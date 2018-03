Harley přepřahá na elektřinu, koupil startup na motorky na baterky

Spojení umožní také firmě Harley-Davidson spolupracovat s Alta Motors na rozvoji nových elektrických dopravních prostředků.



Harley-Davidson se nyní snaží přilákat novou generaci jezdců na motorkách, protože její oddaná generace tzv. baby boomers, tedy lidí narozených od 40. let do poloviny 60. let dvacátého století, začíná stárnout a často se ze zdravotních důvodů svých motocyklů zbavuje. Obě firmy také doufají, že díky snazší jízdě na elektrických motocyklech, které nemají rychlostní stupně a spojku, najdou nové motocyklové fanoušky.

Pokles prodeje motocyklů Harley-Davidson v poslední době vyvolal spekulace mezi analytiky, zda se firma nebude snažit najít kupce. Generální ředitel Matt Levatich však uvedl, že firma o ničem takovém neuvažuje.

Harley plánuje v příštích několika letech investovat do vývoje technologie elektrických motocyklů 25 až 50 milionů dolarů (521,4 milionu až 1,04 miliardy Kč) ročně. V příštím roce plánuje představit svůj vlastní elektrický motocykl.