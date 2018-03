Mercedes se novým hybridem moc nechlubí. Tankuje totiž naftu

Dosud se benzinový Mercedes C 200 chlubil emisemi CO 2 v kombinovaném cyklu od 123 g/km. Ten zbrusu nový, důkladně přepracovaný, má ve stejné kolonce hodnotu 136 g/km. To jsou důsledky nových pravidel měření spotřeby a emisí.

Mercedes se ve skutečnosti musel hodně snažit, aby podle nové metodiky dosahoval spotřeby jen o 10 procent vyšší. Zdroje z jiných automobilek totiž naznačují, že bez technických úprav budou stávající auta od září vykazovat spotřebu vyšší o pětinu.

Němci se tím příliš nechlubí, ale ke snížení spotřeby od letoška ve velkém používají hybridní systémy. Souběžně připravili hned dva, které využívají rozdílných principů.

První cesta: jednoduchá a efektivní

Hybridní systém pracující s napětím 48V je dobrým kompromisem při elektrifikaci spalovacích motorů. Je dostatečně silný, aby jeho působení mělo rozeznatelný přínos a zároveň mnohem jednodušší a kompaktnější než například sofistikovaný hybridní pohon od Toyoty. Navíc nevyžaduje speciálně proškolený personál servisů.

Podobně jako u nového Audi A8, kde je hybrid tohoto ražení součástí standardní výbavy, Mercedes u systému EQ Boost elektromotorem nahrazuje alternátor. Elektromotor poháněný řemenem dobíjí baterii, slouží však i jako startér či pomocný pohon při zrychlování.

Takový systém se nyní objevuje v modernizovaném Mercedesu C 200. Navzdory označení ho už nepohání přeplňovaný dvoulitr, ale motor o objemu 1,5 litru. Ten nabízí stejných 135 kW, i když až o tři sta otáček výš (od 5800/min), točivý moment společně se zmenšením motoru klesl z 300 Nm mezi 1200 a 4000 otáček na 280 Nm v rozmezí tři až čtyři tisíce.

Hybridy měl Mercedes z Němců jako první V roce 2009 Mercedes začal prodávat limuzínu S 400 Hybrid, která spojila benzinový šestiválec 3,5 l o výkonu 205 kW z modelu S 350 s elektromotorem. Ten byl vložen mezi spalovací motor a převodovku – toto uspořádání bylo donedávna u hybridů nejrozšířenější. Elektromotor v nízkých otáčkách přidával maximálně 15 kW a 160 Nm. První auto s hybridním pohonem mezi německými automobilkami však ještě neumělo jezdit čistě na elektřinu. S tím přišel Mercedes v roce 2012 u modelu E 300 BlueTEC Hybrid – po Peugeotu 3008 HYbrid4 druhém sériovém autu, které spojilo turbodiesel a elektromotor. Od té doby se nabídka rozšířila, Mercedes nabízí celou řadu klasických i dobíjecích hybridů, ve třídách C, E, S, GLC i GLE. Bude to až letošní rok, který v mercedesech přenese hybridní pohonné jednotky z okraje nabídky přímo do centra dění.

EQ Boost však slouží právě k vykrytí tohoto poklesu. Elektromotor v nízkých otáčkách k benzinovému čtyřválci přidává až 10 kW a 160 Nm. To svědčí především pružnosti v nízkých otáčkách a účinnosti pohonného systému při zrychlování. Vedlejším efektem má být dle Mercedesu rychlejší řazení 9stupňového automatu – elektromotor urychluje srovnání otáček.

Mercedes C 200 dále dokáže jet s vypnutým spalovacím motorem. V určitých rychlostech, když není k pohonu auta potřeba, se čtyřválec odpojí a zastaví.

Nový motor je také vybaven přímým vstřikováním a systémem Camtronic, který spojuje variabilní časování ventilů s dvoustupňovým nastavením jejich zdvihu. O přeplňování se stará turbodmychadlo typu twin-scroll.

V současnosti je hybridní patnáctistovka společně se sportovně laděným šestiválcem C 43 AMG (ten má rovnou 287 kW) jediným benzinovým pohonem pro třídu C. Mercedes však slibuje příchod většího a výkonnějšího čtyřválce. Tím by mohl být přeplňovaný dvoulitr naladěný na 220 kW a 400 Nm, opět podpořený 10kW elektromotorem. Tuto kombinaci Němci už v tichosti uvedli na podzim v kabrioletu a kupé E 350.

Pro větší motory je určen silnější EQ Boost, taktéž se 48V okruhem, který přidává 16 kW. Ten už byl prezentován jako sériová výbava benzinových šestiválců v třídách CLS a S.

Druhá cesta: turbodiesel do zásuvky

Vedle toho Mercedes za ženevském autosalonu představil systém EQ Power, který je schopen jízdy čistě na elektřinu do vzdálenosti 50 km. Plug-in hybridní pohon třetí generace se brzy dostane do tříd C a E, a to ve spojení s dvoulitrovým turbodieselem. Naftové motory jsou však dnes pro automobilky delikátním tématem, evropští zákazníci je chtějí, obzvlášť u modelů nabízených Mercedesem a dalšími prémiovými značkami, na druhou stranu proti nim táhnou politici.

Elektromotor s parametry 90 kW a 440 Nm je vložen mezi spalovací motor a devítistupňový automat. Neobvyklé je umístění odpojovací spojky, tlumiče torzních kmitů a spojky pro přemostění měniče do rotoru elektromotoru. Díky asistenci elektromotoru pohonné jednotky společně podávají 700 Nm při 1400 otáčkách naftového čtyřválce.

Mercedes se dal na cestu elektromotorů. Dostane je benzinové C i naftové E

Energie je uložena v 13,5kWh baterii (speciální typ Li-NMC), kterou lze díky rychlodobíjení nabít za pouhé dvě hodiny. Slouží primárně pro pohon elektromotoru, elektřinou je však napájeno i topení a klimatizace. To umožňuje dále snížit spotřebu nafty.

V zájmu snížení spotřeby bude systém EQ Power využívat i další pokročilé funkce. Kombinace údajů z navigace, systému čtení dopravních značek, stereokamery pod čelním sklem a radaru ve přídi umožní hybridu číst provoz a přizpůsobit zapojení pohonných jednotek dané situaci.

Haptický plynový pedál v režimu Eco usměrňuje samotného řidiče – pedál klade zvýšený odpor, pokud by chtěl řidič příliš intenzivně akcelerovat a vynutit zbytečné spuštění turbodieselu. Pro jízdu s uvolněným plynovým pedálem zase řídicí jednotka na základě provozních podmínek předvídá, zda bude efektivnější nechat auto plachtit setrvačností, nebo dobíjet baterie řízeným zpomalováním pomocí rekuperace.

Bližší parametry, označení modelu nebo termín uvedení do prodeje automobilka zatím nezveřejnila.

Stejný plug-in hybridní systém Mercedes představil už na podzim v limuzíně S 560 e. Tam se 90kW elektromotor pojí s přeplňovaným benzinovým třílitrem V6, který má 270 kW. Ani jeho prodej však zatím nebyl oficiálně zahájen.

V současnosti jsou tedy v prodeji „jen“ plug-in hybridy, které Mercedes označuje za druhou generaci. Modely GLC 350 e a E 350 e (do faceliftu k nim patřil i C 350 e) spojují starší verzi dvoulitru, elektromotor, sedmistupňový automat a starší baterie s menší kapacitou.