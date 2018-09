Němci měli velké oči. Milion elektromobilů u nich v roce 2020 jezdit nebude

Milion elektromobilů na německých silnicích do roku 2020 pravděpodobně jezdit nebude. Poradci berlínské vlády nově počítají, že by jich tolik mohlo být o dva roky později. Po přezkoumání současné růstové dynamiky na trhu to odhaduje ve čtvrtek zveřejněná zpráva německé Národní platformy pro elektromobilitu.