Nejhorší čas na autosalon. Automobilky peskují politici i ekologové

Angela Merkelová se v srpnu naštvala na automobilky, kvůli čachrům s emisemi proti nim chce tvrdě zakročit. Německá kancléřka je teď ovšem ve víru volební kampaně a rozhněvat si proti sobě významný pilíř evropské (a německé) ekonomiky není moc chytré. V Německu to kolem automobilek a jejich dieselů, které jsou v hledáčku úřadů u politiků, v posledních týdnech vře. Žádný frankfurtský autosalon neměl podle prezidenta německého sdružení autoprůmyslu Matthiase Wiessmanna tak výrazný politický podtext. Horší atmosféru pro pořádání autovýstavy by asi nikdo nevymyslel. Je tak otázka, jestli Angela Merkelová dnes (14. září) opravdu dodrží slib a slavnostně otevře brány frankfurtského autosalonu, největší evropské automobilové události druhé půlky letošního roku.

V úterý a ve středu už patřilo výstaviště v centru města novinářům a odborné veřejnosti. A hned první den bylo o zábavu postaráno: před pavilonem, kde prezentovalo své novinky BMW, protestovali aktivisté Greenpeace. „Vyzýváme automobilový průmysl, aby radikálně ustoupil od spalovacích motorů, pryč od benzinových a dieselových aut,“ agitoval jejich energetický expert Andree Boehling. „Automobilky pomalu začínají rozumět problému, chtějí změnu směrem k elektromobilitě, ale ta ve skutečnosti probíhá až příliš pomalu. Dokonce i v roce 2025 chtějí prodávat tři čtvrtiny automobilů s klasických spalovacím motorem. A to je naprosto neslučitelné s jakoukoli ochranou klimatu.“ Automobilky jsou prostě nyní v defenzivě a trefovat se do nich je módní.

Frankfurtský autosalon je stále jedna z nejvýznamnějších automobilových výstav světa, letos se koná už 67. ročník, ale útlum je pravidelnému návštěvníkovi jasný na první pohled. Evropa už prostě není pupkem automobilového světa a letošní Frankfurt to dokazuje. Předvést se tu chtějí hlavně domácí automobilky, zato třeba značky Peugeot, Nissan, Fiat, Jeep nebo Mitsubishi letošní ročník úplně vypustily. Nevyplatí se to, vše důležité představily buď před půl rokem na autosalonu v Ženevě, nebo své novinky odprezentují jinak. Takže kromě nové generace Dacie Duster (možná vůbec nejdůležitější novinka ve Frankfurtu vůbec) a korejských značek Hyundai a Kia (ta má ve Frankfurtu evropskou centrálu a designérské studio kousíček od výstaviště) představujících nová malá SUV, mají německé automobilky letos pole působnosti volné.

Německý autosalon

Takže tu prezentují rozmáchlé plány, ve kterých hraje velkou roli elektřina. Auta na baterie prezentují na autosalonu BMW i Merecedes, ovšem nejvíc zhurta na to jde Volkswagen, který na poslední frankfurtský autosalon v roce 2015 nevzpomíná zrovna v dobrém. V jeho průběhu se provalila aféra Dieselgate, která dodnes není vyřešená a vysvětlená a naopak nabírá na síle. Tažení proti automobilkám a jejich spalovacím motorům teď míří právě z Německa s Merkelovou v čelních řadách.

Generál koncernu VW Matthias Müller na autosalonu vyhlásil, že německá skupina bojující o post největší automobilky světa bude mít do roku 2030 vůz na elektrický pohon u každé modelové řady. V roce 2025 by měl mít pohon na baterie jeden ze čtyř vyrobených vozů koncernu, což představuje tři miliony vyrobených elektromobilů ročně. O pět let později má být elektrický vůz v každé ze zhruba 300 modelových řad všech koncernových značek po celém světě. Skupina Volkswagen do výrobní základny pro elektromobily investuje do roku 2030 přes 20 miliard eur (522 miliard korun). Investice zahrnují vývoj dvou nových platforem pro elektrické vozy, úpravu stávajících výrobních závodů pro elektrický program, výdaje do dobíjecí infrastruktury i do vývoje baterií. „Elektrická strategie“ se týká tedy také Škody, podrobnosti čtěte zde.

Vše válcuje Čína

Největším překvapením jsou ve Frankfurtu výrobci z Číny. Na autosalon dorazili hned tři (WEY, Chery a Borgward), své stánky mají na velmi výrazných místech mezi zavedenými automobilkami a prezentacemi se s nimi mohou rovnat. S opatrnými, utrápenými pokusy z minulosti je konec, i vystavené modely vypadají k světu. Automobilky z největšího automobilového trhu na světě se sice v Evropě prodávat nechystají, ale jako demonstrace síly čínské ekonomiky je to víc než silné a výmluvné. Čínské firmy uzavírají partnerství se světovými výrobci, spolupracují také se zavedenými výrobci komponentů, kteří dodávají všem automobilkám napříč trhem, případně zavedené značky rovnou kupují nebo jim aspoň přetahují „mozky“. Mají na to dokonce speciální strategii vyhlášenou čínskou vládou.

Před deseti lety bylo výstaviště v centru Frankfurtu úplně plné, značky se předháněly v pompéznosti prezentací, ale tentokrát je autosalon o poznání prázdnější. V některých halách je zhasnuto úplně, v jiných nahradily automobilky expozice dodavatelů pro autoprůmysl. To, že jednu celou halu výstaviště zabraly expozice firem, které mají k automobilismu daleko (třeba služba na sdílení jízdních kol), jen dokresluje tragikomičnost situace. „Změnila se auta, ale hlavně se změnily i možnosti jejich uvádění na trh. Velké automobilky si premiéru zajišťují raději ve vlastní režii a ne společně vedle konkurence a v přiděleném omezeném časovém prostoru,“ myslí si generální ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš. Na uvedení premiérového auta není podle něj třeba čekat na autosalon, v tomto případě zmůžou více sociální média a internet. „Tiskovou zprávu je možné zveřejnit během okamžiku na celém světě včetně videoshotů a komentářů na Twitteru,“ komentuje.

Mezníkem byly podle Kuliše roky 2009 a 2010. V dobách ekonomické krize, která dolehla i na automobilky, se ukázalo, že autosalony jsou moc drahá kratochvíle. Autovýstavy pořádané na tradičních místech tedy ztrácejí na významu a začíná jejich úpadek. Ukázal to už loňský autosalon v Paříži, který se s tím frankfurtským v podzimním termínu střídá. „Autosalon v Los Angeles se změnil na AutoMobiliy LA Show, kde je k vidění více technologických vychytávek než nových vozů,“ všímá si Kuliš. Jiná je podle něj situace v Asii. „V Číně se prodá ročně 28 milionů aut. A autosalony v Pekingu a Šanghaji se tím staly největšími na světě s účastí všech světových a místních značek,“ popisuje.