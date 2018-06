Autofotka týdne: Když je ferrari moc obyčejné, dá se předělat. Stojí to balík

Program Special Projects zavedlo Ferrari v druhé polovině minulého desetiletí a navázalo s ním na tradici speciálů, které čas od času vytvořilo. Tentokrát vyrábí na zakázku zcela originální auta na technice sériových modelů. Někdy s karosérií navrženou externími designéry, někdy vzhled navrhují přímo v automobilce.

Jedním z těch, co se podíleli na hned několika takových projektech, je slovenský designér Branislav Maukš, který tato jedinečná ferrari navrhoval v atelieru studia Pininfarina (rozhovor s ním čtěte zde).

Takových speciálů vzniklo od roku 2008 pouze 12, v některých letech jeden jediný, občas stihlo za rok Ferrari vyrobit dva speciály. Úplně prvním bylo Ferrari SP1 pro japonského obchodníka Junichira Hiramatsu, který sbírá auta této značky několik desítek let a byl zakládajícím předsedou japonského Ferrari klubu. Jeho speciál vycházel z modelu 430 a v rámci speciálních modelů je jeden z mála, který se vlastnictvím netají.

Všeobecně známým zákazníkem speciálů je pouze hudebník Eric Clapton, který si v roce 2012 nechal vyrobit Ferrari SP12 EC postavené na modelu 458 Italia. To majitel nejnovějšího výtvoru Ferrari Special Projects zůstává v anonymitě, pravděpodobně to bude sběratel značky.

Italská automobilka si zákazníky vybírá a ne každý s tučným kontem dostane to, co by chtěl. Což ostatně platí i při prodeji některých speciálních variant běžných modelů. I ty Ferrari přednostně (či dokonce výhradně) prodává věrným klientům značky. Ostatní musí doufat, že se auta objeví na prodej jako ojetá. Často s tučnou přirážkou.

Ferrari SP38 je postavené na technice modelu 488 GTB, aktuálním modelu značky. Technika zůstala stejná, respektive není známo, jestli nedošlo k mírnému posílení výkonu. Ale to nutně nemusí vadit, základ je pořádně nadupaný. Jeho 3,9litrový osmiválec poskytuje 492 kW a 760 Nm točivého momentu. Na stovce je za tři sekundy, maximální rychlost atakuje 330 kilometrů za hodinu.

Speciál SP38 se liší především unikátní karoserií. Ta sice zachovává základní tvary, ale na jednu stranu působí agresivnějším dojmem, na druhou jí chybí ikonické masivní nasávací otvory k motoru na zadním blatníku. Majiteli se jistě auto líbí, ale veřejnost ho přijala rozpačitě. Někomu je po chuti, mnohým připadá zvláštní a ne příliš nápadité.

Jiná jsou přední i zadní světla a místo zadního okna má speciál žaluzie, které mají evokovat závodní DNA. Majitel je náruživý závodník, takže automobilka pro tento účel nastavila i podvozek. Ale s autem se majitel může vydat i na silnici. Vůz má homologaci a s normálními silnicemi se popasuje bez problémů.

Ceny speciálních modelů Ferrari nezveřejňuje, ale jistě bude extrémně vysoká. „Obyčejné“ Ferrari 488 GTB stojí přibližně šest milionů korun, s příplatkovou výbavou to může být ještě o milion víc. A ani ojetiny prakticky nekoupíte levněji.