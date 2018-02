Nákupní horečka: emisní normy zmenší nabídku aut, prodejci plní sklady

Slavné STI je typickým případem naznačujícím vývoj na automobilovém trhu v následujících měsících.

Důvodem je, že 300koňový plochý dvoulitr Subaru EJ25 plní „pouze“ emisní normu Euro 6b, která pozbude platnosti 31. srpna 2018. Naspecifikovat auta do výroby půjde už jen zhruba do konce března. Pak sice prodeje budou pokračovat, ale už jen ze skladových zásob, které si dealeři naobjednají.

Subaru WRX STI

S emisní normou souvisí také povinnost automobilek měřit normovanou spotřebu novým způsobem v běžném provozu tak, aby byly oficiální údaje spotřeby bližší reálnému provozu. To všechno bude v Evropě znamenat konec také pro turbodieselový boxer značky, Subaru ho už bude nabízet jen v Austrálii a Jižní Americe.

Případ Subaru je extrémní, ale skvěle ukazuje, co čeká evropské automobilové trhy v následujících měsících. Dá se čekat ještě další nárůst prodejů a registrací.

„Od 1. září nebude možné přihlásit do provozu vozidlo, které neplní nové normy Euro 6c a WLTP,“ vysvětluje Zdeněk Vlášek, výkonný ředitel společnosti SCC, která se zabývá homologacemi a schvalováním vozidel. Existuje ovšem způsob, jak přihlásit auto podle starých norem i později, od 1. září totiž začíná běžet lhůta pro takzvaný doprodej. Evropské předpisy nabízí dva modely. První varianta říká, že ještě tři měsíce po náběhu nové normy bude možné auta registrovat v neomezeném množství podle starého předpisu, toto řešení zvolilo například Německo. České ministerstvo dopravy zvolilo druhou možnost. „Je možné zaregistrovat 10 procent ročních prodejů nebo sto aut od jednoho homologovaného typu vozidla. Jejich registrační čísla VIN je třeba nahlásit dopředu do konce srpna na ministerstvo dopravy,“ vysvětluje Vlášek. Podle něj to bude tentokrát velmi masová záležitost. „Musí se přehomologovat úplně všechno, není na to moc času. Je to zásadní změna v metodice měření a hodně narychlo. Automobilky bojovaly za odložení nové normy a nepodařilo se jim to,“ vysvětluje aktuální paniku Vlášek.

Další potíž je v tom, že automobilky třeba upravit motory podle nových předpisů stihnou, nezvládnou ovšem v termínu homologaci. Podle oslovených odborníků je v homologačních zkušebnách v celé Evropě nyní nával a je skoro jisté, že kdo přijde později, bude dlouho čekat.

Už dnes, kdy mají automobilky na limit našponované kapacity výroby, je tak otázka, jestli se takto „na sklad“ objednaná auta stihnou vyrobit, fyzicky dopravit do republiky a přihlásit. Stihnout se to musí do konce srpna. Navíc v nich dealeři budou mít uloženy velké peníze, které si často budou muset půjčit. V tomto případě jsou dealeři často závislí na tom, jaké podmínky operativního financování jim dokáže zastoupení automobilky vyjednat u finančních ústavů. Dalším očekávatelným efektem bude výrazný pokles registrací v druhé polovině roku.

Dá se tedy čekat, že některé značky a prodejci se totiž budou chtít „předzásobit“ často důležitými modely, které tvoří podstatnou část prodejů, ale automobilka je bude muset vyřadit z nabídky. Subaru STI je extrémní případ, jedním z takových modelů by ovšem mohl být Renault Clio. Podle obvykle velmi dobře informovaného magazínu rnews.cz, věnovanému vozům této francouzské značky, má být výroba modelu ukončena předčasně letos. Důvodem jsou právě nové předpisy, jejichž splnění by bylo v případě tohoto modelu před koncem životního cyklu nerentabilní. Nové motory splňující přísnější ekonormy by tak měly dorazit až s novou generací Clia, jehož uvedení se tak má uspíšit. Malý model se loni v tuzemsku podílel na prodejích značky téměř 30 procenty, takže předzásobení by v tomto případě dávalo smysl.

Dalším příkladem může být třeba Škoda Fabia, které po aktuálním faceliftu nejspíš navždy přijde o dieselové motory. Základ nabídky budou tvořit benzinové tříválce, doplněné čtyřválci TSI. „V segmentu menších vozů (Fabia, Rapid) moderní dieselové agregáty vyžadují pro splnění emisních požadavků velmi drahé technologie, které přestávají být pro cenově senzitivní zákazníky akceptovatelné,“ vysvětluje pro iDNES.cz tiskový mluvčí Škody Vítězslav Pelc. „V ČR se v případě modelové řady Fabia pohybovala zástavbovost dieselových agregátů pod 10 % z celkového objemu všech prodaných vozů. V Německu a Polsku se prodeje dieselových motorů pohybují na stejné úrovni jako v ČR. Ve Velké Británii na úrovni 5 %. Z dalších zemí lze zmínit například Švédsko a Slovinsko, kde se prodeje naftových motorů pohybují na úrovni 1 % z celkového počtu všech prodaných vozů. Přesto i nadále počítáme s technologií dieselových agregátů do budoucna, jejich potenciál ještě není zcela vyčerpán,“ uzavírá Pelc.

Škoda a potažmo celý koncern Volkswagen přechod na novou skladbu nabídky motorů ilustruje také postupným nahrazováním aktuálního motoru 1,4 TSI novým agregátem 1,5 TSI, který dostává už třeba Škoda Karoq. Nový benzinový čtyřválec je osazen filtrem pevných částic, který donedávna dostávaly jen naftové motory. Nasazení filtrů čeká většinu přímovstřikových benzinových motorů i ostatních značek v nejbližší době.

Filtr všude

Motoráři automobilek tedy mají nyní napilno. Aktuálně pracují na úpravách a měření spotřeby podle nové metodiky u těch nejdůležitějších motorů. Ty okrajové tedy musí počkat a třeba je i na čas vyřadí z nabídky. Z ceníků BMW tak zmizí z nabídky modely BMW M3 a M550i xDrive. „Extrémně komplexní přechod na nové zákonné požadavky a nové předpisy o emisích, stejně jako nová měření spotřeby a emisí CO2 vyžadují obecnou startovací strategii, která zahrnuje všechny modely automobilů BMW Group,“ řekl iDNES.cz tiskový mluvčí českého zastoupení značky David Haidinger. „Od září letošního roku se budou filtry pevných částic postupně montovat do všech benzinových modelů - kromě elektrického BMW i3 - aby byly vždy v souladu s budoucími právními předpisy.“ Některé modely, které měly být v blízké době tak jako tak vyřazeny z prodeje, tak ukončí svou kariéru o něco dříve, než bylo plánováno. To je právě případ BMW M3. „Tyto modely budou pak vybaveny aktualizovanou technologií při příchodu nové generace. Jednoduchá instalace filtru pevných částic ale nestačí. Takové opatření vyžaduje mnoho změn. V případě nového BMW M550i xDrive dojde k dočasnému přerušení výroby, aby mohlo být vybaveno novou technologií,“ dodává Haidinger.

Peugeot je připraven

U značky Peugeot zmizí z nabídky tyto motory: 2.0 BlueHDi 150 S&S (je např. v modelech 308, 3008, 5008 a dalších), 1.2 PureTech 82 S&S ETG5, 1.6 VTi 115 MAN5, 1.2 PureTech 82 MAN5 a 1.2 PureTech 110 S&S MAN5 (tam ovšem dojde jen ke změně převodovky z pěti na šestistupňovou). „Nicméně Peugeot je na tuto novou normu připraven a už dnes mohou klienti objednávat modely, které emisní normu Euro 6.2 neboli 6.c splňují,“ říká Radka Matthey z českého Peugeotu. „Zatím jsou tyto nové motory (1.2 PureTech 130 S&S MAN6 nebo EAT8 a 1.5 BlueHDi 130 S&S MAN6 - pozn.red.) k dispozici pouze pro modelovou řadu 308 a 308 SW, ale v budoucnu se rozšíří i na ostatní řady.“

U Fordu budou přísnější normy znamenat především konec některých dieselových motorů TDCi. Novou základní jednotkou je už představený motor 2.0 EcoBlue s AdBlue. Ten nahradí u SUV modelů a větších osobních aut agregát 2.0 TDCi. U modelu EcoSportu bude do nabídky zařazen nový menší diesel 1.5 EcoBlue, který však nebude vyžadovat AdBlue (místo něj dostane nekonvenční řešení se dvěma takzvanými LNT katalyzátory). Naopak úplně skončí motor 2.0 EcoBoost, Ford navíc postupně nahradí šestistupňové automatické převodovky PowerShift novými osmistupňovými. U užitkových vozů bude místo dieselových agregátů o objemech 2,2 a 3,2 l základem již zmíněný 2.0 EcoBlue.

Céčko přeskočíme

Příchod nových motorů chystá Opel, třeba u dieselů to podle ceníku modelu GrandlandX budou agregáty 1.5 CDTi 96 kW a 2.0 CDTI 140 kW. Rovnou celou jednu emisní normu se rozhodla přeskočit značka Kia. Její motory budou totiž od září splňovat rovnou náročnější normu Euro6d TEMP. „Všechny benzinové motory GDI s přímým vstřikem budou nabízeny s filtry pevných částic GPF,“ potvrdila iDNES.cz Kateřina Jouglíčková z českého zastoupení značky. „Dieselové motory CRDi budou s upravenými filtry pevných částic nově dostupné i se systémem SCR (odbourává škodliviny pomocí roztoku močoviny AdBlue - pozn. red.). Modely, které se v letošním roce nedočkají faceliftu, jako např. Kia Venga, budou rehomologovány na Euro 6d tak, aby splňovaly podmínky normy.“ Normu Euro6d budou splňovat i všechny agregáty v hlavní letošní novince – nové generaci modelu Ceed.