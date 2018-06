Harley-Davidson slaví 115 let, největší oslavy budou v Praze

Srdcem velkolepé akce bude pražské holešovické výstaviště. Slaví se 115 let Harley-Davidson Motor Company, 100 let České republiky, 90 let Harley-Davidson Clubu Praha a 55 let Harley-Davidson Clubu Brno.

Organizátoři čekají více než 60 tisíc motorkářů z celého světa. Na holešovickém Výstavišti bude k vidění největší výstava Harleyů, čtyři hudební scény nebo tři demo trucky harleyů. „Každý, kdo dorazí, si bude moci zdarma vyzkoušet jakýkoliv motocykl Harley-Davidson,“ lákají organiztátoři oslav.

Součástí oslav budou i spanilé jízdy Prahou. Po Středočeském kraji se budou organizovat společné vyjížďky. Pro individuální poznávání budou návštěvníci využívat doporučené trasy. V neděli 8. července proběhne rodinný den.

„Celých 86 % Čechů vnímá značku Harley-Davidson jako sympatickou a každý druhý Čech by se rád na motocyklu americké legendy alespoň jednou svezl,“ říká Jaroslav Vavřina, hlavní organizátor oslav 115. výročí Harley-Davidson v Praze.

„Museli jsme vybrat místo s dobrou infrastrukturou, ubytovacími kapacitami, vhodnými prostory a silnou motocyklovou tradicí. Ale chtěli jsme také místo, které bude mimořádně atraktivní a přitažlivé, kam se všichni naši zákazníci budou opravdu chtít jet podívat. A to Praha a Česká republika splňují,“ popisuje výběr kandidátských měst Trevor Barton, manažer péče o zákazníky Harley-Davidson International.

„Většina lidí, kteří jezdí na motocyklovou dovolenou, chce objevovat nová místa a zároveň si užívat vlastní jízdu. Proto jsme vytipovali deset tras napříč Středočeským krajem, které představí to nejlepší. Jsou detailně popsány na oficiálním webu nebo v mobilní aplikaci, které je ke stažení zdarma,“ popisuje program Martin Heřmanský, má u Harley-Davidson na starost řízení trhů strategického růstu v regionu zahrnujícím kromě střední a východní Evropy také jihovýchodní Evropu, Blízký východ, africký kontinent, Skandinávii, Rusko a země bývalého Sovětského svazu. Druhou možností je Czech American Challenge, která probíhá ve spolupráci s ambasádou USA. Ta vytipovala po celé ČR místa, která jsou významná z pohledu česko-americké historie.

Sobotní spanilá jízda historickým centrem Prahy je jedno z největších lákadel akce. Celkem čtyři tisíce motocyklů Harley-Davidson projede Prahou ve třech vlnách. „Startujeme na Letné a pojedeme přes Václavské náměstí, okolo právnické fakulty na náměstí Jana Palacha. Tam bude krátká zastávka. Poté Chotkovou ulicí, přes Letnou a zpět na holešovické Výstaviště,“ popisuje trasu spanilé jízdy Heřmanský.

K vidění bude více než 150 modelů motocyklů Harley-Davidson od roku 1914 až po současnost. Expozice jsou obohaceny o interaktivní části, historické fotografie nebo dobové příslušenství. „Mezi vystavenými kusy budou opravdové rarity. Například Harley-Davidson F1000 Race z roku 1929 nebo renovovaný a funkční Harley z roku 1918,“ prozrazuje Michal Stach, který je zodpovědný za výstavu.