Crashtest aut, které dělí 20 let, ukázal, jak se posunula bezpečnost

Legislativa specifikující, jak mají auta chránit posádku, se právě před 20 lety měnila tak, aby ladila s tehdy novými standardy nezávislé organizace EuroNCAP. V platnost tehdy vstoupila „Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska ochrany cestujících při čelním nárazu“, předpis EHK 94 - samozřejmě za ty dvě desítky let výrazně upravovaný - platí dodnes.



Malá jsou pevná jako velká Pro bezpečnost aut byl přelomový rok 2000. „V roce 1997 přišly první nezávislé crashtesty EuroNCAP. Jejich veřejně prezentované výsledky byly pro značky impulzem k intenzivnímu vývoji. A protože takový vývoj trvá přibližně tři a půl roku, byly první výsledky vidět kolem roku 2000," vysvětluje expert na bezpečnost aut Petr Kraus ze Škody Auto.

Průzkumy uvádějí, že zavedení nárazových testů zachránilo během 20 let polovinu životů, které by byly jinak zmařeny při nehodách. Jde o desetitisíce lidí ročně. Celkový počet úmrtí na silnicích v EU činil totiž v polovině 90. let více než 45 000, v současnosti klesl na 25 000. Automobilky se přísným nárazovým testům nejprve bránily, ale postupem času se rozšířily i do USA a Asie a některé značky, jako třeba Renault nebo Volvo, si na nich dokonce vybudovaly pověst.

U příležitosti jubilea uspořádala společnost Global NCAP simulovaný test jednoho z nejprodávanějších evropských vozů posledních 20 let, Fordu Fiesta. Poslala proti sobě vůz z roku 1998 (který patřil v té době mezi nejlépe hodnocená auta) a provedení, které loni skončilo, jeho dnešní nástupce z něj ovšem výrazně vychází. Auta se srazila s 40 % čelním přesahem v rychlosti 64 km/h. Zatímco kabina staršího vozu se prakticky zhroutila a především řidič by měl minimální šanci přežít, z nového auta by posádka vystoupila jen s drobnými poraněními.



Začátky nárazových testů byly pro automobilky krušné. Vůbec prvním testovaným vozem byl Rover 100, který při zkoušce propadl a získal jen jednu hvězdičku z tehdejších čtyř maximálních (crashtest uvidíte zde). To vedlo k prudkému poklesu zájmu zákazníků a do tří let úplně zmizel z výrobního programu. Modely Fiat Punto, Nissan Micra, Opel Corsa a Renault Clio si odvezly dvě. EuroNCAP vzpomíná na mizernou ochranu chodců a také připomíná, že se tehdy automobilky bouřily a tvrdily, že jsou testy tak drsné, že je téměř nemožné dosáhnout na plný počet hvězd. Pět měsíců nato si je ovšem připsalo Volvo S40.