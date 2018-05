Tuto motorku z garáže nikdo nevytáhne. Mohly by z ní odpadnout miliony

Pokud si zajdete do prodejny Harley Davidson pro model Softail Slim S, bude vám na pořízení stačit přibližně půl milionu korun. Plus případné příplatky za doplňky. Dostanete mohutný a klasický stroj s objemem motoru 1,8 litru a točivým momentem na úrovni menšího osobáku.

O obyčejném HD ale řeč dnes nebude. Představíme si Harley Davidson Blue Edition. Už první pohled napoví, že to sériová motorka není ani náhodou, přesto základ pochází právě z modelu Softail Slim S. Od pohledu je to stavba na zakázku. Jenže toto není obyčejný custom jako nějaký výtvor od Teutulovy rodiny z televizní série o společnosti Orange County Choppers. HD Blue Edition jde mnohem dál a spíš připomíná nazdobené zakázkové smartphony pro ruské miliardáře.

Ostatně miliardáři budou pravděpodobně jedinými teoretickými kupci, protože švýcarský výtvor vyžaduje hodně plnou peněženku, navíc by je do jejich garáže mohla nalákat visačka nejdražšího motocyklu na světě. Na to mnoho miliardářů slyší.

A ani nemusejí na motorce jezdit, ani to umět. S HD Blue Edition by se totiž příčetný člověk na silnici nevydal. To by mu totiž mohl tady upadnout diamant a nebo jinde by si mohl sedřít zlatou destičku. A škoda by se šplhala do stovek tisíc nebo do milionů. Nehledě na rizika krádeže, hbitý zloděj by si snadno mohl na parkovišti „vyloupnout“ svůj životní lup.

Harley Davidson Blue Edition stojí v přepočtu přes 40 milionů korun a za jeho vznikem stojí výrobce hodinek. Do přestavby se totiž pustila švýcarská společnost Bucherer, která je známá produkcí špičkových náramkových hodinek. Ty levnější pořídíte za desítky tisíc, ty komplikovanější za stovky tisíc, ale i za milionové částky.

Stavbu ale neprováděla jen hodinářská firma, přizvala si dealera motocyklů Harley Davidson Bundnerbike, která má se stavbou speciálů bohaté zkušenosti. Na nejdražším motocyklu světa pracoval tým osmi lidí a stavba jim dohromady trvala 2 500 hodin. Z původního Softailu Slim S toho moc nezbylo. Motorku rozebrali a většinu dílů vyrobili sami. A jak se chlubí, všechno je to čistá ruční práce.

Výrazná modrá barva vyžadovala sedm vrstev laku a samotný lakovací postup je výrobním tajemstvím. Všechny zlaté součásti nejsou lakované, jsou pozlacené nebo rovnou zlaté. Navíc je na motorce umístěno 360 diamantů a pod průhlednými schránkami na nádrži jsou uložené hodinky Bucherer.

Motocykl firma postavila jako poutač pro hodinky, takže pravděpodobně není na prodej - to kdyby jste měli volné finance a modrý harley jste si zamilovali. Ovšem hodinky Bucherer se v Česku prodávají, a to včetně superluxusních modelů za závratné sumy. Ty nejlevnější jsou za 65 tisíc korun, ale utratit se dá i přes šest set tisíc.