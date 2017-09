VIDEO: Měřili jsme jedy ve vzduchu. V tunelu zapněte vnitřní cirkulaci

15:29 , aktualizováno 15:29

Dražší auta to dělají automaticky, u těch obyčejnějších se vyplatí na to myslet: když vjíždíte do tunelu, přepněte ventilaci v autě na vnitřní cirkulaci. Jinak si do vozu „nataháte“ jedovaté nanočástice. S experty ÚAMK jsme v Praze měřili znečištění vzduchu.