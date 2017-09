VW přepřahá na elektřinu, v roce 2030 nabídne 300 modelů na baterky

Záměr zahrnuje do roku 2025 vytvořit 50 čistě elektrických vozů a 30 plug-in hybridů, které kombinují spalovací motor a elektromotor. V roce 2025 by měl mít elektrický pohon jeden ze čtyř vyrobených vozů v automobilkách skupiny, což představuje tři miliony vyrobených elektromobilů ročně. O pět let později má být elektrický vůz v každé ze zhruba 300 modelových řad všech koncernových značek po celém světě.

Sto tisíc elektrických volkswagenů v roce 2020

Značka Volkswagen plánuje prodat v roce 2020 přes 100 000 čistě elektrických vozů. V dalších pěti letech pak chce prodej modelů nové elektrické řady I.D. zdesetinásobit.

První elektromobil I.D. přijde právě v roce 2020. Model I.D.1 bude čtyřdveřový automobil s velkým zadním výklopným víkem. Ve stejném roce se začne prodávat i elektrické SUV pod označením CROZZ1 - SUV s nulovými emisemi a pohonem všech kol - vstoupí na trh rovněž v roce 2020. O dva roky později se v nabídce objeví elektrický transporter I.D. BUZZ.

Modely I.D., I.D. BUZZ a I.D. CROZZ budou z hlediska objemu prodeje třemi nejdůležitějšími modely naplánované ofenzivy značky v oblasti elektrické mobility. „Elektrická ofenziva je hlavní součástí strategie budoucího rozvoje značky Volkswagen. Již v roce 2020, v prvním roce naší ofenzivy v oblasti elektrické mobility, chceme prodat 100 000 čistě elektricky poháněných vozů Volkswagen,“ uvedl předseda představenstva VW Herbert Diess.

Velké investice

Skupina Volkswagen do výrobní základny pro elektromobily investuje do roku 2030 přes 20 miliard eur (522 miliard Kč). Investice zahrnují vývoj dvou nových platforem pro elektrické vozy, úpravu stávajících výrobních závodů pro elektrický program, výdaje do dobíjecí infrastruktury i do vývoje automobilových baterií.

Automobilová flotila skupiny bude v roce 2025 potřebovat roční kapacitu baterií více než 150 gigawatthodin. To znamená výrobní kapacitu čtyř obrovských závodů na výrobu akumulátorů. K pokrytí této poptávky vypíše skupina velké dlouhodobé zakázky v Evropě, Číně i v USA v celkovém objemu 50 miliard eur (1,3 bilionu Kč).

Škoda Auto již dříve oznámila, že bude v roce 2025 prodávat čtvrtinu vozů na elektrický nebo hybridní pohon. K tomu jí má pomoci pět elektromobilů a několik dalších modelů na hybridní pohon. Škoda v roce 2019 přijde s prvním sériovým hybridním autem do zásuvky v rámci modelové řady Superb, o rok později bude následovat sériový elektromobil. Technologie elektrického vozu automobilka představí ve Frankfurtu na studii Vision E.

Vedle značek Škoda a Volkswagen patří do Volkswagen Group značky Audi, Seat, Bugatti, Lamborghini, Bentley, Ducati nebo Scania. Celková roční produkce skupiny přesahuje deset milionů vozů.