Šéf VW ztratil nervy. Varuje před elektromobily a ohrožením autoprůmyslu

Německý automobilový průmysl je podle šéfa VW Herberta Diesse vystaven velkému ohrožení a nebývalým výzvám. „Šance, že bude německý automobilový průmysl za deset let ještě patřit ke světové špičce, jsou z dnešního pohledu přibližně padesát na padesát,“ prohlásil Diess v úterý v centrále VW ve Wolfsburgu.

Výzvy jsou podle něj enormní. Diess jmenoval konkrétně obchodní válku mezi USA a Čínou, Brexit i vztahy k Rusku a Turecku. I nová metodika měření emisí a spotřeby paliva osobních vozidel WLTP (Worldwide harmonised Light vehicles Test Procedure) podle něj přivede průmysl „na hranici jeho produktivity“. Volkswagen před nedávnem oznámil, že celosvětový prodej koncernu se v září v souvislosti s novou metodikou měření emisí v porovnání s předchozím rokem citelně snížil.

Diess ve svém projevu zároveň kritizoval přísnější emisní limity Evropské unie. „Současné tažení proti individuální mobilitě, a tedy obecně proti autům, nabývá rozměrů existenčního ohrožení,“ prohlásil u příležitosti otevření 10. Mezinárodní burzy dodavatelů ve Wolfsburgu.

Šéf VW pranýřoval podle jeho názoru „téměř hysterické diskuze týkající se oxidů dusíku v několika málo problematických zónách v německých městech“. Problémem jsou i limity CO 2 pro nové vozy, stanovené evropskými ministry životního prostředí a v současnosti projednávané v Berlíně a Bruselu.

Vysoký podíl elektromobilů by mohl zhoršit bilanci CO2 v Německu

„Pokud musíme do roku 2030 snížit emise CO 2 naší automobilové flotily o 30 procent, lze to provést pouze s třetinou čistě elektrických aut v ulicích. Bude-li automobilový průmysl tlačen ke snížení o 40 procent, musela by v roce 2030 být polovina vozů elektrických,“ vypočítal šéf Volkswagenu.

Diess zároveň varoval před tím, že by vysoký podíl elektromobilů mohl mít na celkovou bilanci emisí CO 2 v Německu negativní vliv. Protože v Německu se elektřina vyrábí s 600 g CO 2 na kilowatthodinu, což je poměrně vysoké číslo. V celoevropském srovnání zaujímá Německo místo v dolní části tabulky.

Pokud se tento údaj výrazně nezlepší, budou v nejhorším případě jezdit po německých ulicích elektromobily poháněné elektřinou z hnědouhelných elektráren. „To převrací myšlenku elektromobility ad absurdum! Protože v takovém případě bychom měli v Německu stejně vysoké nebo dokonce vyšší emise CO 2 než dnes. A to se stane navzdory tomu, že jsme do změny struktury a přechodu na e-mobilitu investovali stovky miliard,“ uvedl Diess.

Daimler vidí ekologickou bilanci elektromobilů už dnes pozitivně

Diessovy výroky na adresu německé elektřiny s vysokými emisemi CO 2 vyvolaly mezi odborníky ostré diskuze. Zaprvé podíl obnovitelných zdrojů energie v celkovém mixu německého proudu v poslední době zřetelně vzrostl: v roce 2013 činil pouhých 23 procent, v roce 2017 to bylo podle německého Úřadu na ochranu životního prostředí již 33 procent.

Zadruhé už delší dobu trvá spor mezi elektroauty a klasickými spalovacími motory o celkovou ekologickou bilanci. Záleží na konkrétní studii, velikosti baterie, mixu elektrického proudu při výrobě i v provozu a předpokládané výkonnosti po dobu životnosti automobilu – z některých studií vycházejí elektroauta hůř co se týče celkových emisí CO 2 , ovšem často jsou už nyní zřetelně lepší než diesely nebo benzinové motory.

I jeden z Diessových německých konkurentů předvídá do budoucna méně problémů než šéf koncernu VW. Daimler nedávno zveřejnil výsledky interního průzkumu týkajícího se elektromobilů: výroba elektrických Mercedesů způsobí o 80 procent vyšší emise CO 2 než výroba spalovacího motoru. Ovšem v provozu jsou emise CO 2 i při aktuálním německém mixu energie o 65 procent nižší než u současných spalovacích motorů – za předpokladu, že se počítá i zátěž CO 2 při získávání, produkci a distribuci elektrické energie.

Podle propočtů odborníků z Daimleru jsou celkové emise čistě elektrických vozů za celý životní cyklus při stejném výkonu nejméně o 40 procent nižší. O tomto výroku by se dalo diskutovat, především s odkazem na to, jaká testovaná vozidla byla k dispozici, sporná je nejspíš i velikost baterií. Studie nicméně dokládá, že se i v automobilovém průmyslu ozývají hlasy, které nesouhlasí s varovnými výroky manažera Diesse.