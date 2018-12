Studie: elektromobily připraví Německo o 100 000 pracovních míst

Příčinou snížení počtu pracovních míst je fakt, že výroba spalovacích motorů je pracnější. Elektrické pohony nejsou tak komplexní a vyžadují menší pracovní nasazení.

Kromě dělníků v automobilovém průmyslu by o práci mohli postupně přicházet například i lidé zaměstnaní v pohostinství nebo v pojišťovnictví. V jiných odvětvích - na stavbách či v energetice - sice budou nová pracovní místa vznikat, ale celkový úbytek zdaleka nedokážou nahradit, domnívají se autoři studie.



Prognóza vychází z předpokladu, že tržní podíl elektromobilů bude v roce 2035 činit 23 procent. Pokud by byl vyšší, budou podle studie výraznější i změny na pracovním trhu. Koncern Volkswagen v uplynulých týdnech představil plány na kompletní přepřáhnutí na elektromobilitu. Auta do zásuvky chce vyrábět právě v Německu, přestěhuje kvůli tomu také výrobu svých konvenčních modelů do jiných fabrik. Ikonický Volkswagen Passat se tak bude montovat v Česku. Více o plánech automobilky čtěte zde

Je také možné, že nových pracovních míst vznikne více a ekonomika poroste rychleji. Tato varianta by však nastala pouze v případě, že by se baterie do elektromobilů vyráběly v Německu, cituje ze závěrů studie německý týdeník Der Spiegel.

Různé zdroje se nemohou shodnout na tom, jak přechod na výrobu elektromobilů ovlivní zaměstnanost. Financial Times cituje zprávu Goldman Sachs, podle které má elektromobil v porovnání s autem se spalovacím motorem o třetinu méně dílů.

Jinak mluví Petr Vaněk, mluvčí nošovické továrny automobilky Hyundai: korejský koncern Hyundai-Kia má asi nejvíce elektrifikovanou nabídku na evropském trhu. „Výroba aut s elektrickým pohonem by v podmínkách nošovického závodu HMMC znamenala změnu cca 10 % výrobního procesu, 90 % by zůstalo nezměněno. Jedná se například o lisovnu, svařovnu, lakovnu a většinu operací ve finální montáži,“ vysvětluje pro iDNES.cz Vaněk.

Změny a modifikace výrobního procesu by se podle něj týkaly zejména finální kompletace vozů, kde by se pracovalo s jinými platformami podvozků, kabelovými rozvody a s těžkými bateriemi. Z pohledu zaměstnanosti by si výroba elektrických vozidel podle Vaňka vyžádala více pracovníků ve finální montáži, ale na druhou stranu by došlo k uvolnění pracovníků z převodovkárny, protože elektrická auta nemají klasické převodovky. „Dopad na zaměstnanost by tedy byl plus minus neutrální,“ uzavírá Vaněk.