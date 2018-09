Strach o služební Touaregy. Šéf VW ordinuje podřízeným elektromobily

Emisní limity stále přiostřují. U vozů, které používají jako služební auta zaměstnanci Volkswagenu, však emise CO 2 stoupají. Právě manažeři VW by nyní měli podle týdeníku Welt am Sonntag přejít k elektromobilitě. Šéf VW Herbert Diess je chce nalákat na výhodné bonusy. Věc však má háček.



Oznámení, které učinil před pár dny Diess na setkání managementu společnosti, nevyvolalo mezi top manažery firmy nadšení. Diess prohlásil, že by chtěl změnil pravidla pro přidělování služebních vozů. Tvrdí, že jeho kolegové jezdí příliš rychlými služebními vozy s velkou spotřebou a vysokými emisemi.

Maximum zaměstnanců by nyní mělo podle Diessova plánu přejít na ekologičtější elektromobily. Podle šéfa společnosti není možné, aby firma pobízela zákazníky ke koupi úspornějších a čistších elektromobilů a její zaměstnanci následně nasedli do silných dieselů.

Stejně jako ostatní automobilky pracuje i společnost Volkswagen tvrdě na tom, aby dokázala vyhovět emisním limitům CO 2 , které stanovila EU. Od roku 2020 smějí modely každého výrobce produkovat v průměru maximálně 95 gramů CO 2 na kilometr. Značka VW se v prvním pololetí letošního roku dostala na 118 gramů CO 2 .

Což je o celý gram méně než za první pololetí loňského roku. Ovšem pozor: emise oxidu uhličitého u služebních vozů zaměstnanců wolfsburgské továrny vzrostly. V roce 2017 vypustily do ovzduší průměrně 130 gramů CO 2 na kilometr.

To pro image firmy není dobrá vizitka. Manažeři by podle Diesse měli jít příkladem. V současnosti se podíl elektromobilů a hybridních modelů ve firemním vozovém parku Volkswagenu pohybuje v řádu promile. Ovšem už v příštím roce by měl mít každý desátý z celkového počtu dvaceti tisíc služebních vozů značky VW v Německu elektrický pohon. A o rok později by měl počet být ještě znatelně vyšší.

Už dnes hledí na průměr emisí své služební flotily mnoho mezinárodních firem. Není neobvyklé, že i vysoce postavení manažeři mají luxusní modely prémiových značek, ovšem se základní motorizací. Zbytek limitu na nákup pak využijí pro pořízení příplatkové výbavy. „Více je to rozšířené ve světě. V Česku se tento trend zatím moc nešíří, protože z toho firmy nemají žádný hmatatelný užitek. Týká se to třeba poboček amerických firem, které tato pravidla stanovují plošně pro celou Evropu,“ vysvětluje Martin Šidlák, vydavatel specializovaného magazínu Flotila.

Strach z hněvu v koncernu

Momentálně se v německém koncernu pracuje na odpovídajících změnách v předpisech pro přidělování služebních vozů. Přepracované nařízení by mělo vstoupit v platnost v polovině nebo nejpozději koncem roku 2019. Mluvčí Volkswagenu se k chystaným změnám odmítl na dotaz Welt am Sonntag vyjádřit.

V Diessově okolí se opatrně hovoří o „nápadech a plánech“. Šéfovi VW je jasné, že mezi zaměstnanci nejspíš vyvolá značnou nevoli, když jim zatrhne používání rychlých pohodlných vozů. V automobilce totiž pochopitelně pracuje mnoho milovníků silných motorů. A přepřažení na elektřinu bude pro mnoho z nich velký zásah do života a návyků jak používají auto. S elektromobily kvůli jejich omezenému dojezdu, nedostatečné nabíjecí infrastruktuře a dlouhé době nabíjení musí motorista přeci jen velmi dobře plánovat program jízd.

Diess je ovšem pod tlakem i z druhé strany. Limit CO 2 stanovený pro rok 2020 může Volkswagen splnit pouze za předpokladu, že se velký počet zákazníků rozhodne pro elektromobil. Ovšem proč by to měli dělat, když jimi nejezdí ani sami zaměstnanci VW? Plány týkající se služebních elektromobilů mají tedy zároveň posloužit i jako reklama na elektromobily a hybridy.

Stávající směrnice týkající se služebních vozů je formulována tak, aby zaměstnance motivovala k užívání pokud možno co největších a nejsilnějších firemních aut. Nižšímu managementu přísluší jeden služební vůz na člověka, u středního jsou to vozy dva. Zaměstnanci přitom platí procento brutto ceníkové ceny.

Další náklady související s provozem vozu odpadají, uživatelé služebních vozů neplatí za pohonné hmoty ani za servis. Tankovat mohou u firemních čerpacích stanic nebo na čerpací kartu VW. Kdo tedy chce z tohoto nařízení profitovat pokud možno co nejvíce, objedná si co největší auto. A to činí velké procento manažerů.

Sami zaměstnanci VW považují stávající systém za „zastaralý“, zcela nekorespondující s jakýmikoli pravidly na ochranu životního prostředí. To chce Diess změnit – ovšem aniž by hned zaměstnancům stanovil přísné kvóty na užívání elektromobilů. Plány, že by zaměstnanci přešli během půl roku od dieselů a benzinových motorů na bateriový pohon, byly zamítnuty. Nyní by měl vzniknout motivační systém bonusů a malusů.

Volkswagen I.D. Buzz

Zatím chybí zajímavé elektromobily

Kdo bude jezdit elektromobilem, může od podniku získat prémii. Ti, kteří se nevzdají modelu se silným spalovacím motorem, budou muset platit. Tak zní jedna myšlenka. Podle jiné se uživatelům elektromobilů uhradí náklady za zřízení nabíjecího zařízení v místě jejich bydliště, případně jim budou zajištěny výhody jinou formou. Definitivní rozhodnutí, jak bude nové nařízení znít, zatím nepadlo.

Největším problémem Diessových plánů je skutečnost, že VW zatím nemá v nabídce skutečně zajímavé elektromobily. Kdo momentálně jezdí Touaregem, těžko s nadšením přesedne do Passatu GTE s hybridním pohonem nebo elektrického Golfu. Dalším zádrhelem je fakt, že dodací lhůta pro elektromobil VW je momentálně začátek roku 2019.

Koncern sice připravuje v elektroodvětví ofenzivu – do roku 2025 se má na trhu objevit více než 80 nových modelů a variant s bateriovým pohonem (mezi nimi 50 čistě elektromobilů a 30 plug-in hybridů), ovšem první model nové generace elektromobilů VW ID Neo přijde na trh až v roce 2020. Tedy v době, kdy už budou v platnosti nové limity EU. Diess tak ještě bude muset zapřemýšlet, čím své manažery přiměje k přechodu k elektřině.

Koncern Volkswagen vlastní 12 značek. Patří mezi ně osobní automobily Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini a Porsche, značky nákladních aut MAN a Scania a rovněž užitkové vozy Volkswagen a motocykly Ducati.