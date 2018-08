Tajemství automobilek v ohrožení: v Kanadě unikly plány jejich továren

Celkem 47 000 dokumentů s citlivým obsahem zálohovala kanadská společnost Level One Robotics and Controls zaměřující se na robotizaci a automatizace výrobních závodů na nezabezpečený server.

Našli byste mezi nimi schémata a výkresy výrobních závodů, nastavení průmyslových robotů, ale i propustky a zaměstnanecké údaje. Ta nejcitlivější data, spojená s průmyslovým tajemstvím, patřila převážně nejvýznamnějším světovým automobilkám: Fordu, Toyotě, General Motors, FCA, Tesle nebo Volkswagenu. Mezi soubory byly i smlouvy o mlčenlivosti (tzv. NDA), které zmíněné kolosy se společností Level One uzavřely.



Naštěstí pro kapitány autoprůmyslu se tato data podle všeho nedostala do nepovolaných rukou. Na nezajištěném zálohovacím serveru je objevil bezpečnostní expert Chris Vickery, který případ popsal americkému listu The New York Times. Firma Level One Robotics nijak nezabezpečila přístup k dokumentům a bylo je možné i upravovat a přepisovat. Abyste získali informace o tom, jak se vyrábí Ford Focus, stačilo vám jen připojení k internetu a znalost umístění serveru.

„Přítomnost smluv o mlčenlivosti byla jasným signálem, že ani ostatní dokumenty nesmí jen tak na veřejnost,“ řekl Vickery. Level One se prostřednictvím svého šéfa Milana Gaska brání, že šance, že by se někdo k datům dostal, byla extrémně nízká, protože by musel znát jejich přesné umístění. Jeho společnost nicméně prošetří, jestli se informace nedostaly někam, kam neměly. Postižené automobilky celou situaci odmítly komentovat, nebo se nevyjádřily vůbec.

Celá situace ukazuje, že přes vyspělé zabezpečení mohou být velké společnosti zranitelné – zvláště přes dodavatele, kteří některé bezpečnostní prvky opomenou.

Hackeři mohou útočit i na auta

Cestičky hackerů někdy vedou skutečně obskurními zákoutími. V roce 2013 získali informace o platebních kartách použitých v terminálech společnosti Target tak, že se dostali do systému firmy, která měla na starosti topení a ventilaci. V loňském roce 56 procent firem zaznamenalo podle výzkumu bezpečnostní firmy Ponemon Institute únik citlivých informací ve spojitosti s některým z dodavatelů.

Vzhledem ke komplikovanému systému dodavatelů je pro automobilky podobná otázka skutečně aktuální. Na druhou stranu mají ještě palčivější problém. Musí zajistit, aby se hackeři nedokázali nabourat do jejich výrobků: samotných aut.

V roce 2015 již bezpečnostní experti dokázali na dálku ovládnout brzdy Jeepu Cherokee (čtěte podrobnosti). Dnes výrobci aut i jejich dodavatelé na podobné problémy myslí, např. Continental koupil izraelskou společnost Argus zaměřenou na zabezpečení proti hackerům. Tzv. propojených aut je však na silnici stále víc a pro nenechavce představují čím dál lákavější terč.