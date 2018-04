Focus si k dvacetinám nadělil novou generaci. Už jsme v ní seděli

„Ford Focus byl skutečně převratným modelem a americké automobilce se uvedení tohoto modelu vyplatilo. Vystoupila s ním ze stínu německých soupeřů a na dlouhou dobu stanovila měřítka pro konkurenci,“ připomíná Michael Kudela, automobilový novinář, který tehdy před dvaceti lety při premiéře v Normandii první generaci testoval. „První Focus se stal zjevením. Své konkurenty překonával rozdílem celé generace, ať už šlo o nabídku prostoru, progresivní, a přitom funkční design karoserie i interiéru, komfort, rozmanitost verzí nebo bezprecedentní jízdní vlastnosti,“ dodává Jiří Duchoň, zástupce Česka v prestižní anketě evropského auta roku COTY.

Focus čtvrté generace představuje Ford v Londýně. Od základů úplně nový vůz postavený na zcela nové platformě označené C2 popisuje Jim Farley, viceprezident Fordu jako „chytré auto pro chytrý svět“, odkazuje tak na dnešní dobu lidí propojených smartphony. A nový Focus jim moderními technologiemi, které si veze, jede vstříc. Je opět jedním z nejdůležitějších fordů vůbec, prodávat a vyrábět se bude na celém světě, od Ameriky přes Evropu až po Čínu.

„Každé páté prodané auto v Evropě patřilo v loňském roce do nižší střední třídy. Focus je díky tomu i nadále mimořádně důležitým modelem,“ vysvětluje Steven Armstrong, viceprezident koncernu Ford Motor Company a prezident pro oblast Evropy, Blízkého východu a Afriky.

„Je to zcela nové auto postavené na nové architektuře,“ zdůrazňuje Joe Bakaj, viceprezident Ford of Europe pro vývoj. Od předchůdce převzal jen některé motory. Nabídne moderní techniku z aut vyšších tříd: od asistenta, který auto sám uklidí do prostoru k zaparkování k chodníku, až po adaptivní tlumiče, jejichž řídicí jednotka každé dvě milisekundy sleduje kupu údajů o jízdě a podle toho mění jejich tuhost.

Ford se chlubí také inteligentním asistentem rychlosti s rozpoznáváním dopravních značek omezujících rychlost. Řidič si může nastavit systém tak, že bude dodržovat maximální dovolenou rychlost podle dopravních značek a využije i data uložená v palubní navigaci. Může si také nastavit rozpětí tolerance této rychlosti. Adaptivní tempomat funguje až do rychlosti 200 km/h. Adaptivní full-LED světlomety s funkcí prediktivního svícení do zatáček a osvětlení podle dopravních značek dokážou nastavit v předstihu světelné paprsky tak, aby co nejlépe osvítily zatáčku, křižovatku nebo kruhový objezd ještě před natočením volantu. Systém využívá přední kameru ke sledování vodorovného značení do vzdálenosti až 65 metrů. Focus je také prvním fordem pro Evropu s head-up displejem. Zajímavé jsou systémy varující před vjetím do protisměru na dálničním nájezdu a hlídač neznačeného okraje vozovky.

Myslelo se dokonce i na takové detaily, jako je provedení vnitřního zrcátka, které svým tvarem omezuje dunění vzniklé prouděním vzduchu při částečném otevření zadního okénka.

Přišel o okno v zadním sloupku

Nový Focus má dravou příď, střízlivou záď a vysloveně hezkou siluetu - při bočním pohledu ho přes prahy ploše přetažené dveře „přisávají“ k vozovce, to dává vzhledu na dojmu solidnosti a dravosti. Focusologové si všimnou, že vůbec poprvé v historii nemá pětidveřový hatchback okénko v zadním sloupku, ten charakteristický prvek designéři obětovali kvůli lepšímu výhledu zadních cestujících. Nově je více protažené okno dveří.

Čistě subjektivně vypadá líp kombíkové provedení. Na třídvéř už není v nové generaci místo, sedan bude hlavně pro asijské země. K mání bude zas pět výbavových linií: základní Trend, stylové Titanium, nóbl Vignale, sportovní ST-line (má o centimetr snížený podvozek), a pak SUVčkovitě oplastovaná Active (ta má zas podvozek o tři centimetry vyšší).

Focus je nově centimetr a půl nižší, s nápravami posunutými ke koncům karoserie a tak pořádně protaženým rozvorem (o 53 mm) na 2701 mm, takže má větší kabinu; od nárazníku k nárazníku se protáhl o 18 mm (nově 4378 mm), šířka je 1820 mm. „Interiér je výrazně prostornější a praktičtější než dosud. Prospěla jednodušeji řešená palubní deska. Kombi deklasuje soupeře rozměry zavazadlového prostoru,“ všímá si Jiří Duchoň. Hatchback má kufr 375litrový, kombík 608litrový.

Prví dojmy

Pokud nepřiplatíte za prosklenou střechu, která ubere z prostoru pro hlavu, je dost místa do všech směrů. Pochvalu zaslouží možnost nastavení předních sedadel hezky nízko k podlaze. Na zadních místech se sedí výš než vpředu. U Fordu se tam extra zaměřili na zvětšení prostoru pro nohy. A všimnete si nezvykle miniaturních hlavových opěrek. Vpředu je cítit duch předchozího focusu díky středovému tunelu mezi sedadly, který se vpředu rozšiřuje. Hodně mu vystlali boky, aby se o něj neotlačilo koleno. Mohutnější řidiči si ho ale spíš opřou o panel klimatizace z tvrdého plastu, který je výš.

Vepředu se sedí - jak je dneska zvykem - daleko od dveří (kvůli bezpečnosti - aby se měl kam nafukovat airbag) a blízko středu. Některým postavám asi bude vadit ve výhledu do oblouku tlustý přední sloupek. Moderně tvarovaná přístrojovka je vybavená spíš tradičně, chválíme tlačítkové ovládání klimatizace (i když zrovna honosně nepůsobí), nahoře trčící velký displej infotainmentu (má až osm palců) je dobře na očích a v dosahu. Zádrhel je v tom, že hned pod ním je ovládání audia, které si bude řidič nechtěně mačkat, když si pro práci s dotykovým rozhraním tabletu bude chtít o něco zapřít ruku, aby se trefil na virtuální tlačítka.

Všechny ovladače jsou rozmístěné tak, jak jsme u fordů zvyklí, jednu specialitu si ale neodpustili. Kdo připlatí za automatickou osmistupňovou převodovku (měničová), nenajde na středovém tunelu klasický volič, ale malý otočný ovladač. Ruční řazení pak vyřídí páčkami uchycenými zespoda ramen volantu.

Speciality v konstrukci

Nový skelet karoserie má o 50 tužší tužší uchycení náprav v porovnání s předchůdcem, celá karoserie je tužší o 20 procent, přitom je její skelet o šestnáct kilogramů lehčí díky většímu použití ultravysokopevnostních ocelí. A například vzpěra pod předním nárazníkem je nově hliníková. Hmotnost vozu klesla mezigeneračně až o 88 kilogramů. Karoserie je lehčí o 25 kg, na elektroinstalaci ušetřili 7 kg, motory a převodovky ubraly 6 kg a interiér 17 kg v porovnání s předchůdcem.

Konstruktéři se zaměřili také na aerodynamiku, hatchback ji má vůbec nejlepší v této kategorii (Cx=0,273 a sedan pro Čínu dokonce jen 0,25). Ford také udává, že díky nové platformě umí focus absorbovat o 40 procent více energie při čelním nárazu. Zvýšení tuhosti zadní části karoserie bylo u nového Focusu dosaženo neobvyklou metodou vyvinutou původně pro předchozí Focus RS. Do dutiny v zadní části podvozkové plošiny se během výroby napustí expanzní pěna, která během zahřátí v lakovně zaschne, zvětší svůj objem a tím o 10 procent zvýší příčnou tuhost této části vozu při nepatrném nárůstu hmotnosti.

Jak je dnes v této kategorii dnes zvykem, připravili pro Focus dvě provedení zadní nápravy. Lehčí varianty (benzinová 1,0 a turbodiesel 1,5 litru) dostanou poprvé v historii jednoduchou torzní příčku, těžší pak víceprvkové zavěšení. Focus před dvaceti lety ohromoval jízdními vlastnostmi díky geniálně navržené a dokonale odladěné zadní víceprvkové nápravě. Tu bude mít v novém focusu vždy kombík, pak provedení Vignale a Active a auta s motory 1,5 benzin a 2,0 diesel. Kombík ale nebude možné pořídit s adaptivními tlumiči.

Nový vůz jsme prozkoumali zatím jen staticky, jak jezdí, vyzkoušíme v červenci, kdy odstartuje prodej. Základní cena je stanovena na velmi zajímavých 359 990 Kč. Nejprve dorazí hatchback, kombík přijede do Česka na přelomu září a října, outdoorové provedení Active až koncem roku.



A na závěr supertajná informace ze zákulisí: do Focusu zainvestoval Ford obrovské peníze a úsilí také proto, že nástupce dalšího legendárního modelu značky, většího Mondea, není vůbec jistý. Aktuální model bude muset vydržet ještě minimálně pět let a pak se uvidí.