Ve Francii od července maximálně osmdesátkou. Místní bojují s nehodami

Jede-li auto rychlostí 80 km/h, stačí před překážkou zastavit. Pokud jede devadesátkou, narazí do ní o rychlosti minimálně 50km/h - na základě těchto výpočtů se snaží Francie snížit vysoký počet obětí, které si každoročně vyžádá silniční provoz. Podle nového pravidla se na silnicích mimo obec smí jet maximálně 80 km/h.

„Toto omezení pochopitelně neplatí na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. Dále pak nebude rychlost omezena na silnicích s obousměrným provozem, kde se nachází středová kovová svodidla, betonové zábrany či terénní úprava fyzicky oddělující protijedoucí vozidla,“ upřesnil novinku dopravní expert Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Třináct metrů Francouzská podpůrná kampaň poukazuje na významné snížení brzdné dráhy vozidla jedoucího nově nastavenou maximální povolenou rychlostí. Řidič vozidla jedoucího rychlostí 80 km/h od okamžiku zaregistrování nebezpečí zastaví na 57 metrech . V případě, že pojede devadesátkou , bude potřebovat už 70 metrů . O 13 metrů více.

Omezení tedy cílí na místa, kde umírá 55 procent z celkového počtu obětí dopravních nehod ve Francii. Francouzští dopravní experti si slibují, že tato novinka sníží každoroční bilanci fatálních nehod o 300 až 400 obětí, navíc se má snížit počet lidí, kteří při nehodách utrpí těžká zranění.

„Ve Francii loni zemřelo následkem dopravních nehod 3 448 lidí. Navíc v letech 2014 až 2016 zaznamenávaly statistiky každoroční nárůst obětí. V roce 2017 došlo jen k symbolickému poklesu o 0,8 procenta, zatímco průměrné snížení za celou Evropskou unii bylo bezmála dvouprocentní. Snížení maximální povolené rychlosti by tak mělo napomoci výrazně snížit počty mrtvých, a to o zhruba desetinu,“ vysvětlil Roman Budský.

Překračování maximálních rychlostních limitů nebo nepřiměřeně vysoká rychlost jízdy stojí za jednou třetinou všech smrtelných nehod. Už jednoprocentní snížení průměrné rychlosti jízdy by mělo snížit pravděpodobnost, že případná nehoda skončí smrtí, až o čtyři procenta.

„Zahraniční zkušenost naznačuje, že snížení maximálně povolené rychlosti jízdy z 90 na 80 km/h vede ke snížení průměrné rychlosti vozidel téměř o pět kilometrů za hodinu. Dále pak francouzští dopravní experti poukazují na to, že následky čelní srážky vozidel v osmdesátikilometrové rychlosti jsou o 21 procent méně závažné, než kdyby se odehrála v devadesátce,“ zdůvodnil francouzské rozhodnutí Budský.

Nohu z plynu, pokuty jsou vysoké

Čeští řidiči, kteří vyráží za vínem, levandulovými poli nebo francouzskými letovisky, by novinku rozhodně neměli ignorovat. Zvlášť v době, kdy je to pro Francouze aktuální téma. Francouzští policisté jsou sice vedeni k tomu, aby se k řidičům-cizincům chovali maximálně vstřícně a slušně, protože oficiálně reprezentují zemi, ale pokud se setkají s vážnějším přestupkem, jsou nekompromisní. Pokuta za nedodržení maximální povolené rychlosti může české výletníky vyjít i na 100 tisíc korun. Navíc hrozí i pobyt ve vězení (podrobnější rozpis najdete v tabulce).



Jaká je pokuta? Postih za překročení maximálně povolené rychlosti může být citelným zásahem do rodinného rozpočtu, navíc může pobyt ve Francii nepříjemně prodloužit, protože francouzské předpisy jsou přísné. Překročení rychlosti o maximálně 19 km/h v místech s maximálně povolenou rychlostí jízdy 50 km/h bude mít za následek pokutu ve výši 135 eur a 1 bod.

Snížení rychlostního limitu o deset kilometrů za hodinu přitom nemá nijak závažné dopady na celkovou dobu jízdy, jak by mohli někteří řidiči namítat. Na deseti kilometrech je to jedna minuta, na sto kilometrech osm minut a při jízdě do dvou set kilometrů pojedeme jen o sedmnáct minut déle. „Naopak bonusem může být zhruba patnáctiprocentní snížení spotřeby vozidel a třicetiprocentní redukce škodlivin vycházejících z výfuků,“ vzkázal Budský.

K jiným změnám maximální povolené rychlosti ve Francii nedochází. Pro obce nadále platí rychlost 50 km/h, na dálnicích pak 130 km/h a na ostatních směrově rozdělených silnicích 100 km/h.

„Lidé za volantem však musí pamatovat na to, že za mokra se rychlost jízdy na dálnici automaticky snižuje na maximálně 110 km/h a na ostatních směrově rozdělených silnicích na nejvýše 100 km/h. Pokud je dohlednost maximálně 50 metrů, jezdí se všude nejvýše padesátkou. A to i na dálnicích,“ uzavřel Budský.