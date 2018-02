Paradox: Boj proti emisím má za následek růst emisí

Údaje z britského trhu za rok 2017 ukázaly, že průměrné emise na nový automobil se loni oproti roku 2016 zvedly ze 120,1 g/km na 121 g/km. Konkrétně za to může tažení proti dieselovým motorům. Zákazníci z nich totiž nepřecházejí na elektromobily, jak by si ekologové přáli, ale na benzinová auta, která mají vyšší spotřebu a kvůli tomu produkují vyšší emise CO 2 .

Generální ředitel společnosti SMMT Mike Hawes vyjádřil důvody jasně, když řekl: „Jako automobilový průmysl sdílíme vládní představu o nízkoemisní budoucnosti, ale nejde to udělat přes noc.“



Kampaň proti dieselům přináší viditelné změny, když v Británii meziročně poklesl jejich prodej o 17,1 %, ale pokles emisí to nepřineslo. „Zájem o elektromobily je nízký kvůli slabé dobíjecí infrastruktuře a také pořizovacím cenám,“ řekl Hawes. Poptávka po elektromobilech loni v Británii vzrostla o 34,8%, což ovšem v absolutních číslech znamená, že se jich prodalo 13 500 - což je nepatrná část z celkového prodeje 2,5 milionu automobilů.

Je evidentní, že jakékoli emise, ať už CO 2 , NO X nebo pevných částic jsou lidskému zdraví ve větší nebo menší míře škodlivé. Ale bojovat proti nim pouze zákazy, nemusí přinášet užitek.



Nejprve totiž byly hlavním ekologickým „nepřítelem“ emise CO 2 . Předpisy nutily výrobce k jejich stálému snižování, což mělo za následek jednak „podvádění“ při měření (což odstartovalo aféru Dieselgate), jednak rostoucí popularitu dieselových agregátů, jejichž emise CO 2 jsou nižší. Pak se ovšem ukázalo, že diesely produkují naopak více oxidu dusíku a pevných částic. Takže nyní se úředníci rozhodli bojovat proti nim.

Mnoho zemí a měst uvažuje o zákazu jejich prodeje nebo provozu, přidali se už i výrobci, například koncern Fiat Chysler před pár dny oznámil, že zastaví prodej dieselů do roku 2022 (více zde), skoncovat nejen s diesely, ale rovnou se všemi spalovacími motory se chystá Volvo.