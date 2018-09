Emisní aféra nekončí, k dieselům by se mohly přidat benzinové motory

Ministerstvo dopravy však později oznámilo, že informace, které uvádí Bild am Sonntag, nejsou nové a týkají se obvinění, která již Spolkový úřad pro motorová vozidla (KBA) vyšetřoval.



Pokud by se informace listu ukázaly být nové, mohlo to přinést nový rozměr do emisního skandálu Volkswagenu, který již na pokutách za manipulace s emisními testy vozů s naftovým motorem stál automobilku 27 miliard eur (599 miliard Kč), upozornila agentura Reuters.

Mluvčí Volkswagenu, mateřské firmy Audi a Porsche, uvedl, že nebude komentovat probíhající vyšetřování. Dodal, že automobilka v posledních měsících intenzivně jedná se Spolkovým úřadem pro motorová vozidla a nic nového se zatím neděje.

Automobilka je vyšetřována kvůli tomu, že manipulovala s emisními testy u naftových vozů, aby vykazovaly mnohem nižší úroveň znečištění a aby splnily emisní normy. Podle listu mohlo být manipulováno také s převodovkami a softwarem vozů s benzinovým motorem tak, že tyto vozy vykazovaly nižší emise oxidu uhličitého (CO 2 ) a spotřeby paliva.

Ministerstvo dopravy v prohlášení uvedlo, že zatím nezaznamenalo podvody, které by se týkaly vozů VW s benzinovým motorem. V roce 2015 Volkswagen připustil, že kontrolováno kvůli nadměrným emisím bylo také 36 000 vozů s benzinovým motorem a byla zjištěna jen minimální odchylka od požadavků.

V Evropě jsou vozidla zdaněna podle úrovně znečišťujících emisí CO 2 , upozornila agentura Reuters.

Koncern Volkswagen v září 2015 v reakci na obvinění amerických úřadů přiznal, že do zhruba 11 milionů naftových aut po celém světě nainstaloval software umožňující manipulovat s testy emisí oxidů dusíku. Skandál se rovněž týká zhruba 1,2 milionu vozů české divize Škoda Auto.