Fiat to doma nemá lehké. Vztek kvůli Ronaldovi a tečka za Puntem

Turínský fotbalový klub je totiž skoro ze dvou třetin vlastněný rodinou Agnelliů, která ovládá také italskoamerický koncern FCA sdružující Chrysler, Fiat a další přidružené značky.



Italskými médii teď koluje rozhořčená reakce jednoho z dělníků. Gerardo Giannone, který osmnáct let montuje fiaty v neapolském Pomigliano d’Arco, se rozpovídal pro tiskovou agenturu Dire. „Za posledních deset let nám nezvedli plat, všechny fabriky propouštějí, v továrně v Cassinu pět dnů nevyráběli, v Pomiglianu pracujeme jedenáct až dvanáct dnů v měsíci, nevyrábí se ani v Grugliascu,“ lamentuje.

Výroba Alfy Romeo 4C

„A teď si koupí Cristiana Ronalda? Je to ostuda!“ zlobí se Giannone a vypočítává, že z Ronaldova platu by se mohlo přidat všem zaměstnancům 200 eur. Během čtyř let Ronaldovi v Juventusu zaplatí 120 milionů, to je 780 milionů korun (více o přestupu čtěte zde).



„Za posledních deset let jsme kvůli inflaci přišli o 10,7 procenta platu. FCA ročně u vydá na sponzoring 126 milionů eur, z toho 26,5 jen do Juventusu,“ dodává Giannone.

Odbory Fiatu kvůli Ronaldou přestupu už vyhlásily na příští týden stávku (čtěte zde).

Propojení italské fotbalové události roku (ne, nemluvíme o probíhajícím mistrovství světa, tam Itálie chybí poprvé od roku 1958) připadlo nešikovně na dobu, kdy to FCA doma vůbec nemá jednoduché.

Na dividendách chce koncern v příštích pěti letech vyplatit šest miliard eur, jak oznámil před měsícem šéf FCA Sergio Marchionne a vysvětlil, že po éře budování solidních základů automobilky, čemuž věnoval první dekádu své vlády u Fiatu (v letech 2004-2014), pracoval na smazání jeho dluhu. Hodnota FCA se podle Marchionneho zdvojnásobila. „Zatímco akcionáři našich deseti hlavních konkurentů ztratili průměrně šest procent,“ dodal.

Italskoamerický koncern FCA měl být tedy do prázdnin úplně bez dluhů. Marchionne se tím chlubil na setkání s akcionáři začátkem června při prezentaci strategie do roku 2022. Tehdy také oznámil konec dieselů u osobních aut koncernu naplánovaný na rok 2021 a nástup elektromobilů, které dlouhé roky s posměšky odmítal. Do jejich vývoje hodlá investovat devět miliard eur (232 miliard korun).

Jenže pohled na reálný stav tak růžový není. FCA hlásí po čtyřech letech vytrvalého růstu pokles objemu výroby v uplynulém pololetí ve svých italských fabrikách. Zpomalení podle automagazínu Motorbox začalo už v posledním kvartálu loňského roku. Nemá se týkat plošně všech fabrik. Výroba Alf Giulia a Stelvio v Cassinu prý jede na plné obrátky, SUV dvojčata Jeep Renegade a Fiat 500X jsou bestsellery FCA a spokojení jsou také v divizi užitkových aut Fiat Professional. Kvůli zpomalení výroby a nejistoty kolem toho, co zaplní výrobní kapacity po ukončení výroby Alfy Romeo MiTo a Fiatu Punto, se ovšem začínají ozývat odboráři.

Konec velké lásky

Fiat k tomu stále více ztrácí na výsostném domácím trhu. Fiaty Italové zbožňovali stejně jako fotbal, i to se však mění. Doby, kdy byl v sedmdesátých a osmdesátých letech doma jednoznačným vládcem, jsou však dávno pryč.

Percentuální růst výroby je totiž jedna věc, druhá jsou ovšem reálné prodeje. Celosvětový pohled je takový, že hlavní značkou koncernu je už roky Jeep, který v posledních čtyřech letech vždy prodal přes milion aut a podle italského magazínu Quattroruote tvoří 70 procent výdělků FCA. Tento rok se chce dostat na 1,9 milionu aut, z toho v Číně to má být 330 tisíc. Cílem Alfy Romeo, další značky, na které Marchionneho strategie dlouhodobě staví, je v roce 2022 prodávat 400 tisíc aut ročně.

Jenže FCA začíná pociťovat výrazné oslabení nabídky své stěžejní „objemové“ značky, samotného Fiatu. V Evropě jeho nabídka už dávno nepřipomíná pestrost uplynulých dekád.

Nejlépe to vykresluje situace na domácím trhu. V březnu letošního roku zaznamenali v Itálii celkový pokles prodejů nových aut o šest procent, jenže prodeje FCA klesly skoro o 13 procent. Deník Il sole 24 ore si všímá, že v prvním čtvrtletí letošního roku historicky poprvé spadl tržní podíl Fiatu na domácím trhu pod dvacet procent. Jen pro srovnání: začátkem 90. let měl Fiat 32 procent italského trhu a v roce 1983 téměř 47 procent. Podle dat italského ministerstva dopravy prodal Fiat v březnu doma 40 228 aut, což je oproti březnu loňského roku propad o víc než pětinu. A značky, které mají být hvězdami a prodeje místo Fiatu táhnout, na tom byly ten měsíc takto: Jeep 8 609 aut, Alfa Romeo 5 372 aut. Sluší se dodat, že ročně se v Itálii, která má 60 milionů obyvatel prodá kolem dvou milionů nových aut.

Kdysi obrovsky silná a dnes v Evropě stagnující značka ustoupí na starém kontinentu do pozadí. „Potřebujeme udělat prostor pro silnější značky. Nezabíjím Fiat, vím, že má velkou budoucnost v Latinské Americe a že v Evropě může stavět na síle modelu 500. Ale emoce musíme dát stranou: význam Fiatu se pro publikum zmenšil,“ prohlásil Marchionne na setkání s italskými novináři letos v březnu na autosalonu v Ženevě. Tržní podíl Fiatu v Evropě klesá a už spadl pod pět procent. Dosavadní snahy k obratu nevedly, musí se změnit strategie. Budoucnost značky v této části světa proto vidí její šéf Marchionne v řadě modelů 500, v budoucnu i nadále počítá také s oblíbenou Pandou.

Kompaktního modelu Tipo, který se prodává jako sedan, hatchback i kombi, se za dva roky od uvedení prodalo na evropských trzích 195 tisíc kusů. Přesto Marchionne v březnu nahlas přemýšlel o jeho předčasném konci. „Musíme si dát pozor, abychom se nehnali za vysokým tržním podílem za cenu nízkých marží,“ nechal se slyšet na autosalonu v Ženevě. „Tipo je prodejně úspěšné a přináší zákazníkům vysokou hodnotu, ale pohybuje se v segmentu, kde je mnoho konkurentů a nízké marže.“

Marchionne začátkem června zopakoval, že značka Fiat dostane novou úlohu. „Fiat nezmizí,“ řekl. Už dříve prohlásil, že modely Panda a 500 bude Fiat vyrábět v zemích s levnější pracovní silou (Srbsko, Polsko) a v Itálii bude vyrábět dražší modely, od jeepů přes alfy po maserati.

Nabídka alf prořídla

Alfa Romeo se dnes chlubí výraznými velkými modely Giulia (sedan) a Stelvio (SUV), jenže také už tradičně nekomentuje celková čísla výroby a prodejů. A k tomu v tichosti zařezává jeden model z už tak chudé nabídky za druhým. Značka přitom výrobu ukončuje v podstatě potají. Žádné závěrečné limitované série, jak bylo u Italů vždy dobrým zvykem. A hlavně žádný nástupce.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Verde

Spousta otazníků je kolem lehkého sportovního modelu 4C. Ten v roce 2013 uhranul pravověrné milovníky sportovních aut svým ortodoxním pojetím. Malý mrštný vůz s karbonovým šasi a malým čtyřválcovým motorem za zadními sedačkami se obešel bez posilovače řízení, klimatizace i čalounění. Suchá hmotnost vozu bez „zbytečné“ doplňkové výbavy je jen 895 kilogramů, díky tomu dokáže auto i s výkonem pouhých 240 koní zrychlit na stovku za 4,2 sekundy.

Že se z nabídky odporoučí základní verze s pevnou střechou, už Alfa Romeo oficiálně oznámila. V konfigurátoru auto sice ještě potenciální zájemce najde, ale při pokusu naklikat si konkrétní vůz skončí na výběru motoru.

Oficiálně má pokračovat výroba verze 4C Spider s odnímatelným panelem střechy. Jenže ani ten nyní objednat nelze. „Když se mi nepodařilo auto nakonfigurovat přes web, obrátil jsem se s dotazem na několik dealerů. Ti mi potvrdili, že zadat auto do výroby teď nejde,“ popisuje zájemce o koupi nového vozu z České republiky. Jméno si nepřeje zveřejnit, redakce jej však zná. „Se stejným dotazem jsem se obrátil i na dealerství v Německu, odpověď byla stejná,“ doplnil. Výpadek může být způsoben změnou konfigurace aut po ukončení výroby modelu s pevnou střechou, na vině ovšem může být také chaos kolem přechodu na novou ekonormu, která začíná platit od září. Konfigurátory kvůli tomu dočasně prořídly u více značek.

Nejprodávanější auta v Itálii v roce 2017 1. Fiat Panda 145 919 ks

2. Lancia Ypsilon 60 321 ks 3. Fiat Tipo 56 046 ks 4. Fiat 500 53 960 ks 5. Renault Clio 52 618 ks 6. Citroen C3 48 625 ks 7. Fiat 500L 46 450 ks 8. Fiat 500X 45 789 ks 9. Volkswagen Golf 41 820 ks 10 Ford Fiesta 41 285 ks 11. Volkswagen Polo 39 498 ks 12. Jeep Renegade 37 632 ks 13. Fiat Punto 37 259 ks 14. Toyota Yaris 36 923 ks 15. Peugeot 208 36 700 ks 16. Nissan Qashqai 31 348 ks 17. Renault Captur 29 892 ks 18. Volkswagen Tiguan 29 161 ks 19. Opel Corsa 28 795 ks 20. Opel Mokka 28 123 ks 21. Dacia Sandero 27 654 ks 22. Dacia Duster 24 562 ks 23. Peugeot 2008 23 343 ks 24. Alfa Romeo Giulietta 20 905 ks 25. Hyundai Tucson 20 861 ks 26. Ford Ecosport 19 246 ks 27. Ford Kuga 18 192 ks 28. Smart Fortwo 18 009 ks 29. KIA Sportage 16 888 ks 30. Peugeot 3008 16 854 ks 31. Nissan Micra 16 851 ks 32. Toyota C-HR 16 613 ks 33. Volkswagen Up! 16 205 ks 34. Hyundai I10 15 740 ks 35. Peugeot 308 15 404 ks 36. Mercedes A 14 908 ks 37. Renault Kadjar 14 651 ks 38. Audi A3 14 156 ks 39. Ford Focus 14 133 ks 40. Renault Megane 14 057 ks 41 BMW X1 13 336 ks 42. Toyota Aygo 12 916 ks 43. Ford C-Max 12 142 ks 44. Mini Mini 11 769 ks 45. BMW Serie 1 11 470 ks 46. Audi A4 11 436 ks 47. Audi Q2 11 042 ks 48. Opel Karl 10839 ks 49. Renault Scenic 10 608 ks 50. Hyundai i20 10 475 ks

Kromě dvojice nových modelů Giulia a Stelvio tak v nabídce italské značky zůstává už jen hatchback Giulietta. Ten sice prošel nedávno faceliftem, který ho má vzhledově přiblížit moderní dvojici sedanu a SUV, ale auto je na trhu už od roku 2010. A stojí na základu hatchbacku Fiat Bravo, který na trh přišel už v roce 2007, a technicky vychází z Fiatu Stilo, vyvíjeného koncem devadesátých let. V Evropě se prodalo za loňský rok 32 700 brav.

Z nabídky už zmizel třídveřový hatchback MiTo, jeho výroba skončí teď v červenci. V Evropě si nejmenší alfu za celý loňský rok koupilo 11 367 lidí, v Česku pět. V nabídce značky byla od roku 2008, Fiat Grande Punto, ze kterého MiTo vychází, pak dokonce od roku 2005.

Konec, tečka!

Tečku (italsky „punto“) za veleúspěšnou pětadvacetiletou kariérou tohoto modelu napíše Fiat v srpnu. V první půlce měsíce vyrobí v továrně v Melfi poslední Punto. Bestseller devadesátých let, který v roce 1997 dokonce sesadil z trůnu nejprodávanějšího auta Evropy jeho veličenstvo Volkswagen Golf, vznikl v devíti milionech exemplářů.

MiTo ani Grande Punto se tedy nedočkají pokračování. Malá alfa skončí bez náhrady, o nástupci malého fiatu se spekuluje. Jedno je jisté: bude se jmenovat jinak. A možná to dokonce bude malý crossover na vyšším podvozku.

Důvodů konce Punta je celá řada, s přibývajícími roky mu dost opadlo publikum - ze 400 na 50 tisíc kusů ročně. Elegantní a opodstatněnou výmluvou jsou také nové emisní normy. Upravovat letitý model pro novou metodiku měření spotřeby se zkrátka nevyplatí. Podle informací italského magazínu Motorbox má nástupce dorazit v příštím roce. První fotky by se možná mohly objevit koncem toho letošního. Nové Punto se má vyrábět v továrně Fiatu v srbském Kragujevaci. Jako mechanický základ pro stavbu nové generace malého fiatu měl konstruktérům posloužit model Argo, malý čtyřmetrový hatchback v Jižní Americe.

Alfa Romeo MiTo

Na závěr ještě jedna bizarnost celého „připadu“ FCA v Itálii. Marchionneho budou navždy z duše nenávidět milovníci značky Lancia. Šéf koncernu FCA už totiž už dávno rozhodl, že značka zanikne. Slavná a kdysi nesmírně progresivní a úspěšná značka dnes existuje jen v Itálii, kde dožívá s jediným modelem, malou stylovou Lancií Ypsilon. Jenže je to druhý nejprodávanější vůz v Itálii vůbec.