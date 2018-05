Nové GS naučí řádit v terénu i začátečníka. První jízda s novým BMW

Tak zněla odpověď instruktora, když jsem se zeptal, jak se správně jezdí v terénu. V jihošpanělské Andalusii mě to učili na novince BMW patřící do střední třídy, F850GS. Máme za sebou prvních pár zatáček v terénu a zastavujeme, abychom se seskupili.

Všichni jedou vestoje, a tak využívám první příležitosti a ptám se, jak na to. Je mi 33 let, řidičák na velkou motorku mám asi pět let a zkušenosti jen na silnici. Moje Honda CB500 už je na mě slabá a tady mám možnost vyzkoušet si cestovní enduro, typ motorky, na který bych rád přesedlal.

Jedeme! Chytám pevně řidítka, nohy správně na stupačky a jdu nahoru. To bude pořádná porce enduro zábavy. Před námi je cesta z Málagy do Granady a zpátky, přibližně třetina trasy je naplánována mimo silnice. Jako první projíždíme Enduro park Andalusia, pak rychlá zastávka na kafe a hurá do hor.

Na výběr mám jízdní režimy Rain, Road, Dynamic a Enduro Pro. Dají se snadno přepínat samostatným tlačítkem na pravé straně řidítek. Do terénu volím samosebou ten poslední. První kilometry jsem obezřetnější, ale překvapivě rychle si na motocykl zvykám. Jede bezvadně: režim Enduro Pro má omezenou kontrolu trakce i ABS, navíc pořádná dávka výkonu je na zadním kole tak rychle, jak potřebuji. Při jízdě vestoje si hned nacházím ideální pozici na kolena, sedlo není moc široké a nádrž je tvarovaná tak, že poskytuje dostatečnou oporu.

S každou zatáčkou jsem si jistější. Ten pocit, když vám zadní kolo prokluzuje a projíždíte zatáčku smykem, je dost návykový. Nejprve se vyhýbám větším kamenům a nerovnostem, ale velké přední kolo přejede snad úplně všechno. Celkově si připadám, že řídím daleko obratnější a lehčí motorku, než je osmsetpadesátka od BMW.

Vsedě nohy dosáhnou pohodlně na zem. Měřím 180 centimetrů, ale zdá se, že výška sedla bude vyhovovat i menším postavám. Příjemně široká řidítka mají chrániče na ruce a nastavitelné páčky brzdy a spojky. Ocelové stupačky s pořádnými ostny nepustí tvrdé enduro boty ani o centimetr. Zpočátku se mi hůře hledá zadní brzda, pedál mohl být o něco větší, ale dá se na to zvyknout.

Palubní počítač je přehledný

Ovládací prvky palubního počítače jsou hned po ruce, vše je přehledné a snadné na orientaci. Pod středně velkým plastovým štítem svítí příplatkový TFT displej, který je přednastavený na 80 procent jasu. Přestože nesvítí naplno, je skvěle čitelný i na přímém slunci. Nejdůležitější údaje, jako je rychlost, otáčky a zařazený kvalt, jsou zobrazeny na základní obrazovce. Další užitečnou věcí je navigace, ale cestu zná instruktor, takže ji nevyužívám. Stejně tak propojení telefonu s helmou přes bluetooth nebo přehrávání hudby. Raději se budu věnovat řízení.

Na silnici jsme si vyzkoušeli jízdu za mokra i na suchu. První dvě hodiny lehce pršelo, a tak jsem měl přepnuto na režim Rain. Odezva na plyn a nástup výkonu je znatelně pomalejší. Elektronika je převzatá z vyšší řady R1200GS a systémy ABS Pro a kontrola trakce ASC zasahují i v závislosti na náklonu motocyklu. V praxi to funguje skvěle. Ve chvíli, kdy by moje stará motorka podklouzla a mně by se na moment, než se srovnám do stopy, zastavilo srdce, kola nové F850 se ve vteřině sama srovnávají a elektronika odpouští jezdeckou chybu. Jasně, fyzika se obelstít nedá, ale věřím, že tyto systémy v mnoha případech hodně pomůžou.

Na suchu si můžu vybrat mezi režimy Road a Dynamic. Opět je cítit rozdíl - první možnost je spíše na pohodovou jízdu, ta druhá když si chcete na okreskách užít trochu legrace. A to na klikatých cestách po Andalusii chcete.



Výkon nového motoru je dostatečný, ale není to na druhou stranu nic, co bych nezvládal. Výkon řadového dvouválce je 70kW, kroutící moment 92 Nm. Brzdám nemám co vytknout. Nástup je pozvolný, ale umí se do kotoučů pořádně zakousnout, když je potřeba. Rozložení hmotnosti se zdá být dobré, nemám srovnání s předchozím modelem, ale přesunutí nádrže dopředu byl zřejmě dobrý počin. V zatáčkách a při náklonech sedí motorka perfektně, a můžu si tak vychutnat sportovnější jízdu.

Vůbec mi nevadí vzpřímenější poloha, naopak vítám, že po dvoudenním ježdění nebolí záda. Rychlostní stupně jsou příjemně zpřevodované. V nižších rychlostech není potřeba podřazovat, trojka toho pobere vážně dost. Naopak na dálnici dávám šestku snad jen proto, abych si ji vyzkoušel. Při stokilometrové rychlosti čtyřka točí kolem 5000 otáček za minutu. Na pětku si motor bublá kolem 4500. Zapomenout nesmím na skvělý zvuk za všech okolností.

Celkově F850GS udělala výborný dojem. Pocitově lehká mašina je skvěle ovladatelná. Na silnici se s ní dají pořádně brousit zatáčky a v terénu posouvá hranice, kam až se s motorkou dá vyrazit. S cestovním endurem vyšší třídy bych se do podobných podmínek nejspíš neodvážil. Osmsetpadesátka je zábavná motorka, nad kterou neztrácím kontrolu v žádné situaci, a o to mi jde v první řadě. Cena základní verze začíná na částce kolem 315 tisíc korun.