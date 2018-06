Další plány na snížení emisí? Elektromobily, které ale lidé nechtějí

Za prvních pět měsíců letošního roku se v Německu, největším evropském automobilovém trhu, prodalo 14 583 elektromobilů. To je jen asi jedno procento všech registrací nových automobilů v zemi, jejíž obyvatelé navíc patří k nejuvědomělejším a zároveň jsou pod silným vlivem ekologické lobby.



Za dvanáct let by přitom elektřina podle plánu Bruselu měla pohánět každé třetí nové auto, jinak se nedají nové emisní limity splnit. Spalovací motory jsou na hranici technických možností omezování spotřeby a emisí, jiné alternativní pohony – například vodíkový – mají k sériové výrobě a masivnímu prodeji ještě daleko. A jak ukazují prodeje, Evropanům se navzdory kampani proti spalovacím motorům očividně do elektromobilů nechce.

Šéf PSA Carlos Tavares

Proti novému plánu Evropské komise, který nyní mají na stole evropští poslanci a klíčová diskuse o něm čeká ministry životního prostředí členských zemí, hlasitě protestují evropští výrobci aut. Podle nich se Unie snaží Evropanům vnutit něco, co nechtějí. A tržní zákonitosti podle nich ani Brusel nezmění.

„Trh je z principu tažen poptávkou. Cíle snižování CO 2 musí být realistické a zohlednit, co jsou lidé schopni reálně zaplatit. Aby bylo možné cíl Unie splnit, musel by zásadně stoupnout tržní podíl elektromobilů ze současného jednoho procenta na třicet, a to během dvanácti let,“ konstatuje Carlos Tavares, šéf sdružení výrobců a zároveň prezident koncernu PSA sdružujícího francouzské značky Peugeot a Citröen a nově i německý Opel.

Podle ACEA zkrátka Evropané na drahé elektromobily nemají. Platí to i v těch nejbohatších unijních zemích, natož pak ve střední, východní nebo jižní Evropě. „Pětaosmdesát procent dobíjecích vozů je v provozu v západní Evropě, kde je nejvyšší kupní síla. V ostatních částech unie je tržní podíl elektromobilů blízký nule. Další snižování emisí CO 2 je zcela závislé na prodejích vozů s alternativním pohonem, ale jejich dostupnost je kvůli ceně pro většinu Evropanů zásadní překážkou,“ stojí v oficiálním prohlášení Asociace.

Tavaresovo tvrzení potvrzují i statistiky z České republiky. V roce 2017 se v zemi do provozu dostalo 271 595 nových osobních aut. Z toho pouhých 387 elektromobilů, tedy pouhé jedno a půl promile. Pokud bychom započetli i všechna hybridní auta kombinující tradiční pohon s elektromotorem, dostaneme se zhruba na jeden a čtvrt procenta. Meziročně se sice počet prodaných elektromobilů zvýšil o 47 procent, i kdyby to tak ale bylo od nynějška každý rok, pořád bude podíl prodaných elektromobilů v roce 2030 při stejném počtu registrovaných nových aut jen necelých patnáct procent.

Kromě pořizovací ceny zůstává pro většinu zákazníků nepřijatelná i řada dalších omezení, které elektromobily mají. Ať už jde o limitovaný dojezd nebo absenci širší infrastruktury pro dobíjení.