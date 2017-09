Autofotka týdne: Vzácné ferrari ze stodoly prodali za 45 milionů

Přesně takové je dvanáctiválcové Ferrari 365 GTB/4, kterému celý svět říká Daytona (značka z Maranella ho tak nazývá jen zřídkakdy), a které patřilo mezi nejrychlejší auta šedesátých let. Tento unikátní kousek odpočíval dlouhé roky zapomenutý kdesi v Japonsku.

Ferrari vyrobilo mezi roky 1968 a 1973 jen 1 406 dayton. Jen pět z nich postavila sama továrna v závodní specifikaci. Odlehčené speciály s karoserií z hliníku (vyrobila je karosárna Scaglietti, design modelu je dílem Pininfariny) vznikly pro vytrvalostní čtyřiadvacetihodinovku v americké Daytoně. A právě jeden z nich, a zároveň jediný, který dostal také homologaci pro jízdu na běžných komunikacích, je ten na snímcích. Teď ho vydražili v přepočtu za více než 45 milionů korun.



Auto vyrobené v roce 1969 šlo z ruky do ruky a v roce 1971 se přestěhovalo do Japonska, kde také vcelku často měnilo majitele. Ten dnes už předposlední, Makoto Taki, ho pak koupil roku 1980. Brzy ho ovšem neznámo proč odložil do stodoly a nechal ho „uležet“ až do letoška.

Před nedávnem bylo vzácné ferrari v původním stavu, s 36 390 kilometry a se „stodolní patinou“ hvězdou aukce domu RM Sotheby’s.