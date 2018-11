Měření emisí na STK je přísnější, limity se mají ještě snižovat

Filtry pevných částic (říká se jim také DPF nebo FAP) jsou v tuzemsku velkým tématem. Zajímavé je, že na západ od Česka motoristé ani netuší, že něco takového jejich auto má. Moderní vůz s naftovým motorem už bez něj nekoupíte. Majitele dokáže filtr potrápit, hlavně když jezdí krátké trasy po městě, což nemají moderní turbodiesely v oblibě.

Od října platí nové podmínky při měření emisí, které musí předcházet kontrole na STK. Změna pravidel pro měření vozů s filtrem pevných částic DPF znamená, že namísto údajů výrobce (které mohly být všelijaké) emisní stanice kontrolují těsnost DPF a měří kouřivost vozů s přísnějším limitem. Emisní test také trvá výrazněji delší dobu. Podle informací iDNES.cz se mají limity pro měření emisí na STK v dohledné době ještě zpřísňovat.

„Od června 2017 hrozí řidičům za jízdu s vymontovaným filtrem sankce až 50 tisíc korun. Kromě toho od ledna letošního roku probíhá při měření emisí fotodokumentace a odeslání protokolu do centrálního systému,“ uvádí magazín dTest.



Pokud auto neprojde – což znamená, že má nefunkční či chybějící DPF – musí do třiceti dnů na opakovanou kontrolu. Jinak přijde o „papíry“. Zároveň jsou

1. října v tomto ohledu posíleny pravomoci policie. Ta má možnost poslat auto zachycené při silniční kontrole na mimořádnou technickou kontrolu do STK ve vzdálenosti až osm kilometrů. „Součástí prohlídky na stanici měření emisí je zároveň i vizuální kontrola úplnosti výfukového systému,“ upřesňuje dTest.

Poslední vozy bez částicového filtru plní normu Euro 4, od nástupu novější ekonormy Euro 5 v roce 2010 (dnes už platí Euro 6) mají již všechny automobily s naftovým motorem tento filtr, jinak by ji nedokázaly plnit. A nově je začínají výrobci montovat i do výfukového traktu benzinových motorů. Podle techniků je za většinou problémů s filtrem zanedbaná údržba vozu a nekvalitní palivo. K nejčastějším závadám, které se zaměňují za potíže s filtrem, nebo je způsobují, problémy s EGR ventilem či závady lambda sondy.

„Má-li vozidlo filtr částic, jeho emise se díky zpracováním ve výfuku (DPF) ani s opotřebením motoru, ani s rostoucím počtem najetých kilometrů nezhoršují. Pokud je DPF těsný, nepouští saze do ovzduší, emise jsou nulové po neomezenou dobu a je jedno, má-li auto najeto deset nebo dvě stě tisíc kilometrů,“ uvádí na svém webu Asociace emisních techniků a opravářů (ASEM). A dodává, že u vozidel bez filtru se kouřivost během životnosti auta s rostoucím počtem najetých kilometrů zvyšuje, protože saze jsou u vozidel bez DPF vypouštěny výfukem rovnou z motoru do ovzduší.

Jinak to je u vozidel s DPF, filtr saze nepouští do ovzduší téměř vůbec, ASEM uvádí 98procentní účinnost. „To znamená, že je-li namontován na vozidle neporušený (těsný) filtr, kouřivost vozidla se s počtem najetých kilometrů ani opotřebením motoru v žádném případě nezvyšuje,“ potvrzuje ASEM. Filtr částic z principu své funkce nesmí propouštět saze více tím, že stárne. „Ačkoliv motor může vykazovat horší, nezpracované a tedy syrové emise, do ovzduší se přes funkční filtr dostat nesmí,“ uvádí ASEM.



„Filtry pevných částic se postupně zanášejí, takže časem vyžadují čištění nebo výměnu. Peníze jsou důvodem, proč řidiči údržbu filtrů zanedbávají, nebo je dokonce úmyslně odstraňují,“ upozorňuje dTest.



V Česku jezdí podle odhadů po našich silnicích statisíce aut s vykuchaným nebo nefunkčním filtrem. Na čoudící auta jsou vysazeni například policisté v Rakousku a Německu, zbrojit začínají i ti čeští. Podle testu, který ÚAMK provedl v Praze a dalších krajských i okresních městech, se zjistilo, že přes

60 % všech dieselů, které by měly mít filtr pevných částic, ho buď nemá záměrně vůbec, nebo je jeho činnost z nějakého důvodu v nepořádku.

Filtr pevných částic má pověst velmi drahého dílu, je to poměrně sofistikované zařízení, které slouží k zachytávání sazí ze spalovacího procesu. Zvláště u novějších vozů, které produkují díky přesnějším vstřikovačům a vyšším vstřikovacím tlakům mnohem menší částice (nafta se rozpráší na menší kapénky), je jeho správná funkce velmi důležitá, drobné pevné částice totiž není organismus schopen zachytit a dostávají se tak do krevního řečiště a následně všech orgánů těla včetně mozku.

Voštinová struktura filtru je prostoupena velmi přesně vyrobenými drobnými kanálky a je schopna odolat vysokým teplotám. V provozu se pak filtr postupně zanáší sazemi, které je třeba pravidelně vypalovat. Při jízdách výhradně po městě s nižšími rychlostmi se tak filtr bez možnosti regenerace postupně ucpává, až vůz spadne do nouzového režimu, nebo delikátní vložka filtru nevydrží tlak a praskne. Probíhající regeneraci poznáte například v městském provozu tak, že se z „neznámého důvodu“ deaktivuje systém start-stop, vůz drží citelně vyšší volnoběžné otáčky, a jakkoli je teplota motoru v normě, hučí ventilátory chlazení (i po zaparkování a vypnutí motoru).

Ceny samotného filtru jako náhradního dílu mají obrovský rozptyl. Obvyklé ceny DPF pro mainstreamové diesely se pohybují kolem 40 000 korun, ale pro některé exotické modely stojí i násobně víc. K nejlevnějším patří ty pro vozy PSA (Peugeot a Citroën), Ford nebo Volkswagen a tedy i Škoda. DPF pro škodovky starší čtyř let, s rozšířenými motory 1.6 TDI a 2.0 TDI, stojí 12 900 Kč v případě, že zvolíte tzv. Škoda Economy díl a vrátíte k druhotnému zpracování původní poškozený filtr.

Pokud z vašeho vozu nějaký kutil již dříve DPF vyboural, zaplatíte cca 16 000 korun v závislosti na konkrétním typu auta. „Pro starší vozy nabízíme za nejpřísnějších standardů továrně repasované výměnné díly, řadu Economy dílů a program slev pro vozy starší čtyř let se zvýhodněním až 20 % na díly a práci autorizovaného servisu při jejich výměně,“ upřesňuje Karel Starý, vedoucí servisních služeb Škoda Auto ČR.

I garážisté a servismani z neautorizovaných servisů se vzácně shodují na tom, že v případě DPF se nevyplatí kupovat filtry z druhovýroby, jednoduše nefungují, nebo mají velmi krátkou životnost.