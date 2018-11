Rudá vlajka nad Mnichovem: značka Maových limuzín má designéra rollsů

Lepší místo si vybrat nemohli: červená vlajka, která zdobí od padesátých let chladiče impozantních limuzín čínských státníků, zavlála v teplém podzimním počasí nad honosným zámkem Nymphenburg. K tomu zněly něžné tóny klavíru a přátelské pozdravy a proslovy. Dříve jezdili v černých luxusních limuzínách Hongqi pouze nejvyšší straničtí funkcionáři, spolupracovníci vlády a zahraniční státní návštěvy. Nyní Hongqi s novou firemní image útočí na značky jako BMW či Mercedes. A to přímo z bavorského hlavního města Mnichova.

Čínské značky aut míří do Bavorska

Někdejší vládce Mao Ce Tung nechtěl jezdit v autech zahraničních značek. Z toho důvodu byl státní podnik Hongqi nucen začít roku 1958 vyrábět odpovídající reprezentativní limuzíny pro komunistickou stranu Číny a státní instituce. Jak uvádí magazín FOCUS, první dva modely, CA72 a jeho nástupce CA 770, vzbudily velkou pozornost i na letošním Concours d‘Elegance v Pebble Beach, vyhlášeném celosvětovém shromáždění veteránů.



Další krok do světa západního automobilismu bude zjevně trvalejší než krátké představení na golfovém hřišti v Pebble Beach. Na mnichovské adrese Oskar-von-Miller-Ring otvírá značka Hongqi a za ní stojící státní koncern FAW nejen své první designérské centrum za hranicemi Číny. Místo bude zároveň jediným centrem designcentrem značky na světě. Volba lokality měla podle neoficiálních informací řadu důvodů: počínaje silnými dodavatelskými zdroji, přes dobré letecké spojení do Číny až po nástup špičkového designéra Gilese Taylora.

Hongqi si přitáhl designéra rollsů

Ještě před několika týdny byl Brit Giles Taylor šéfem designérů u Rolls Royce. Nyní má pod jeho vedením vzniknout nové designérské oddělení u státního koncernu FAW a Hongqi. „FAW chce do roku 2020 navýšit roční prodeje Hongqi na 100 tisíc a do roku 2025 na 300 tisíc vozů,“ říká Xu Liuping, šéf skupiny FAW v rozhovoru pro německý server FOCUS.

Giles Taylor v dobách, kdy byl šéfdesignérem značky Rolls-Royce

„Je mi padesát a toužil jsem po pořádné profesní výzvě,“ vysvětluje změnu Giles Taylor, který předtím pracoval u PSA, Mercedesu a Jaguaru. „Hongqi uvede v nadcházejících letech 17 nových modelů. To považuji za napínavý úkol plný výzev,“ říká designér, z jehož skicáku je kromě dnešních rollsů a třeba také stále ještě aktuální generace Jaguaru XJ také ikonická první generace Citroënu C3, která svou „beruškovitou“ siluetou uhranula statisíce zákaznic a dodnes - z pohledu designu - nezestárla.

Číňané mají za sebou dlouhé roky bez pozoruhodného designérského pokroku, k velkému rozvoji nedošlo ani v technice. Poslední velkou novinkou bylo Hongqi L5 v roce 2012. Šest metrů dlouhá státnická limuzína připomíná svými proporcemi a širokou maskou chladiče Mao Ce Tungovy státní limuzíny z padesátých a šedesátých let. Pod kapotou skrývá šestilitrový dvanáctiválec se 408 koňskými silami.

Technika na bázi Toyoty

Menší Hongqi H7 vznikl na základech Toyoty Crown, kterou v Číně vyrábí FAW jako joint-venture partner Toyoty. Což by mohlo pýchu Číňanů na jejich kultovní značku poněkud srážet, ovšem je třeba podotknout, že limuzíny Hongqi už dříve vznikaly na bázi modelů jiných značek, jako je Toyota či Audi. První modely z roku 1958 byly dokonce příbuzné s jedním modelem Chrysleru. I později sáhla exkluzivní značka koncernu FAW často po různých mezinárodních značkách, aby mohla nejvyšší státní představitele vozit na odpovídající úrovni. Od roku 1983 hrál například velkou roli koncern VW.

Z exkluzivní značky pro stranické funkcionáře se má v nejbližších letech stát prémiový výrobce, který se bude moci měřit s mezinárodními značkami, jako je Cadillac, Audi, BMW či Mercedes. Už v příštím měsících chce FAW představit dva modely SUV Hongqi pod jmény HS5 a HS7. V současnosti prodává Hongqi výhradně ve vlastní zemi tři limuzíny H5, H7 a LS. V první polovině roku 2018 činil odbyt 9400 vozů, což představuje obrovský skok ve výši 472 procent v porovnání s předchozím rokem. Ovšem u toho nemá zůstat. Podle produktového plánu má Hongqi do roku 2025 uvést na trh 17 nových modelů, z nichž 15 bude plug-in hybridů nebo elektromobilů.

Vlna elektromobilů do roku 2025

První plně elektrický model E-HS3 má přijít na trh v polovině příštího roku. Mnichov má hrát v transformační a rostoucí strategii Číňanů centrální roli. „V našem studiu začínáme s mezinárodním týmem, který tvoří zhruba padesát lidí,“ vysvětluje Giles Taylor. První práce zde začaly už zhruba před rokem, „Od května 2018 probíhají první projekty.“ vysvětluje Ming Zhang, ředitel FAW Munich, jak se firma oficiálně jmenuje. „Jde o první centrum mimo Čínu. Chceme se naučit rozumět zdejším zákazníkům.“

Hlavní bude Čína

Značka Hongqi se chce v první fázi svého znovuzrození soustředit na Čínu. Ovšem další kroky povedou na mezinárodní trhy. Celkem sedmnáct nových vozů, které přijdou na scénu do roku 2025, lze rozdělit do čtyř rodin L, S, Q a H. Zatímco luxusní třída L má být protivníkem značek Rolls-Royce nebo Bentley, sportovní vozy a SUV modelových řad S a Q se postaví konkurenci z Evropy a USA. Nový slogan Číňanů zní: „Let the Dream Fly“, tedy Nech sny vzlétnout. I čínský generální konzul Yonggui Pei si od otevření centra v Mnichově slibuje mnohé: „Zákazníci mají od značky, jako je Hongqi, velká očekávání. Dobrý start představuje polovinu úspěchu, a to se nám nyní podařilo. Dveře Číny se dále otevírají, čínské firmy se chystají uspět v mezinárodní konkurenci.“

Čínské značky vyvíjejí v Evropě

V Itálii a Německu má designstudia hned několik čínských automobilek - v Turíně má například obří hlavní designérské centrum automobilka Changan, kde působí na vrcholové pozici Jaromír Čech. Nově tam nastoupil také Michal Kačmár, který dlouhé roky pracoval v designstudiu Škody, ale byl také u Land Roveru nebo Hyundaie. V britském Birminghamu má vývojové centrum šanghajská automobilka SAIC.

Další čínská automobilka Chery (dlouhodobě nejúspěšnější exportér čínských aut do zahraničí) se už v roce 2016 spojila se zavedeným německým partnerem, inženýrskou kanceláří Benteler, která mu pomáhá s vývojovými pracemi. V Evropě mělo Chery dosud kromě kanceláří také malé designérské studio vedené Jamesem Hopem, který kdysi začínal u Fordu, pak působil u General Motors a v Chery je od roku 2012 na pozici šéfdesignéra. Automobilka z Wu-chu letos v září oficiálně potvrdila, že v Raunheimu nedaleko Frankfurtu vytvoří vývojové a designérské středisko. Nově založená firma Chery Europe GmbH začne fungovat v lednu 2019. Více čtěte zde.