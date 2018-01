Proti Tesle: úchvatný Fisker Emotion slibuje revoluci v bateriích

Fisker na svůj nový automobil láká publikum už déle než rok, ukázal i několik renderů, jak by auto mohlo vypadat. Teď se poprvé mohla s prototypem seznámit veřejnost. Stalo se tak na veletrhu CES v Las Vegas, kde například uplynulé dva roky udivovala účastníky svými ambiciozními záměry automobilka Faraday Future. Po té se v podstatě slehla zem, ale jsou tu jiní, kteří chtějí zaujmout její místo, coby největšího vyzyvatele kalifornské Tesly.

A kromě nové čínské značky Byton by se rád k těmto „teslybijcům“ připojil i Fisker. Jeho Emotion vypadá opravdu úchvatně, pětimetrový sedan má dramatické tvary, neobvyklá „motýlí“ křídla a řadu nezvyklých řešení. Už před rokem v rozhovoru pro Index LN sám Henrik Fisker naznačoval, že nové auto bude vypadat skvěle a přitom nemusí nutně lpět na tradičních tvarech. Na první pohled sice Emotion vypadá jako vcelku normální (byť opravdu povedené) auto, ale tak trochu klame tělem.

Emotion totiž působí velmi kompaktním dojmem, přitom je to pětimetrový obr, který obouvá 24palcové pneumatiky. Proporce jsou opravdu vcelku nezvyklé, kabina je hodně velká a prostorná, převisy minimální a kapota relativně krátká. Emotion tak na první pohled působí jako takový kompaktní sportovní liftback, ve skutečnosti je to ale pořádný a prostorný kus auta. Jestli má být taková koncepce elektromobilů lékem na módu SUV, tak to bereme všemi deseti.

Fisker sliboval, že při návrhu auta využije některé prvky a možnosti, které mu elektrická koncepce dává. A jak je vidět, tak to splnil. Kromě netradičních proporcí si designér hraje třeba i s využitím čelního lidaru coby prvku v masce vozu. Zařízení, které má modelu Emotion dodat určité schopnosti autonomního řízení, tak hraje zároveň funkční i estetickou roli.

Parádně působí i interiér, který je určen čtyřem (nebo volitelně pěti) cestujícím. Je královsky prostorný a nesmí tu samozřejmě chybět špičkové materiály a perfektní zpracování. A v ovládání hrají prim obrovské displeje. Specialitou na pomezí interiéru a exteriéru jsou elektrochromatické skleněné střešní panely, které se umí zatmavovat podle potřeby a tím interiéru dodat na vzdušnosti a kontaktu s okolím nebo naopak útulnosti a soukromí.

To nejzajímavější se ale nakonec ukrývá v útrobách vozu. Jeho elektrický pohon má totiž být vpravdě revoluční. Fisker Emotion totiž nebude jen tak ledajaký elektormobil, má jít o první vůz, který dostane takzvané solid-state baterie. To je ale zároveň největší riziko celého projektu – ačkoli prý inženýři Fisker Inc. učinili ve vývoji těchto baterií veliký pokrok, pořád je to technologie ve vývoji s velmi nejistou budoucností. Na bateriích už přitom Fisker jednou pohořel – doslova a do písmene. Projekt Fisker Karma zkrachoval právě proto, že měl potíže s bateriemi od dodavatele A123 – ty se vzněcovaly.

Fisker začne Emotion vyrábět s konvenčními bateriemi, to ale znamená, že zpočátku nebude auto tak revoluční. Emotion má mít v první verzi dojezd na jedno nabití přes 640 kilometrů a dobití na vzdálenost 200 kilometrů má trvat pouhých 9 minut. Solid-state baterie ovšem slibují mnohem víc. Emotionu by mohly dodat dojezd přes 800 kilometrů na jedno nabití a do plna by se měly dobít rychleji, než dnes řidič natankuje plnou nádrž. To zní jako skutečná revoluce, ale otázkou je, jestli to nejsou příliš dobré hodnoty na to, aby to byla pravda.

Každopádně Emotion se svými bateriemi bude disponovat pohonem všech kol a celkovým výkonem elektromotorů 575 kW (780 koní). Z nuly na 96 kilometrů za hodinu tak zrychlí za méně než 3 sekundy a maximálka je 256 km/h.

Za celou tuto krásu si v základu bude Fisker žádat 129 900 dolarů (asi 2,7 milionu korun), auto teď lze předobjednávat oproti vratné záloze 2 000 dolarů. Kdy však mají začít dodávky, automobilka neuvádí. Pokud se projekt uchytí, má Fisker v plánu i menší a cenově dostupnější vůz. A firma také pracuje na autonomních minibusech a dodávkách Orbit, které by se měly veřejnosti představit na podzim letošního roku.