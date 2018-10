Automobilky mají nahnáno, europarlament hlasuje o emisních limitech

Od roku 2021 budou nové automobily podle stávajících pravidel moci vypouštět 95 gramů oxidu uhličitého na kilometr. Tento limit bude ještě přepočítán s ohledem na nové testy vycházející ze skutečných jízdních podmínek.

Komise chce emise dále od roku 2025 snížit o 15 procent a od roku 2030 o 30 procent, europarlamentní výbor pro životní prostředí navrhuje přísnější omezení, a to o 20, respektive 45 procent.



Europarlament má debatu o emisích na programu po poledni. V bloku hlasování mezi 12:30 a 14:30.

Výrazného snižování emisí se ale obávají výrobci aut, podle nichž to povede k zániku pracovních míst, ke snížení konkurenceschopnosti a k podvázání ekonomického růstu. Tento názor zastávají i některé unijní země s velkým automobilovým průmyslem.

Automobilky požadují snížení o 20 procent. Podle prezidenta českého Sdružení automobilového průmyslu Bohdana Wojnara je automobilový průmysl zemí visegrádské skupiny (V4) v požadavku jednotný, stejně jako čeští europoslanci a česká vláda. Visegrádskou skupinu tvoří Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko.

„Celkově bych si přál, aby v Evropě nedocházelo k předhánění některých zemí, kdo víc ty podmínky přitvrdí. U některých zemí je to skutečně nad rámec toho, co je realistické, co je dosažitelné,“ dodal Wojnar.

„Technicky nerealizovatelné požadavky by znamenaly likvidaci automobilové dopravy v Evropě a udržování při životě starých aut. Automobilky proto bijí na poplach,“ komentuje magazín Autoweek.