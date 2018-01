Malý svalovec představuje nový diesel. První jízda Fordem Ecosport

On celý Ecosport je mezi těmi dnešními naleštěnými frajírky na velkých kolech a zvýšených podvozcích dost výrazný exot. Automobilky dnes staví SUV a z nich odvozené crossovery tak, aby co nejvíc připomínaly klasické hatchbacky - jízdou i vzhledem. Ford Ecosport je mezi nimi na pohled skoro off-road. Má vysokou světlou výšku (19 centimetrů, které má benzinová verze, míval kdysi třeba Nissan Patrol - legenda mezi bahňáky), rezervu na kufru a působí na posádku hezky festovně. Ale má to i limity - kvůli té rezervě, kterou může dostat na záda, má dost nepraktické otevírání kufru do strany (jako lednička), interiér místem zrovna nehýří, kufr už vůbec ne a cenovka je sebevědomější než u konkurence.

Brazilský přistěhovalec žije v Rumunsku

Toto auto totiž původně stavěli pro necesty Jižní Ameriky, kde se od roku 2003 v Brazílii vyráběla a prodávala jeho předchozí generace, tato aktuální je na trhu od roku 2012. Ecosport se ovšem na český trh dostává až nyní s poevropštěným faceliftem při kterém se změnilo na 2 300 dílů (otázka je, jak to u Fordu počítají, ale obvykle se říká, že je auto složeno z pěti tisíc dílů, čerstvě uvedený Ecosport je tak z poloviny nové auto). Raimund Heubel z Fordu uvádí ještě přeladěný podvozek a řízení podle požadavků Evropanů.

Stále má však dost sebevědomou cenovku - startovacích 399 900 korun je oproti hlavním konkurentům, kterými jsou i podle samotného Fordu Hyundai Kona nebo Seat Arona, stále o nějakých třicet tisíc více, než by se slušelo, ale nabídnout toho umí dost. A je tu i výhled na zlevnění - Ford totiž už Ecosport nemusí vozit přes oceán z Brazílie, ale vyrábí ho pro Evropu ve své rumunské fabrice v Craiově, kde na lince nahradil nekonvenční malé MPV B-MAX. Přestavba fabriky na jiný model stála pět miliard korun.

Co do vzhledu je to asi největší svalovec mezi takto pojatými auty. Hlavně z boku působí hodně mohutně. Pravda, asi nikdy se ctitelé vyvážených proporcí a uhlazeného vzhledu nesrovnají s tím, že na zvednutém podvozku a s boubelatým pontonem karoserie vždycky Ecosport vypadá, že má moc malá kola (i když je na největších 17palcových), ale je to kvůli velké ploše nad zadním podběhem. Designéři vygumovali třídílnou přední masku předchůdce a namalovali místo ní jednu velkou v duchu ostatních SUV od Fordu. Sonja Vanderberková z německého designstudia značky připomíná ještě nová světla a nárazníky na obou koncích 4,1metrového auta. A také dvoubarevné lakování karoserie s kontrastními střechami.

Dveře od lednice potřebují místo

Největší odvaz je na zádi, dveře kufru se totiž neotevírají nahoru, ale do boku (klika je schovaná v pravém světle). Je to spíš frajerské než funkční, ale působí to zajímavě. Při podélném parkování je to na obtíž, musíte prostě myslet na to, jestli budete potřebovat lézt do kufru a nechat si tak metr a půl místa vzadu. U Fordu přiznávají, že by úprava konstrukce na otevírání vzhůru stála moc velké peníze. A proč to tak Ecosport má? Protože jeho důležitým stylotvorným prvkem na jihoamerických trzích je právě ta rezerva uchycená na víku kufru (za příplatek kolem tří tisíc korun ji pořídíte i pro evropská provedení). Samotné náhradní kolo je hodně těžké a páté dveře váží klidně třicet kilo, což by znamenalo velké nároky na dimenzování mechanismu, který má půl metráku zvednout vzhůru a bezpečně ho udržet. Pokud u Ecosportu za rezervu nepřiplatíte, dostanete lepicí sadu. S rezervou zas nepřikoupíte tažné zařízení nebo parkovací kameru.

Sedí se vysoko

Vnitřek je mnohem pohlednější, než mělo předchozí brazilské provedení, hlavně materiály se o dost vylepšily. Interiér je typicky moderně fordovský: hezký volant, velmi slušné sedačky, tablet nahoře na přístrojovce s logickým ovládáním a rychlými reakcemi a drátky vyhřívání čelního skla, ze kterých mám mžitky před očima (hlavně v noci a za deště). Ale především pocit festovnosti a velmi slušné odhlučnění.

Sedí se tu hodně vysoko. Místa je v podélném směru v kabině tak akorát, od čtyřmetrového auta nelze čekat zázraky. Vepředu mají k sobě cestující vcelku blízko lokty, ale není to nic obtěžujícího. Středový panel je subtilní, takže nepřekáží kolenům; 185 centimetrů dlouhý řidič si za sebe sedne dozadu tak nějak normálně a má tam i dost místa na hlavu. Horší je to v kufru, je totiž krátký (objemově má nijak slavných 334 litrů), na kočárkování to bude chtít trochu šikovnosti (a možná sundat kolečko).

Jezdí jako SUV

Podvozek umí Ford vyšlechtit velmi dobře. Co do jistoty jízdy je Ecosport bez chyby, v zatáčkách si pomáhá vektorováním točivého momentu (přibrzďuje vnitřní kolo, okolo kterého se auto ochotněji stočí do oblouku). Dokonalost sestry Fiesty (technický základ je u obou aut stejný) nemá, v oblouku se vysoká karoserie přece jen více nakloní, ale není to nic strašidelného. Nutno ovšem přiznat, že na rozdíl malých od crossoverů, kterých se dnes vyrojila spousta a které jezdí jako normální přikrčené hatchbacky, se Ecosport chová přece jen víc jako SUV.

S komfortem je to velmi dobré, i na velkých dírách dokážou tlumiče dotlumit jednotlivá kola, takže podvozek nestraší posádku lomozem. Tlumiče ale mají malý zdvih, takže na hrbolatější silnici se Ecosport trochu zmítá.

O velmi slušné devatenácticentimetrové světlé výšce podvozku už řeč byla, ale je tu paradox: u dieselu, který může být jako jediný s nafťákem spárovaný, je podvozek o tři centimetry blíž k zemi. Je to dané tím, že podvozek je výrazně pozměněný, zadní náprava je u předokolky tvořena klasicky torzní příčkou, do čtyřkolky upravili víceprvkovou z Kugy. Přidali kardan a mokrou mezinápravovou lamelovou spojku připojující pohon zadní nápravy. Bleskurychle spíná jen při prokluzu předních kol, není to jako například u konkurenčního řešení Haldexu, který v posledních generacích i při jízdě rovně za normální adheze přenáší malé procento točivého momentu na zadní nápravu. Systém Fordu dokáže přenést na zadní nápravu až polovinu síly.

Nový diesel

EcoSport představuje Evropě úplně novou turbodieselovou jedna-pětku pojmenovanou EcoBlue. Motor se 125 koňmi a 300 newtonmetry jsme v novém fordu vyzkoušeli. Má příjemně naladěnou spojku (to u fordů vůbec nebylo pravidlem) a vyhlazenou charakteristiku - zabere v nízkých otáčkách a táhne ještě za třemi a půl tisíci otáček. Občas je v interiéru slyšet jeho dieselový hlas, ale neobtěžuje to.

Moderně nastrojený motor dostal nekonvenční technologii řešící problém s emisemi oxidů dusíku (NO X ). Aby splnil přísnou ekonormu Euro 6.2, která bude platit od příštího podzimu, nenasadili motoráři dnes zcela běžnou technologii SCR využívající k odbourávání jedů chemickou reakci s močovinou, ale technologii LNT. Tento takzvaný „zachytávač NOxů“ využívají automobilky u menších aut, ale ví se, že to už přestává stačit pro to, aby podlezly emisní limity. U Fordu tedy LNT zdvojili, jeden LNT katalyzátor je za výfukovými svody, druhý pod autem na výfukovém potrubí. Prý je to o kousek lacinější než SCR a výhodou je bezobslužnost na rozdíl od SCR, kam je třeba dolévat speciální roztok močoviny. Ale u Fordu také přiznávají, že toto nekonvenční řešení museli zvolit proto, že neměli kam dát bandasku na močovinu. Původní konstrukce Ecosportu s něčím takovým prostě nepočítala a najít v autě dobře přístupný prostor na pětilitrovou nádržku je větší problém, než se na pohled zdá.

Diesely v této kategorii aut zrovna na dračku nejdou, mnohem prodávanější budou podle očekávání předokolky s benziňákem. Pro Ecosport je k mání litrový tříválcový turbobenzin ve třech výkonových verzích se 100, 125 a 140 koňmi. Ten nejvýkonnější bohužel nebude v české nabídce.

K benzinovému motoru půjde také přikoupit místo šestistupňového manuálu měničový automat.

Při prvním svezení jsme jeli nejdřív s benzinovým a pak s naftovým provedením víceméně stejnou trasu podobným tempem. V prvním případě jsme jeli za osm litrů, v druhém za 7,2 litru. A spěchavá jízda to rozhodně nebyla.