Japonská aféra: výrobce hliníku lhal o kvalitě, automobilky mají poplach

Skandál kolem falšování údajů o kvalitě japonské firmy Kobe Steel přiměl výrobce aut, vlaků, letadel a vojenské techniky ke kontrolám. Ty mají odhalit, zda jejich výrobky neobsahují podřadné materiály.

Kobe je třetí největší ocelárnou v Japonsku. Firma přiznala, že falšovala údaje o některých svých produktech tak, aby odpovídaly požadavkům zákazníků.

Odhalení se týkalo výrobků z mědi a hliníku, které se používají při výrobě automobilů či letadel, a firma následně oznámila, že na falšování údajů narazila také u některých dalších produktů. Japonská vláda uvedla, že záležitost zkoumá a snaží se zjistit její možné bezpečnostní dopady.

Postavení firmy je specifické, Kobe Steel je totiž jeden z velkých a renomovaných zpracovatelů hliníku, který je v autoprůmyslu stále žádanější. Pokud by případné následky rodícího se skandálu ohrozily stabilitu firmy, mělo by to dopad na celý autoprůmysl.

Podle italského magazínu Quattroruote firma falšovala údaje za posledních 11 měsíců o čtyřech procentech produkce. Kobe Steel identifikovala šarže hliníkových a měděných plechů, které vyrobila mezi zářím 2016 a srpnem 2017, více detailů ovšem neuvedla. Podle magazínu Autonews společnost zkoumá údaje o své produkci za posledních deset let. Firma ovšem udává, že nemá od zákazníků žádné stížnosti na kvalitu materiálů.

Svou produkci nyní prověřují také Toyota, Mitsubishi, Mazda, Nissan, Honda, Subaru a Suzuki. Mezi zákazníky firmy jsou však také Ford nebo General Motors.

Toyota uvedla, že materiál od Kobe Steel použila ve svých japonských fabrikách na kapoty a dveře některých modelů. Nissan měl dodaný plech použít na kapoty a bude prý zkoumat, zda vlastnosti materiálu, které jsou odlišné od deklarovaných, nemohou mít vliv na ochranu chodců v případě nehody. Honda měla materiál od Kobe použít na dveře a kapoty. Ostatní výrobci aut zatím zkoumají své archivy.

Společnost Hitachi uvedla, že její nové vlaky sice obsahují materiály od firmy Kobe, ale úspěšně prošly přísnými testy. Americký výrobce letadel Boeing tvrdí, že v souvislosti se skandálem kolem ocelárny Kobe neodhalil žádné bezpečnostní problémy.