Extravagantní divoch se změnil. Drsňák Fat Bob má novou techniku i sílu

Největší americká značka motorek v posledních letech překvapuje hodně odvážnými novinkami v designu i konstrukci. Čerstvým šokem pro ortodoxní harleyáře je určitě nový power-cruiser Fat Bob modelové řady 2018.



Kromě nového motoru, rámu i celkového designu nový Fat Bob dokonce přestoupil do jiné modelové řady! Umí nabídnout podstatně lepší svezení, chybí mu snad už jen sportovnější posaz.

Harley-Davidson Fat Bob motor: dvouválec do V s úhlem 45°, Milwaukee-Eight

zdvihový objem: 1 868 ccm

kompresní poměr: 10,5:1

čtyři ventily na válec

elektronické sekvenční vícebodové vstřikování paliva

točivý moment: 155 Nm při 3 500 ot/min

výfuk 2-1-2 po stranách; katalyzátor v tlumiči

spotřeba, kombinovaná 5,0 l/100 km

pneumatiky: 150/80-16 71H vepředu, 180/70B16,77H vzadu

výška sedla (nezatížená): 710 mm

rozvor: 1 615 mm

max. úhel náklonu: pravý 31°, levý 32°

objem palivové nádrže: 13,6 l

hmotnost: při dodání 296 kg, provozní 306 kg

cena: 14 550 eur bez DPH (cca 455 tisíc korun s DPH)

Robustní model Fat Bob v modelové řadě 114 vždy zastával pozici svérázné mašiny pro rebely.

Když se v roce 2008 objevila první verze, od ostatních klasických cruiserů se hodně odlišoval dvojitým světlometem, facelift z roku 2014 navíc přinesl i extravagantní zadní světlo.



Motorka nebo raketoplán?

A dnes sedím na modelu 2018, který opět pořádně posunul hranice designu motocyklů a kouká se na svět širokým LED světlometem. Podobný tvar jako u moderních automobilů asi budou milovníci klasických kulatých reflektorů dost dlouho vydýchávat.

Během testu jsme zaznamenali na Boba výhradně nadšené ohlasy okolí, často ale zazněla otázka: „Co to je vlastně za výrobce?“ Tohle opravdu nejsou moc typické tvary H-D a nový model potvrzuje svoji image výjimečného stroje i v nabídce extravagantní značky.

Když si vedle sebe dáme fotku předchozí verze a nového modelu 2018, rázem je zjevná další hlavní konstrukční změna.

Ano, zmizelo zadní odpružení na bocích, které bylo více než čtvrt století typickým rysem modelové řady Dyna. Všechny modely včetně Fat Boba přešly na modernizovanou konstrukci rámu Softail s novým řešením přepákovaného odpružení pod sedlem.



Srovnání obou fotografií ale ukazuje také podstatně agresivnější tvary s výfuky vystrčenými do výšky a výrazně menšími blatníky. Dokonce i pneumatiky obuté na velkých balonových kolech 150/80–16 vepředu a 180/70-16 vzadu dostaly drsnější dezén, jako by dávaly najevo, že si troufnou i na výlet do terénu. Fat Bob je prostě třídní rošťák a už svým agresivním výrazem si říká o dvojku z chování.

Nahoře model 2017, vpravo dole nový Fat Bob 2018

Další výraznou změnou je obrácená přední vidlice upside-down a ostřejší úhel řízení, který spolu s řídítky posunutými víc dopředu a vyšším sedlem hodně mění charakter jízdy i vnímání motorky.

Za jízdy tak mnohem víc působí jako divoký býk, na kterém se musíte pořádně natáhnout dopředu a popadnout ho za rohy. Pak začne očekávané rodeo, protože tahle motorka dokáže splnit přesně to, co slibují její agresivní tvary. Ostré odpichy od semaforů, kličkování mezi auty a rychlé nálety do zatáček doprovázené burácením obří devatenáctistovky jsou nebezpečně návykové.

Klidný silák

Námi testovaný motocykl Fat Bob byl v provedení s větším motorem 114 palců (1 868 ccm, základní verze má motor 107, tedy 1 745 ccm) s částečným kapalinovým chlazením hlav válců.

Modernizovaný motor Milwaukee-Eight si samozřejmě stále drží tradiční základ dvouválce 45°, ale kromě nové konstrukce se s pomocným vodním chlazením a čtyřmi ventily na válec dostal také druhý vyvažovací hřídel.

Díky tomu téměř zmizely vibrace a hladký chod nového motoru umožnil jeho osazení jako pevné nosné součásti rámu. Tedy věc, která byla u starších motorů Big Twin nemyslitelná. Většina z nich totiž musela být montována do gumových silentbloků. S novým agregátem také zmizela dřívější olejová nádrž pod sedlem a udělala místo pro přepákované odpružení.

Na levé straně je vidět bezúdržbový sekundární převod ozubeným řemenem. Odpadá otravné mazání a dopínání i výměny řetězu.

Motor má dokonale plynulý nástup výkonu a ani surovým zaškubáním rukojetí plynu ho nedonutíte k cukání. S přehledem si poradí s podtáčením a v každém okamžiku umí odpovědět mohutným a podmanivým zátahem doprovázeným dunivou zvukovou kulisou.

Staromilcům můžou trochu chybět vibrace motoru, které zvyšovaly požitek z jízdy a pocit sepětí se strojem, ale moderní doba si žádá spíš uhlazenost a klidnou sílu, které má Fat Bob víc než dost.

Samotná hodnota maximálního točivého momentu 155 Nm při pouhých třech tisících otáčkách mluví sama za sebe. Maximální výkon výrobce tradičně nezveřejňuje, můžu jen prozradit, že kolegové novináři ve Francii na brzdě naměřili 94 koní.

Dalším příjemným překvapením je vylepšená šestistupňová převodovka. Ta dokáže rychle a čitelně řadit a obvyklé kovové řachnutí při zařazení jedničky, na jaké jsme u H-D zvyklí, je zase o něco slabší a kultivovanější.

Odezva, která potěší

Po vyhoupnutí do sedla si musí jezdec zvyknout na nohy vystrčené dopředu před motor. To trochu limituje při rychlejší jízdě v zatáčkách, ale to nevadí. Fat Bob je stále především cruiser a nikoli klasický naháč.

Přesunutí stupaček dozadu doprostřed motoru by sice zlepšilo sportovní posaz a přiblížilo ho k bývalému naháči XR, ale Fat Bob by tím přišel o svoji jedinečnost. Řídítka jsou pořádně vystrčená dopředu a dokonale se hodí pro prudké rozjezdy od semaforů. Právě při tom pochopíte, proč má sedlo tak vykrojený tvar! Bez něj byste se na něm s nohama vystrčenýma dopředu prostě nemuseli udržet.

Modernizovaný motor Milwaukee-Eight si samozřejmě stále drží tradiční základ dvouválce 45°, ale kromě nové konstrukce se čtyřmi ventily na válec dostal také druhý vyvažovací hřídel. Na levé straně je vidět bezúdržbový sekundární převod ozubeným řemenem. Odpadá otravné mazání a dopínání i výměny řetězu.

Hodně novátorská je také přístrojovka. Výrazný kulatý otáčkoměr na nádrži dole doplňuje jen malý displej s černým pozadím a bílým písmem, na kterém si kromě tachometru můžete přepnout i na další údaje včetně dojezdu na aktuální stav nádrže.

Příjemný doplněk je i ukazatel zařazeného rychlostního stupně, bohužel H-D stále používá jen indikátor odvozený z aktuální rychlosti a otáček motoru. Když dojíždíte s vymáčknutou spojkou ke křižovatce, údaj zmizí a vy se můžete jen dohadovat, zda jste tam měli dvojku nebo trojku.

Široká řídítka a mohutné přední kolo dávají výbornou kontrolu i slušnou odezvu od předního kola, jakou by člověk od tak velké pneumatiky na šestnáctipalcovém ráfku nečekal. Mašina se ochotně skládá do zatáčky a v náklonu je díky dlouhému rozvoru 1 615 mm perfektně stabilní. V pohodě snese i přejezdy nerovností a nerozhodí ji to ze zvolené stopy.

I přes celkovou provozní hmotnost 305 kg se motorka nechá ochotně překládat mezi zatáčkami a se škrtající stupačkou o zem je motorka pevná jako skála.

Řidítka pevně do rukou

Marketingové sliby nelhaly, rám je opravdu citelně pevnější a lehčí než u předchozích modelů a použití motoru jako nosné části je hodně znát. To platí i pro odpružení, je dostatečně tuhé na sportovnější svezení, ale se zvýšenými zdvihy výborně odfiltruje všechny díry a vystouplé kanály v silnici.

Doby, kdy vám na harleji větší výmoly na cestě málem vyrazily řídítka z rukou, jsou daleko v historii. Nové softaily dělají čest svému názvu (softtail = odpružené zadní kolo) a přinejmenším dohnaly konkurenci v této váhové kategorii.

To samé platí i pro brzdy, dva přední kotouče se čtyřpístky jsou skvěle citlivé, jen pozor na poměrně ostrý nástup, na který si budou muset majitelé starších H-D chvíli zvykat. Fat Bob totiž působí nečekaně lehkým a obratným dojmem a jeho váha se prozradí právě až při brzdění. Ovšem s novým ABS by ani to neměl být problém, na zadním kole funguje velmi slušně, předek s mohutnou pneumatikou se nám na suchém asfaltu ani přebrzdit nepodařilo.

Ve městě si Bobík spokojeně bublá na trojku a na digitálním otáčkoměru s černým pozadím svítí cifra 2 000 ot/min. S dlouhou šestkou se na dálnici ve stotřicítce ukáže 3 000 ot/min, při vyšších rychlostech už začíná jezdec prohrávat boj s protivětrem.

Chladič za předním kolem je šikovně schovaný v rámu, výrobce se vodním chlazením nijak moc nechlubí, ostatně hlavní část chlazení je stále vzduchem.

Při kombinaci razantnějšího tempa ve městě i v zatáčkách jsme naměřili spotřebu jen těsně přes šest litrů a není důvod nevěřit oficiálnímu údaji výrobce, který se chlubí kombinovanou spotřebou 5 l/100 km. S poměrně malou nádrží 13,6 l (předchozí model měl 18,9 l) tak nový Fat Bob nabídne slušný dojezd 270 kilometrů, byť kontrolka pětilitrové rezervy výstražně zabliká už po 180 kilometrech.

Fat Bob je šitý hlavně na sólovou jízdu, ale pokud chcete svézt spolujezdce, nenarazíte na žádný problém kromě spartánské zadní části sedla. Nové softaily mají možnost snadného nastavení předpětí zadního odpružení ovladačem na boku vedle motoru, takže stačí párkrát zatočit kolečkem a slečna může nasednout.

Vyplatí se přesedlat?

Motorka si majitele hýčká i z hlediska údržby, finální převod ozubeným řemenem nevyžaduje žádné mazání ani dopínání. Podobně odpadl i otočný ovladač zapínání motoru, nový Fat Bob už má bezklíčkové zapalování a klíč s čipem nemusíte za celou sezonu vytáhnout z kapsy motorkářské bundy.

Často si při testování nového modelu říkám, co odpovím na dotazy majitelů předchozí verze. Stojí za to prodat loňskou motorku a jít do nové? Po dni stráveném v sedle nového modelu Fat Bob je odpověď jednoznačně kladná.

Model 2018 má výrazně lepší motor, výrazně lepší odpružení a vypadá nádherně nadčasově. Je někde na pomezí mezi silným naháčem a cruiserem a pokud si zvyknete na posaz s nohama před sebou, můžete do nové sezony vyrazit s příjemným vědomím, že jste za své peníze dostali to nejlepší a nejatraktivnější.