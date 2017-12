Kopřivnické muzeum vystavuje harleye japonské císařské gardy

„Kdo k nám přijde, uvidí pokaždé nové modely aut i motorek, protože my co tři měsíce měníme od různých sběratelů auta za jiná, ať je co vidět. Většina vozů tu není stabilně. Přibylo nám například hodně motorek,“ řekl majitel muzea Jaroslav Šerý.

Motocykl Harley Davidson Rikuo byl vyroben v licenci v roce 1935 v Japonsku. Má motor o objemu 1200 centimetrů krychlových a může jet rychlostí až 110 kilometrů v hodině. „Tato motorka byla vyrobena pro císařský palác za vlády císaře Hirohita a jezdila na ní císařská garda pouze na přehlídky. Bylo vyrobeno asi 15 kusů. V Japonsku by jich údajně pár ještě mohlo být, v Evropě nevím ani o jednom,“ řekl Šerý.

Jedním z nových přírůstků je i vůz Bugatti T40 Grand Sport, který jeho majitel zapůjčil na výstavu. Jde o sportovní auto z roku 1928 v originálním stavu. Dokáže jet rychlostí až 121 kilometrů v hodině. „My jsme s ním jeli naposledy před měsícem. Krásně to jelo, okolo stovky, ale umí i víc. Má krásně zachovalý stav motoru i karoserie,“ řekl Šerý.

Vozů Bugatti se podle něj nedochovalo moc. Nějaké jsou k vidění i v Česku, ale ne tento typ. Jednotlivé dochované vyrobené kusy jsou registrované v knize, takže se každý může přesvědčit, že nejde o repliku nebo padělek.

Návštěvníci muzea mohou vidět také ukázku funkčního podvozku s výdřevou, tedy dřevěnou kostrou karoserie. „Chtěli jsme lidem ukázat, jak se to vlastně dělá, aby viděli, že pod plechovým kabátem je takový dřevěný umělecký výtvor,“ řekl Šerý.

Muzeum Old Timer je otevřeno každý den od 9:30 do 17:00. Vstupné pro dospělé stojí 65 korun, děti do 15 let platí 59 korun. V muzeu jsou k vidění desítky historických automobilů i motocyklů známých značek z celého světa, mezi nimi i několik unikátních exponátů.