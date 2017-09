VIDEO: Prozkoumali jsme monstrum, co kácí stromy jako párátka

V klimatizované kabině to vypadá jak ve velíně továrny, strojník se s ní otáčí jak na obrtlíku podle toho, kam potřebuje vidět. Klepeta na dlouhém rameni strom popadnou, odříznou a vcukuletu ho odvětví. Pak to obrovské párátko uloží k ostatním, nebo rovnou naporcuje na kratší díly. Podle zkušeného strojníka harvestoru Marcela Skácela se takový stroj, kterému by to slušelo i ve sci-fi filmu, budete učit ovládat rok; až pak to bude dokonalé, my měli jen pár desítek minut.

Hydraulicky ovládaný jeřáb má na konci takzvanou těžební hlavici, na ní jsou kromě řetězové pily ještě odvětvovací nože. Zkusili jsme kolový harvestor známé značky John Deere, existují ale také pásové a dokonce kráčející, které se pohybují na jakých pavoučích nohách.

Důležité je, aby harvestor neničil povrch, po kterém se pohybuje, proto obouvají nízkotlaké pneumatiky. I tak mají větší tlak na půdu a nižší prostupnost než pásové a chodící stroje, ty zas nemohou na veřejné komunikace.

Harvestor sám sleduje, kolik dřeva vytěžil. Takový stroj zastoupí v lese několik dělníků s motorovými pilami. Práce s ním je také mnohem bezpečnější.