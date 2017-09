Harleye budou jezdit líp. Změny pro novou éru nejsou jen kosmetické

Děti Harley-Davidson Fat Boy

Legendární motocykl Fat Boy po desetiletí určoval samotný moderní customový styl. Rok 2018 přináší snížení hmotnosti o 16 kg oproti předchozímu modelu, 240mm zadní pneumatiku s plným zadním kolem Lakester, volitelně v nabídce i s motorem Milwaukee Eight 114.

Designové rysy evokují tmavě černý retro styl modelů Harley-Davidson z padesátých let, nyní oživený o moderní výraz. Nový odnímatelný čelní štít , nové uzamykatelné a vodotěsné boční brašny , o 17 kg lehčí oproti předchozímu modelu, volitelně motor Milwaukee Eight 114.

Inspiruje se tradicí individualismu éry customových chopperů 70. let, pro rok 2018 má kromě nového motoru a rámu i nové 19palcové přední a 16palcové zadní lité kolo Radiate.

Připomíná slávu poválečných customových bobberů s úzkou zádí, zkráceným předním blatníkem, jednomístným sedlem a minimem chromovaných součástí. Odvážné a plynulé tvary předního světlometu a krytů přední vidlice, snížení hmotnosti o 17 kg oproti předchozímu modelu.

Deluxe se jako klasický luxusní stroj, který se blyští lesklými chromy, přitom však nabídne kvalitní jízdní vlastnosti moderní doby. Jako ostatní Softaily i on má LED osvětlení vepředu i vzadu , snížení hmotnosti o 17 kg oproti předchozímu modelu.

Rok 2018 dovolí větší úhly náklonu v zatáčkách a výrazný dragsterový postoje. LED světlomet Daymaker přechází v malý digitální přístrojový panel osazený na prodlouženém nástavci. Snížení hmotnosti o 17 kg oproti předchozímu modelu, volitelně s motorem Milwaukee Eight 114.

Vzpřímená jízdní pozice s rukama ve větru a žádné zbytečnosti navíc, digitální přístrojový panel osazený na prodlouženém nástavci. Nejlevnější model v nové řadě Softail.