhruba dva tisíce elektromobilů a plug-in hybridů,“ prohlásil letos v září Luboš Vlček, ředitel Škoda Auto Česká republika. Momentálně má značka v Česku 125 dealerů se 185 prodejními místy (některé firmy mají více autosalonů). Servisních míst je ovšem 230, protože má Škoda více partnerů, kteří auta servisují, ale ne všichni je prodávají.

Dealeři musí podniknout řadu kroků, než se budou moci do podnikání s elektroauty pustit. Samotný prodej není tak složitý. Škoda nepočítá se speciálním odděleným prostorem, doporučený je pouze samostatný „e-corner“ koutek s pultem a sezením pro zákazníky. Náročnější bude servis a dobíjení.

Plán je takový, že přijmout na servis elektromobil bude schopen každý dealer Škody, ovšem servisovat ho bude jen v případě, že zainvestuje, nechá se proškolit a dovybaví dílnu. Pokud prodejce zůstane u prvního stupně „elektrifikace“, bude se pak auto převážet na servis do speciálních servisních center.

Podle informací iDNES.cz se aktuálně vedou velké boje o to, kdo bude tento transport platit. Škoda převážení zákaznických aut na servis od dealera, který odmítne taková auta opravovat, platit nechce. U takového servisu tedy hrozí, že bude mít tendenci tyto vícenáklady přenést na zákazníky.

Základní stupeň „elektrifikace servisu“ s investicí v řádu několika desítek tisíc korun (přibližně do sto tisíc korun) nebude třeba obsahovat ani vlastní nabíjecí stanici a složitější opravy budou odesílány jinam.

S vyšším rozpočtem pak budou muset počítat servisy ve druhém a třetím stupni. Ve druhém už budou pro zákazníky k dispozici nabíjecí „wallboxy“, jejichž dodavatel byl vysoutěžen v rámci celého koncernu VW (nebude však povinnost je využít). Pokud chce dealer využít státní dotaci na výstavbu takové stanice, bude ji muset zpřístupnit i široké veřejnosti. Takový stupeň „elektrifikace“ prodejny vyjde podle interních materiálů značky, které má redakce k dispozici, na osm tisíc eur, tedy asi dvě stě tisíc korun. Základní nástroje a vybavení pro dílnu a k tomu mobilní nabíjecí stanice vyjde například na 3400 eur.

V nejvyšším stupni budou provozovny provádět nejen veškeré opravy elektromobilů, ale k dispozici budou i rychlonabíječky. Pro jejich provoz bude muset mít provozovatel buď speciální smlouvu s dodavatelem elektrické energie, aby byl schopen pokrýt prudké výkyvy ve spotřebě, nebo si vybudovat vlastní infrastrukturu, tedy vlastní malou solární elektrárnu a velkokapacitní baterii. Technické řešení Škoda svým partnerům nabídne.



Konkurenční výhodu zatím brzdí strach

Jeden ze servisních partnerů Škody, který se sám k elektrifikaci přihlásil, ovšem nechce být jmenován, pro iDNES.cz odhadl, že investice do takového vybavení servisu vyjde asi na tři miliony korun. Podle majitele servisu bude připravenost na servisování elektroaut znamenat konkurenční výhodu. Podchytí si tak zákazníky, kteří navíc nehledí na peníze, když kupují drahá elektroauta. Podle informací ze zákulisí, je ovšem tento přístup mezi dealery spíše výjimečný.

Britské sdružení automobilového průmyslu IMI vydalo zprávu, podle které jen tři procenta automechaniků na britských ostrovech je kvalifikovaných pro práci na elektromobilech.

Podle analýzy z nich většina pracuje v autorizovaných servisech. Klasickým garážistům se do dalšího vzdělávání v nově vznikajícím oboru nechce. IMI varuje, že vzhledem k rostoucích prodejů elektroaut bude akutní nedostatek kvalifikovaných opravářů. Obrovský problém to bude především pro celý trh s ojetými vozy. V nabídce autobazarů už se začínají objevovat elektroauta z druhé ruky, se kterými obvykle majitelé už nechtějí jezdit do autorizovaného servisu.

Realita je dnes taková, že obecné servisy a garážisté se aut s elektrickým pohonem bojí, kromě opravdu nejzákladnějších oprav nechtějí mít s takovými auty nic společného. „Kdo si koupí hybrid, bude už vždycky jezdit do značkového servisu,“ mají ověřeno u Toyoty, která má s hybridním pohonem kombinujícím spalovací a elektromotor obrovské zkušenosti.

Plány na elektrifikaci dealerské sítě Škody Auto

Pro zásahy do baterie bude podle plánů Škody potřeba i oddělené servisní místo. V případě opravy vozu po nehodě nebo při závadě baterie musí auto do karantény. Auto se na 24 hodin odstaví a sleduje se u něj především teplota baterie. U poškozených lithium-iontových baterií, které většina elektromobilů používá, totiž hrozí přehřátí a požár.

Sám výrobce elektromobilů Tesla dodává záchranným složkám popis instrukcí, jak požár hasit. Nejde jen o způsob likvidace samotného požáru, nutné je i použití speciálních ochranných pomůcek kvůli toxickým výparům z baterií. Vůz se následně musí ještě 48 hodin sledovat – pro případ, že by baterie opětovně vzplanuly. Na auto je také třeba nasypat obrovské množství písku nebo jej doslova zaplavit vodou, Tesla hovoří o dvanácti tisících litrů. Výrobce navíc nedoporučuje parkovat vozidlo po nehodě v garáži, ale pouze venku.

Na každou závadu jiné kompetence

O kousek dál jsou v přípravě na očekávanou vlnu elektromobility u Volkswagenu, který dnes nabízí tři elektrifikované modely (elektrický Golf a UP a hybridní Golf s Passatem) a chystá rozjet ofenzivu na poli elektromobilů příští rok. „Opravy a údržba vozidel s bateriovým nebo hybridním pohonem se v zásadě neliší oproti vozidlům s konvenčním pohonem spalovacím motorem - pokud se ovšem pohybujeme v oblasti mimo vysokonapěťový systém. V takovém případě může vozidlo opravovat nebo udržovat každý autorizovaný servisní partner značky Volkswagen,“ uvádí Luboš Křivánek z českého zastoupení značek VW a Audi.

„Tehdy je nutný jen nejnižší stupeň kompetence, který v oblasti servisu e-mobility Volkswagen vyžadujeme. Jde o úroveň tzv. EPO (Elektricky Poučená Osoba),“ popisuje jeho kolega Martin Šreier, který má rozvoj elektromobility v rámci dealerské sítě Audi a VW na starosti.

„Ve chvíli, kdy je nutné provádět opravy přímo na vysokonapěťovém systému, například kvůli závadě nebo v případech, kdy jsou prováděny opravy sice mimo tento systém, ale u kterých je výrobcem požadováno vytvoření beznapěťového stavu (tedy deaktivace vysokonapěťového systému), je již vyžadována kompetence na úrovni VNT (vyskonapěťového technika),“ pokračuje Šreier.

U servisů na úrovni „elektricky poučené osoby“, vykonávajících pouze všeobecné opravy a údržbu, je zapotřebí jen drobná výbava ve formě informačních štítků a servisní nabíječky.

Poučení zahrnuje seznámení s vysokonapěťovou technikou vozu, s možnými riziky a také základy zdravovědy. Toto školení na úrovni „EPO“ má aktuálně za sebou kompletní autorizovaná servisní síť Volkswagenu v České republice.

„Toto poučení je na úrovni paragrafu 4 vyhlášky 50/1978 Sb. a probíhá vesměs prostřednictvím online školení a testů. U pracovníků na úrovni vysokonapěťových techniků je situace složitější. Tito pracovníci musejí splňovat podmínky dané paragrafem 6 vyhlášky 50/1978 Sb. a dále jsou podrobně seznámeni s vysokonapěťovou technikou jednotlivých modelů, zdravovědou, principy první pomoci a záchrany života, s riziky vyplývajícími z činnosti na takových systémech, s postupy práce s vozidly po havárii,“ vysvětluje Šteier. Pro takové školení je třeba mít elektrotechnické vzdělání a minimálně dvouletou praxi.

Obrovským problémem pro provozovatele servisů bude najít kvalifikovaný a proškolený personál. Už dnes fungují servisy často v nouzovém režimu, protože jim scházejí kvalitní mechanici. Zavádějí se prodloužené, případně víkendové směny a údajně se objevují myšlenky na vícesměnný provoz. Za noční směny jsou samozřejmě příplatky. Provozovatelé servisů bojují také s kapacitou, pokud budou muset nechat elektrovůz před zahájením prací „odležet“ 24 hodin, bude to znamenat najít pro taková auta volné místo.

Elektromobilita do škol

Vše tedy směřuje k tomu, že na servis elektroaut budou určení vysoce specializovaní technici, kteří budou jednotlivá dealerství objíždět a provádět úkony na vysokonapěťové soustavě. Takovým cestujícím specialistům se říká „flying doctor“ a používají je dnes například výrobci velmi drahých aut (například supersportů). A samozřejmě, práce takového experta je velmi drahá.

Razantní nástup elektromobility zatím také jen velmi zlehka zachytávají školy, vychovávající automechaniky. „Je to téma, které je nutné zapracovat do rámcových vzdělávacích programů. Ty děti na to je třeba připravit, elektrických aut je ovšem málo a znalých lidí také,“ říká pro iDNES.cz Michal Šedivka, ředitel Střední školy automobilní v Holicích.

„Kromě klasických předmětů je to objem studia navíc,“ vysvětluje Šedivka, podle kterého by ovšem nebylo dobré pro mechaniky elektrovozů zpracovávat samostatný obor. „Takoví lidé budou muset být. Otázka ovšem je, kolik jich bude třeba,“ myslí si. V Holicích se snaží práci na autech s elektrickým pohonem do výuky začleňovat, mají například k dispozici několik hybridních vozů.

Šedivkova škola také pracuje na mezinárodním projektu Green Wheels. Kromě zástupců České republiky, kteří jsou hlavními koordinátory projektu, se na vytvoření otevřených vzdělávacích materiálů pro oblast provozu a servisu hybridních a elektrických vozidel podílejí také organizace se Slovenska, Maďarska a Velké Británie. „Využít je mohou učitelé a žáci středních automobilních škol, ale i dalších oborů ze skupin elektrotechnika a strojírenství. Část materiálů je přínosná i pro střední školy mimo automobilní oblast,“ uvádí se v popisu projektu.

Své učiliště má také Škoda Auto, která se chystá a velkou elektrickou ofenzivu. „Střední odborné učiliště strojírenské Škoda Auto implementovalo do vzdělávacího procesu školení e-mobility a od roku 2017 každý žák závěrečného ročníku musí projít odpovídající úrovní školení pro elektrickou mobilitu. Učební obor autoelektrikář, kterého se toto téma dotýká nejvíce, má vzdělávací plán od samého počátku oboru postaven tak, že plně splňuje požadavky na e-mobilitu. Žáci již v prvním ročníku pracují s třífázovým napětím sítě, které má podobnou úroveň, jako je napětí v elektromobilu. Znají tak rizika s ním spojená, i odpovídající opatření, předpisy a normy,“ uvádí pro iDNES.cz Kamila Biddle z tiskového oddělení značky.