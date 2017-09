Fiat má nápadníka. S Hyundaiem by vytvořil největší automobilku světa

„Jedinou cestou k přežití bude pro firmy vyrábět více než 5,5 milionu vozů ročně,“ to je mantra Sergia Marchionneho, velkého šéfa FCA. Italsko-kanadský manažer v černém svetru patří k nejvýraznějším osobnostem autoprůmyslu dneška. Velký a prostořeký vizionář se na závěr kariéry (má ho naplánovaný do dvou let) snaží udělat poslední „velkou ránu“, a to má podle všeho být prodej celého italsko-amerického koncernu.



I přes velikášská prohlášení „vypište dostatečně velký šek a klíče od FCA jsou vaše“ se zájemci nehrnou. Přes léto se nahlas mluvilo o zájmu čínských výrobců (podrobnosti čtěte zde). Ti nakonec s nabídkou nedorazili.

Nově má být podle deníku Korean Herald ve hře Hyundai. Takové spojení by se s dvanácti miliony aut, které obě firmy dohromady vyrobí, vyšvihlo s velkou rezervou na první místo největšího výrobce světa. A Marchionne by měl konečně klid, že je 5,5milionová hranice překonána.

Nyní se o první místo největší automobilky světa přetahuje Toyota s koncernem Volkswagen, obě vyrobí ročně přes deset milionů aut. Na záda jim dýchá aliance Renaultu s Nissanem a Mitsubishi.

Automobilový koncern Hyundai-Kia je dnes na pátém místě s osmi miliony auty vyrobenými za rok. Fiat s Chryslerem (FCA) je sedmý se čtyřmi miliony.

Oba snoubenci mají co nabídnout: Hyundai by získal víc síly na severoamerických trzích a v Evropě, hlavně v dražších kategoriích aut (SUV a prémiové vozy). Podle Korean Herald to navíc aktuálně korejské automobilce moc nejde v Číně.

FCA by se zas dostalo k „elektrickým“ technologiím, které Marchionne stále nebere moc vážně, automobilky ovšem k elektrifikaci nabídky tlačí okolnosti a politika. Hyundai má také dobře zvládnuté trhy v Asii a Rusku, které jsou na vzestupu a díky své velikosti jsou velkým lákadlem.

Ani jedna strana jednání nekomentuje. Marchionne naposledy při italské Velké ceně F1, která se jela začátkem září, jen suše prohlásil: „Nemáme na stole žádné nabídky. Už jsme to řekli a opět to potvrzujeme.“

Podle nezávislých odhadů by zájemce za FCA měl zaplatit asi 8,2 miliard eur, v případě, že by z obchodu byly vyjmuty firmy Maserati a Magnetti Marelli, cena by klesla na 4,13 miliard eur.