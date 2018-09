Autofotka týdne: Extraligu nejdražších auta světa ovládá Ferrari

Ferrari 250 GTO bylo úspěšným závoďákem první poloviny šedesátých let, trojpísmenná zkratka znamená „Gran Turismo Omologata“. To říká, že to je vlastně závodní speciál, schválený pro provoz na běžných komunikacích. Vyrobilo se jich jen 36. Pokud dědíte miliardy a nevíte kam s nimi, je toto auto jasným tipem.

Ve sbírce ho má módní návrhář Ralph Lauren, majitel Wal-Martu Rob Walton nebo bubeník Pink Floyd Nick Mason.



Ferrari 250 GTO v očích mnohých uzavírá éru původních silničních závoďáků, aut jejichž piloti ještě fungovali také jako mechanici. S rukama od oleje odjeli závod a pak se vydali se svým strojem po ose domů.

GTO z roku 1962 oblečené slavným Giottem Bizzarrinim a Sergiem Scagliettim, v té době dvorním karosářem automobilky Enza Ferrariho, od jehož smrti tento měsíc uplynulo třicet let (více čtěte zde), se stalo nejdráže vydraženým autem světa. Na slavnosti automobilové smetánky Pebble Beach v kalifornském Monterey ho neznámý kupec v aukci pořádané slavnou aukční síní RM Sotheby´s vydražil za 48 405 000 dolarů, to je skoro 1,1 miliardy korun. Původní odhady dokonce mluvily o 60 milionech dolarů, startovalo se na 35 milionech dolarů.

Stojí za pozornost, kolik na prodeji GTO vydělal jeho předchozí majitel, kterým byl Greg Whitten, známý sběratel automobilových perel, bývalý vysoký manažer Microsoftu a dnes šéf společnosti Numerix. Ten vůz koupil v roce 2000 od Lindsay Owens-Jonese, bývalého šéfa L´Orealu a dnes jednoho z členů představenstva Ferrari. Přesná částka není známa, experti odhadují, že tehdy mohlo mít 250 GTO cenu přibližně 10 milionů dolarů, za 18 let tedy Whitten vydělal přibližně tři čtvrtě miliardy korun. Jen pro upřesnění dodejme, že ve své době byla cen nového Ferrari 250 GTO 18 tisíc dolarů, přepočteno dle inflace na dnešní hodnotu to jsou 3,3 miliony korun.

Třetí vyrobené GTO z roku 1962, kterému Scagliettiho úpravy přidaly na agresivitě o dva roky později, oceňují experti za jeho autentičnost - má původní motor, převodovku i karoserii. Nikdy neprošlo renovací, klasická nefalšovaná patina je v tomto případě klad. A nikdy nehavarovalo, to je na závodním speciálu to nejzajímavější a dělá z něj ještě větší unikát. Auto s výrobním číslem 3413 bylo také úspěšné v závodech: nejprve sloužilo jako testovací vůz továrního týmu Scuderia Ferrari, v roce 1962 s ním do slavného sicilského závodu Targa Florio nastoupil šampion F1 Phil Hill, v letech 1963 a 1964 pak tento kousek vyhrál na Sicílii svou kategorii.

Jedno z nejkrásnějších ferrari všech dob má vpředu podélně uložený třílitrový dvanáctiválec s 60stupňovým rozevřením řad válců, je osazený šesti karburátory Weber a halasí čtyřmi hlavněmi výfuku. Motor spojený s pětistupňovou manuální převodovkou má výkon 296 koní při 7 500 otáčkách za minutu a z nuly na sto umí za neuvěřitelného zvukového doprovodu rozjet auto za šest sekund, maximální rychlost je 280 kilometrů v hodině.

Nemá rychloměr, důležitější je otáčkoměr s červeným polem začínajícím na osmi tisících otáčkách, nemá ani počítadlo ujetých kilometrů, to není v závoďáku potřeba.

Kromě neskonalé krásy je 250 GTO vyhlášené také svou ovladatelností a fenomenálními jízdními vlastnostmi. „Řídit ho je velmi silný zážitek. Je to něco, co musíte zažít. Vypadá křehce, ale je to pracant. Je to opravdu auto, se kterým můžete jet na hraně a stále bude fungovat. Mimořádné auto,“ říkal o něm Greg Whitten.

GTO je také považováno za jedno z nejúspěšnějších Ferrari vůbec, na svém kontě má po celém světě na tři sta vítězství. S nadsázkou se dá říci, že když se postavilo na start, vyhrálo. První majitel vydraženého kousku, Edoardo Lualdi-Gabardi s ním hned v první sezoně vyhrál devět z deseti závodů, do kterých nastoupil a v tom desátém dojel druhý.

Dnes patří 250 GTO mezi šampiony žebříčků nejdražších aut světa. Nádherný rudý italský skvost překonal dosavadní rekord, který patřil (jak jinak) rovněž Ferrari. Kus vydražený aukční síní Bonhams v roce 2014 na stejné akci v Monterey tehdy dosáhl na cenovku 38 115 000 dolarů (tehdy necelých 780 milionů korun), v roce 2016 se v Paříži vydražilo za 870 milionů korun Ferrari 335 Sport Scaglietti (prolédněte si ho zde).

Letos mimo aukci, tedy přímým prodejem, změnilo majitele další stříbrné GTO z roku 1963. Sběratel aut David MacNeil, majitel firmy na rohožky a doplňky do aut WeatherTech, za něj zaplatil 70 milionů dolarů, tedy neskutečných 1,53 miliardy korun. Čímž se Ferrari 250 GTO stalo také nejdražším autem vůbec. A podle všeho to ještě není konečná. Expert na Ferrari Marcel Massini předpověděl, že do dvou až tří let vymění některé GTO majitele za víc než sto milionů dolarů, tedy víc než dvě miliardy korun.