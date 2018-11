Němečtí aktivisté jsou úspěšní v boji s diesely, zákaz ovšem nefunguje

Od 31. května platí v Altoně, jednom ze sedmi městských obvodů Hamburku, zákaz vjezdu motorovým vozidlům s dieselovými motory, které nesplňují normu Euro 6. Jaký efekt opatření přineslo? V jedné ulici se zatížení oxidem dusičitým (NO 2 ) lehce zlepšilo. Ovšem v druhé hodnoty stouply.

Už samotné zavedení emisní zóny, do které starší auta nemohou vjet, ve dvou vybraných ulicích v centru města působí pochybně, kritici toto patření připodobňují k povolení močit do vody jen v pravém rohu bazénu. Údaje získané z hamburské sítě měřicích stanic ukazuje, že se opatření míjí účinkem.

Chybný výklad směrnic Zákaz vjezdu dieselů do měst je založen na chybě, tvrdí německý expert Úřady musely vědět dlouho dopředu, že budou zakazovat diesely, tvrdí odborník - více čtěte zde.

Začátek vypadal slibně. Z oficiálních dat lze vyčíst, že po zavedení opatření se situace v ulici Stresemannstrasse skutečně významně zlepšila. Měřicí stanice umístěná ve výšce metr a půl nad zemí ukázala v červnu výrazně nižší hodnoty než ve srovnatelném období předchozího roku: snížení z 47 mikrogramů na kubický metr na 37. „V té době probíhal ovšem vysoký počet kontrol. V dalších měsících se hodnoty zvyšovaly, až v říjnu dosáhly 48 mikrogramů na metr krychlový, což je zřetelně víc než v předchozím roce, kdy hodnota činila 39 mikrogramů,“ komentuje lokální deník Hamburger Morgenpost (MOPO).

Ještě hůř vypadá situace v ulici Max Brauer Allee. Kromě srpna jsou hodnoty ve všech měsících horší než v roce 2017, kdy ještě žádné zákazy vjezdu neexistovaly. „Jasně z toho vyplývá, že opatření mnoho užitku nepřinášejí,“ píše deník.

Obyvatelé uvádějí, že dotčenými ulicemi nadále projíždějí vozidla, která s jistotou nesplňují normu Euro 6. Zároveň dodávají, že vozidla nikdo nekontroluje. „Provádíme kontroly v pravidelných intervalech,“ ujišťuje však policejní tiskový mluvčí.

Norbert Hackbusch z německé politické strany Levice (Die Linke) v rozhovoru pro Hamburger Morgenpost komentuje: „To jen dokazuje, že v případě těchto opatření jde o uklidňující prostředek. A o PR vtip.“ Zároveň vyzývá, aby se o dalších opatřeních nediskutovalo až za rok: „Jako první krok navrhujeme zavést v Hamburku zákaz průjezdu nákladních automobilů. Zároveň by mělo být v dotčených hlavních ulicích prosazeno zavedení dopravy elektroautobusy.“

Německo začalo diskutovat o tom, jak ohlídat, aby řidiči starých aut zákazy vjezdů do měst respektovali. Na první pohled policisté jen velmi těžko rozeznají, jestli daný vůz splňuje emisní normu Euro 6 a zákaz se na něj nevztahuje. Zastavování všech aut v daném úseku a kontrola technického průkazu, v němž je emisní norma uvedena, by bylo nepraktické.

Německá vláda by proto ráda nasadila systémy, které budou automaticky snímat poznávací značky všech aut vjíždějících do oblasti zákazu, díky čemuž je bude možné porovnat s registry vozidel. Navrhované opatření zatím odmítají zástupci měst. „Dlouhodobé rozestavění sloupů se sledovacími zařízeními a kamerami v prostoru ulic vnímají města kriticky,“ řekl listu Süddeutsche Zeitung šéf jejich sdružení Helmut Dedy.

Zelení by upřednostnili takzvanou modrou plaketu nalepenou na čelním skle, pomocí které by se rozlišila auta nejméně zatěžující ovzduší od těch ostatních. Konečné slovo bude mít parlament, kam nyní vládní návrh směřuje. Více čtěte zde.

Zelení aktivisté

Za prosazováním nízkoemisních zón s pomocí soudů stojí německá nestátní organizace na ochranu životního prostředí DUH (Deutsche Umwelthilfe). Ta je v radikálním prosazování vyhánění aut z měst velmi úspěšná, na pomoc si bere soudy.

Vysoce kontroverzní organizace se zasazuje o ochranu ovzduší, dodržování biologické rozmanitosti, získávání energie z obnovitelných zdrojů, ochranu spotřebitelů a je činná i v dalších souvisejících oblastech. Prosazuje zákazy vjezdu do měst dieselovým vozidlům nesplňujícím normu Euro 6 a nyní zaměřuje svou pozornost na Berlín. V současnosti upozorňuje na „zřetelné překročení“ limitů oxidů dusíku nedaleko nádraží Messe Nord (Výstaviště sever). Nepředkládá ovšem aktuální data, nýbrž modelové výpočty senátu z roku 2015.

Berlínský správní soud nařídil ve svém rozsudku z 9. října letošního roku zákaz vjezdu dieselům do osmi ulic města. Podkladem pro toto rozhodnutí byl seznam ulic předložený dopravním odborem, v nichž podle modelových propočtů budou překročeny limity i v roce 2020. Limity se pohybují kolem 40 mikrogramů oxidu dusičitého (NO 2 ) na metr krychlový vzduchu.

Zákazy vjezdu musí být z rozhodnutí soudu nejpozději do 31. března 2019 zahrnuty do plánu na ochranu životního prostředí a poté do 30. června realizovány. Podle rozsudku zákazům vjezdu bude platit v osmi ulicích: Leipziger Straße, Reinhardtstraße, Brückenstraße, Friedrichstraße, Kapweg, Alt-Moabit, Stromstraße, Leonorenstraße.

DUH ovšem jde ve svých požadavcích ještě dále. Chce rozšířit zónu zákazu vjezdu starším dieselům i na úsecích dálnic vedoucími Berlínem. Stejným požadavkem byla úspěšná už v Essenu, kde dosáhla vyhlášení zákazu vjedu na frekventovaném úseku dálnice A40, který vede jižní částí centra. Dá se tedy čekat, že soud rozhodne ve prospěch DUH i v tomto případě.

„Pozornost musí být nutně zaměřena i na A100,“ říká šéf DUH Jürgen Resch. Jeho organizace našla v berlínském atlasu životního prostředí modelové hodnoty z roku 2015, podle nichž zatížení oxidy dusíku na velice frekventované městské dálnici u výstavního areálu činí zhruba 75 mikrogramů NO 2 . „Je tam obytná zástavba,“ upozorňuje právní zástupce DUH Peter Kremer.

DUH z toho vyvozuje, že mezi oblasti, kde má nejpozději od července 2019 začít platit zákaz vjezdu, by měly spadat i úseky dálnice A100. A sice i pro vozidla emisní třídy 6a až 6C a dieselové nákladní vozy. Zákaz by se mohl rozšířit na větší oblast, protože dieselový provoz bude těžké vést jakoukoli objížďkou.

V současnosti má DUH podané žaloby za „čistší vzduch“ ve třiceti městech. Do konce listopadu podá DUH žaloby za čistší vzduch ještě v Bielefeldu, Hagenu, Oberhausenu a Wuppertalu. Tím vzroste počet podaných žalob na 34 měst. Poslední jednání v roce 2018 proběhne 19. prosince ve Wiesbadenu.

V roce 2019 podobné opatření čeká motoristy v Berlíně, Stuttgartu, Mohuči, Kolíně nad Rýnem, Bonnu, Essenu, Gelsenkircheni či Frankfurtu nad Mohanem.

Aktuálně platí zákazy vjezdu do center měst většinou pro auta s dieselovými motory splňujícími emisní normu Euro 4 a starší, to jsou vozy vyrobené před prvním zářím 2009. V plánu ovšem je rozšíření také na novější ekonormu Euro 5, podle níž se homologovala auta do 1. září 2015.