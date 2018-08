Autofotka týdne: Důkaz, že automobilový středověk nebyl dobou temna

Je to přímý prapředek dnešních ostrých Fordů RS. Seznamte se: Ford Taunus 17M RS Hardtop Coupe P7b. Vyráběl se jen tři léta do roku 1971. A i dnes jezdí báječně! Devětačtyřicet let starý taunus svých 350 km veteránské lázeňské rally Carlsbad Classic perfektně zvládl.