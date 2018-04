Test filtrů pevných částic: napodobeniny vůbec nefungují

Velmi hrubý odhad říká, že v Evropě jezdí zhruba přes 30 milionů vozidel s filtry pevných částic. Dalo by se tedy říct, že díky částicovému filtru mají moderní diesely „zelené plíce“. Jenže podle testu, který ÚAMK provedl v Praze a dalších krajských i okresních městech, se prostou kontrolou zachycených sazí v koncovce výfuku zjistilo, že přes 60 % všech dieselů, které by měly mít filtr pevných částic, ho buď nemá záměrně vůbec, nebo je jeho činnost z nějakého důvodu v nepořádku.

„Největší slabinou je nyní Policie ČR, která dlouhodobě odmítá aktivně kontrolovat auta a odesílat je na technické kontroly stavu filtru pevných částic. Osobně jsem si ověřil, že základní diagnostika podezření nefunkčního či upraveného filtru pevných částic je velmi jednoduchá a zvládne ji každý, včetně příslušníků Policie ČR,“ říká zástupce starosty Prahy 7 Ondřej Mirovský, který byl u testu přítomen.

Moderní a dobře fungující filtr pevných částic (DPF) je schopen zachytit až 95 % všech mikročástic o velikosti 10 mikrometrů a více. V Česku jsou nyní částicové filtry velké téma.

Dnes už dieselový motor bez DPF v Evropě nepořídíte. Bez nich by nesplňovaly limity emisí polétavých částic sazí. U některých modelů jsou dieselové motory vybavovány filtry už od roku 2000, další velká vlna jejich zavádění přišla v roce 2005 s ekonormou Euro 4 a následně Euro 5 (2009).

ÚAMK se je rozhodl otestovat a nakoupil tři částicové filtry, které následně podrobil důkladnému srovnání. „Nakupovali jsme DPF filtr jednoho provedení a typu vhodný dle katalogu výrobce pro vozidlo Ford Mondeo nebo S-Max/Galaxy 2,2 TDCi s objednacím kódem (OEM) 1689258,“ popisuje Igor Sirota z ÚAMK.

Originální díl od Fordu byl pořízen za cenu 26 829 korun s DPH (cena je vyšší o kauci v hodnotě 8 712 Kč, jelikož nebyl vrácen starý díl), dalším byl filtr od výrobce StarLine, který pod uvedeným objednacím kódem nabízí filtr také pro všechny motorizace 2,0 TDCi s výkony 85, 96, 100, 103 kW za cenu 7 527 Kč s DPH, a posledním byl filtr od polské společnosti JMJ s označením YW1708, ten ÚAMK nakoupil v internetovém obchodu za 4 355 korun s daní.

„Cestou k nefunkčnímu filtru je zakoupení levné náhražky. Nové, zdánlivě funkční filtry se běžně prodávají jak na webu, tak v kamenných prodejnách,“ uvádí Igor Sirota. „Už první fakt, když kupujete filtr za třetinovou cenu oproti originálu, by vás měl upozornit, že to nemusí být to pravé ořechové.“

Hmotnost filtrů Ford 6 879,5 g

StarLine 5 626,5 g

JMJ 4 621,5 g

„První, co nás zaujalo po rozbalení, jsou rozdílné rozměry samotného válce - komory DPF - a jejich odlišná váha, ale ta může být jiná například v závislosti na opláštění DPF. Originál je prostě větší než konkurence,“ popisuje Igor Sirota.

Každý filtr putoval do zařízení, které pod tlakem vháněného vzduchu do filtru měřilo odpor, který klade vnitřní struktura filtru. „Čím menší odpor jeho vnitřní struktura kladla, tím bylo jasnější, že by neměl být schopen zachytit mikročástice. Tento vztah pak závisí na průměru a počtu kanálků ve struktuře vložky zachycující pevné částice uvnitř filtru,“ vysvětluje Sirota z ÚAMK.



Čím jsou kanálky užší, tím menší saze zachycují a o to vyšší odpor klade vložka proudícímu vzduchu. „Čím je větší filtrační plocha, tím větší je počet kanálků a odpor vložky prostupujícímu vzduchu musí být o to nižší. Odpor průtoku vzduchu neoriginální vložky filtru, která by byla o polovinu kratší než vložka filtru originálního, by měl být při stejném průměru kanálků dvojnásobný, a průtok vzduchu tedy poloviční. Pokud by byl odpor nižší a průtok vzduchu větší svědčilo by to o větší prostupnosti filtru ne jen pro vzduch, ale také pro pevné částice,“ vysvětluje Sirota.

Výrobce Protitlak Průtok vzduchu Dvojnásobný protitlak/poloviční průtok Ford 12 mbar

416 m³/h

24 mbar/208 m³/h StarLine 18 mbar 413 m³/h JMJ

19 mbar 412 m³/h

Všechny tři zcela nové filtry pak nechal ÚAMK rozřezat, aby zjsitil, co je uvnitř. „Pomocí rozbrušovačky, jsme se dostali do DPF jako do konzerv. Po vypreparování všech vložek DPF nás překvapil výsledek sice vědecky neprůkazného, ale snadno proveditelného testu prosvícení filtrační plástve montážní svítilnou,“ popisuje Igor Sirota. Originální vložka žádné světlo nepropouští, StarLine prosvítá a přes vložku JMJ lze zcela jasně pozorovat světlo i pohyb montážní svítilny.



Originál měl celý prostor vyplněný plástvemi stupňovitě sestavených mřížek a kolem aktivní plástve byla speciální látka. Zbylé dva DPF opět materiálem i uvnitř šetřily.

Rozhodující ovšem je, z jakého materiálu je vyroben vnitřní aktivní díl filtru. Pro zachytávání a následné vypalování zachycených mikročástic je rozhodující především složení drahých kovů a funkčních látek v mřížce. Procentuální podíl těchto drahých kovů zcela jednoznačně hovoří o schopnosti regenerace (tedy vyhořívání sazí a jejich přeměnu na neškodný CO2) samotného filtru. „My jsme navíc i vložku všech filtrů po rozřezání zvážili,“ dodává Sirota.

Hmotnost dílů filtrů Výrobce Plástev Obal Ford

3 107,5 g 3 772,0 g StarLine 1 297,0 g 4 329,5 g JMJ 1 364,0 g 3 257,5 g

První trojce měření pomocí spektrometru probíhala po vyřezání aktivní části DPF filtrů. „Výsledky jsou velice zarážející. Přístroj pro určování podílu různých kovů ve výrobku nenašel u dvou filtrů ani mikrogram platiny, ale stopové množství olova,“ cituje z výsledků zástupce ÚAMK. Mohlo by se tedy zdát, že neoriginální výrobci sázejí při selektivní hydrogenaci uhlíku na sice jedovaté, ale laciné olovo. „V tak nízké koncentraci, která byla naměřena, nejde pravděpodobně o nic jiného než o technologickou nekázeň při výrobě,“ komentuje Igor Sirota.

Obsah drahých kovů (Pt, Pd, Rh) v originálních DPF filtrech je mezi 2 - 6 gramy v jedné keramické DPF vložce. Jen celková hodnota těchto tří kovů je 1500 - 4000 korun. V keramické vložce filtru jsou ještě ovšem další kovy, nerezové pouzdro a další součásti filtru také něco stojí. Je tedy jasné, že filtr s cenou čtyři a půl tisíce korun fungovat nebude.

Obsah prvků v keramické vložce (g) Výrobce Pt Rh Bi Cr Fe Ni Pb Ti Pd Keramika

Ford 4,16 0,0 1,96 1,71 19,64 0,93 0,0 64,95 1,12 3005,26 StarLine 0,0 0,0 0,0 1,10 16,34 0,28 0,02 2,33 0,0 1276,20 JMJ 0,0 0,08 0,05 1,06 6,38 0,09 0,04 9,52 0,0 1346,30

Orientační hodnota prvků v keramické vložce v Kč Výrobce Pt Rh Bi Cr Fe Ni Pb Ti Pd Keramika

Ford 2583,4 0,0 5,7

9,2 0,2 6,0 0,0 129,9 696,6 3431,0 StarLine 0,0 0,0 0,0 5,9 0,2 1,8 0,0 4,6 0,0 12,5 JMJ 0,0 99,3 0,1 5,7 0,1 0,6 0,1 19,0 0,0 124,9



Je to už několikátý test filtrů z druhovýroby s podobným výsledkem. Pokud si necháte namontovat levnou náhražku částicového filtru, velmi rychle ho v provozu ucpete, elektronika vozidlo převede do nouzového režimu a stejně nakonec půjdete do autorizovaného servisu pro originální díl. Napodobeniny filtrů totiž nejsou schopny zachytávat ani vypalovat saze, ale jen se jimi ucpávají, až přestanou fungovat zcela.



ÚAMK po tomto testu vyzval Českou obchodní inspekci a ministerstvo dopravy, aby se o nefunkční filtry z druhovýroby začaly zajímat. „Evidentně se jedná o prodej zdraví poškozujícího výrobku nebo klamání spotřebitele, za což lze firmám udělit pokutu až do výše 50 milionů korun. Velice nás zaráží fakt, že se zde stahují hračky, potraviny a další výrobky, ale tento daleko nebezpečnější výrobek se nadále prodává,“ komentuje Sirota a dodává, že na nefunkční filtry od firmy JMJ byla inspekce upozorněna už v únoru 2016 a ta následné zjištění předala k šetření na ministerstvo dopravy.