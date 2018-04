Martin Heřmanský má u Harley-Davidson na starost řízení trhů strategického růstu v regionu zahrnujícím kromě střední a východní Evropy také jihovýchodní Evropu, Blízký východ, africký kontinent, Skandinávii, Rusko a země bývalého Sovětského svazu.

Na domácí půdě v USA si Harley-Davidson stále drží nadpoloviční většinu celého trhu s motocykly. Loni však nastal pokles prodejů, přitom Evropa, Afrika a Asie vykazují nárůst. O čem to svědčí?

Pravdou je, že i přes loňský pokles prodejů, způsobený řadou externích [faktorů, máme na 51% tržní podíl, tudíž jasně dominantní roli. Abychom tuto pozici ještě více posílili, představili jsme koncem roku velmi detailní desetiletou strategii. V jejím rámci investujeme desítky milionů dolarů, a to nejen do vývoje nových produktů, ale i do strategických marketingových iniciativ typu Riding Academy Programme s cílem přivést v USA ke značce dva miliony zcela nových jezdců v příštích deseti letech.

Mimo Spojené státy alokujeme nemalé lidské a finanční prostředky do aktivit na globálních trzích, které pro značku mají významný dlouhodobý potenciál. Vedle již zmíněné Evropy, Asie, nebo Afriky, je to například Jižní Amerika. Ve vybraných teritoriích významně posilujeme povědomí a dostupnost našich produktů prostřednictvím zkvalitňování a expanze dealerské sítě, a to jak na stávajících, tak na nových trzích. V loňském roce jsme v rámci mého teritoria například úspěšně vstoupili do Namibie a Ghany, nebo otevřeli tři nová dealerství v asijské části Ruska.

Když se podíváme na domácí trh, v ČR se prodeje Harley-Davidson v roce 2017 opět zvýšily a dosáhly 510 motocyklů. Mění se nějak také charakter nových zákazníků?

Česká republika je velmi stabilní země s dlouhodobě rostoucí ekonomikou a spotřebitelskou důvěrou, což se přirozeně projevuje i na výsledcích motocyklového trhu. Naší značce se zde tradičně daří, nejen díky historickým vazbám a sympatiím k americké kultuře, ale také díky tvrdé práci dealerské sítě a našeho týmu. Bylo jasné, že pouze s tradičními, byť super loajálními zákazníky bychom dlouhodobě neuspěli, takže jsme se zhruba před sedmi lety rozhodli zaměřit velkou část našich aktivit směrem ke zvýšení relevantnosti značky u věkově mladších zákaznických skupin. Trpělivě, doslova krok po kroku, se u nich snažíme bourat řadu negativních předsudků a stereotypů, které o značce rezonují. Je skvělé sledovat, jak stále více mladších jezdců včetně žen si k nám každým rokem nachází cestu.

Harley-Davidson loni sloučil některé modelové řady a v lednu zavřel jednu ze svých amerických továren v Kansasu. Továrna v Indii naopak jede na plné obrátky, dá se očekávat další podobný vývoj ve výrobě?

Nemohu bohužel komentovat naše budoucí plány. Není ovšem žádným tajemstvím, že v letošním roce otevřeme továrnu v Thajsku, která bude vyrábět motocykly Harley-Davidson pro vykrytí poptávky v jihovýchodní Asii. Je potřeba si uvědomit, že v této oblasti řada zemí včetně Thajska uplatňuje vysoká ochranářská dovozní cla, v případě motocyklů se jedná až o 60 %. Díky lokální výrobě a obchodní dohodě mezi národy jihovýchodní Asie (ASEAN) nebudou tato dovozní cla nadále aplikovatelná, což výrazně zlepší dostupnost našich strojů v celém regionu.

Harley-Davidson vyrábí velké motorky, většinou s motory v objemové třídě 1200-1900 ccm. Jak se vám daří jít proti trendu snižování zdvihového objemu, jak jej známe u aut, když přitom už u motocyklů platí Euro 4 a chystá se Euro 5?

Zásadním trendem, který do velké míry určuje budoucí vývoj našich modelů, je zákaznická zpětná vazba. Lidé od nás chtějí větší objem, větší výkon, větší rychlost a klasický vzhled a zvuk. Naší odpovědí byl vývoj zcela nového motoru s názvem Milwaukee-Eight, který jsme v roce 2016 nejprve implementovali do platformy Touring a rok později do všech modelů Softail. Díky tomu máme v současnosti jednoznačně nejvýkonnější cestovní modely a Cruisery v celé 115leté historii značky (o cruiserech si více přečtete zde).

Vedle toho naše produktové portfolio zahrnuje řadu lehčích modelů určených pro trochu jiný typ ježdění než vyloženě polykání kilometrů. Jedná se o modely Street, Street Rod a Sportster s relevantním designem, ergonomií, nižším objemem motoru (750 ccm, 883 ccm nebo 1200 ccm - pozn. red.) a hlavně velmi konkurenční cenou. Entry model pod názvem Street 750 běžně stojí kolem 185 tisíc korun včetně DPH.

Martin Heřmanský Je jedním z devíti regionálních ředitelů společnosti Harley-Davidson na světě, jako Managing Director Harley-Davidson Strategic Growth Markets v regionu EMEA působí od začátku roku 2017, předtím byl od roku 2009 na pozici Country Manager Harley-Davidson pro region střední a východní Evropy. Má na starost řízení trhů strategického růstu v regionu zahrnujícím kromě střední a východní Evropy také jihovýchodní Evropu, Blízký východ, africký kontinent, Skandinávii, Rusko a země bývalého Sovětského svazu. Řídí šest regionálních týmů působících v Praze, Moskvě, Aténách, Dubaji, Kapském městě a Oxfordu. Před nástupem do firmy Harley-Davidson pracoval pro společnosti Interlink CS, Ford Motor Company CZ nebo Fiat Auto CZ.

Oznámili jste, že v roce 2019 půjde do výroby první velký elektrický cruiser, který byl před dvěma lety představený v prototypové řadě Livewire. Jak moc to změní image značky a její pozici na trhu?

Kdy jsme v roce 2014 představili prototyp prvního velkého elektrického cruiseru na světě pod názvem Livewire, náš generální ředitel Matt Levatich oznámil, že jeho prodej bude zahájen do roku 2020, což nadále platí. V roce 2015 jsme s flotilou třiceti prototypů uspořádali světové demo turné a nechali několik tisíc jezdců tento produkt otestovat. Jejich zpětná vazba a ohlas široké motocyklové veřejnosti nám dali jistotu, že jdeme správným směrem (podrobnosti o elektrickém cruiseru čtěte zde).

Na přelomu letošního února a března jsme oznámili nákup akcií společnosti Alta Motors, která je novým, velmi dynamickým hráčem na poli elekromobility (podrobnosti o koupi čtěte zde). Alta Motors má sídlo v Los Angeles a přináší do vzájemné spolupráce řadu zkušeností a zejména nových inovativních myšlenek, ze kterých bude náš product developement dlouhodobě profitovat. Osobně jsem přesvědčený, že prostřednictvím Livewire oslovíme a přivedeme ke značce tisíce nových zákazníků, kteří zatím z různých důvodů o Harley-Davidson vůbec neuvažují. Kromě toho ukážeme celému světu, že tak konzervativně vnímaná značka, jako je Harley-Davidson, dokáže vyvinout a uvést do sériové výroby motocykl na nejvyšší technologické úrovni.

Jak to, že se značce Harley-Davidson stále daří být speciální, jiná než ostatní?

Harley-Davidson existuje již 115 let. Za tu dobu celé generace jezdců napsaly množství příběhů a každý z nás, co se kolem značky pohybuje, to někde uvnitř sebe cítí. Je velmi těžké popisovat konkrétní důvody, proč se značce daří být jiná, na to není dost prostoru. Velkou roli hraje vášeň a sounáležitost s celým světem, který Harley-Davidson představuje pro miliony našich jezdců. Zákaznická loajalita patří k těm bezkonkurenčně nejvyšším nejen v automobilovém průmyslu.

Každý, kdo pracuje v Harley-Davidson Motor Company nebo v jakémkoli dealerství na světě, žije a dýchá za stejnou věc, kterou je plnit sny našich zákazníků. Jezdíme s nimi, bavíme se s nimi, slavíme s nimi. Každým rokem pro ně společně s dealery pořádáme řadu akcí a aktivit, jako třeba roadshow Harley-on-Tour nebo Harley Days. Zákazníků si velice vážíme a myslím, že oni jsou si toho vědomi a vrací nám to stejnou mírou.

Harley-Davidson je také symbol svobody, symbol Ameriky. Není to pro vaši značku v současné době také trochu problém? Ptám se kvůli hrozbě zavedení sankčního cla na americké motocykly ze strany EU kvůli sporu o dovozu oceli do/z USA, nebo kvůli sankcím proti Rusku.

Potenciální zavedení represivních odvetných tarifů na naše motocykly ve státech EU by mělo významný dopad na naše prodeje, naše dealery, jejich dodavatele a především na naše zákazníky. Odehrává se to zcela mimo naší kontrolu a já stále doufám ve vítězství zdravého rozumu nad obchodní válkou. Ekonomické sankce proti Rusku se naší značky přímo nedotýkají, osobně se domnívám, že větší vliv na ruskou ekonomiku má vývoj ceny ropy a dalších komodit. Obecně však platí, že v Rusku je velké množství lidí, kteří si mohou dovolit naše stroje koupit za každé situace.

Co pro vás Harley-Davidson osobně znamená a jak náročná je vaše současná pozice?

Harley-Davidson je pro mě naprostý fenomén, který mi zcela změnil život po profesní i společenské stránce. Otevřel mi dveře do globálního byznysu a přinesl řadu poznatků, zkušeností a přátel všude po světě. Rád říkám, že mám jeden s nejlepších jobů na světě, ale nemohu tvrdit, že je to vždy procházka růžovým sadem.

Řídím šest regionálních týmů rozmístěných přes půlku světa, teritorium zahrnující přes 100 zemí a 1,5 miliardy lidí. Každý subregion má svá kulturní, politická, ekonomická a náboženská specifika, své příležitosti a výzvy. To je na jednu stranu poměrně náročné na řízení, na druhou stranu mě to neustále nutí vzdělávat se a učit se novým věcem. Díky své současné pozici ve struktuře firmy mám přímý vliv na její mezinárodní strategii, což je na jednu stranu velmi zajímavé a uspokojující, na druhou stranu to s sebou nese obrovskou míru osobní zodpovědnosti se všemi možnými následky.

Jak se chystáte na oslavy 115 výročí v Praze?

Já se strašně moc těším. Oslavy 115 výročí založení firmy v Praze budou jediné svého druhu mimo USA a to jim dává speciální punc. Myslím si, že když jsme v roce 2015 spolu s Jardou Vavřinou z pražského dealerství předkládali mému vedení v centrále firmy první verze projektu a podali oficiální kandidaturu pro Prahu, ani jeden z nás netušil, do jakých rozměrů a komplexnosti se akce dostane a jak náročná díky tomu bude na samotnou organizaci (více o akci čtěte zde).

Má pracovní vytíženost mi bohužel už nedovoluje se na přípravách oslav aktivně účastnit, za firmu to má v gesci speciální marketingový tým v Oxfordu, hlavní tíha na přípravě oslav však leží na našem místním partnerovi a spoluorganizátorovi akce, firmě Klasik Moto. Jarda Vavřina a jeho tým vedle jednání s partnery a sponzory denně rozšiřuje, obohacuje a dolaďuje do posledních detailů program oslav s cílem udělat z oslav nejlepší akci v historii Harley-Davidson.