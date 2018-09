Autofotka týdne: po blondýně ve fiátku šla policie

Koupily jsme si ho v bazaru sice napůl s maminkou, ale ona se podílela vlastně jen finančně, vše ostatní bylo na mně. Autíčko stálo tehdy na prahu 80. let minulého století celých deset tisíc, což bylo pro studentku docela dost peněz.

Moje první auto Čtenáři posílají své fotky prvních motoristických lásek.

Byla to skvělá škola, nejenom ježdění, ale i údržby. Aby puberťák (bylo mu 15 let) jezdil v pohodě, bylo na něm potřeba dost vyšívat. Ale ono se mi to vyplatilo. Třeba ze zkoušky z motorů jsem měla jedničku – pan profesor mi dal volnou ruku, a tak jsem popsala dopodrobna čtyřválec a jak to tam chodí (to jsem fakt měla odžité) a obávaná zkouška byla v kapse.

Protože mě řízení neskutečně bavilo (a nemusela jsem alkohol), stal se ze mě taxikář, který rozvážel kamarády po nocích z hospod.

Samozřejmě jsem při té příležitosti neunikla mnoha kontrolám od policie – mladá blondýna za volantem malého autíčka plného rozjařené mládeže se zkrátka zastavit musí. A tak jsem se naučila i profouknout alkoholový balonek.

Auto jednoduché, skvělé, dovezlo všude, ocenila jsem i křidýlka - okénka vepředu, kterými to krásně větralo a žádná klimatizace potřeba nebyla. Bylo mi líto, když šel Fiat do světa, koupil si ho student, my už potřebovali větší, protože přišla rodina. Tak následovala červená škodovka 120L a bílá GLS po tátovi.



Moje první auto: světlemodrý brouček Fiat 600D Bílá GLS po tátovi nakonec Fiat 600D vystřídala