Začalo to v květnu a na červen meteorologové slibují podobné počasí - teploty kolem třicítky, jasnou oblohu a spalující slunce. Pro milovníky koupání a vodních sportů ideál - zdá se, že léto letos potrvá mnohem déle. Pro lidi za volantem jsou ale vysoké teploty peklo a dlouhodobé horko je doslova zkouší. Na jaká rizika se musí připravit?

V horku mívají řidiči problém s udržením potřebné koncentrace, pomaleji reagují a rychleji se unaví. Také se nám za volantem zhoršuje paměť a úroveň zpracování informací. Snadno se tak stane, že řidiči například zapomenou na značku, kterou právě minuli, a vjedou do křižovatky nebo nedají přednost v jízdě.



Podle odborníků mají vysoké teploty také negativní vliv na koordinaci provádění potřebných úkonů a klesá ochota je vykonávat. Lidé jsou podrážděnější, a to se projevuje i na vzájemné komunikaci všech účastníků silničního provozu, která je nervóznější a agresivnější. O reakcích těla na horké počasí čtěte více zde.



„Na silnicích se v horku pohybují pomalejší a hůře reagující lidé, kteří jsou navíc nervóznější, a tedy náchylnější k rizikovému jednání. Prosluněné a teplé počasí navíc vyláká na silnice větší počet cyklistů a motocyklistů. Nelze se divit, že během horkých dní roste počet vážných dopravních nehod,“ vysvětluje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti s tím, že každá třetí nehoda na dálnici je navíc zapříčiněna únavou, která v horku rapidně roste.

A není to jen kvůli dlouhé jízdě autem: během období, kdy panují vysoké teploty i v noci, trpí i kvalita spánku. Ráno tak na silnice vyrážejí lidé, jejichž kondice za moc nestojí. A další den strávený v horku snadno zvýší úroveň únavy účastníků silničního provozu nad kritickou mez. „Vliv únavy na výkon nejen řidičů je srovnatelný s působením alkoholu ve výši až jednoho promile v krvi. To s sebou nese až sedminásobně vyšší pravděpodobnosti účasti řidiče na zaviněné dopravní nehodě,“ upřesnil Budský.

Únava přemáhá hlavně mladé

Zajímavé je, že zvláště náchylní na chyby pod vlivem únavy jsou lidé ve věku do 25 let. Zpozornět by měli také lidé trpící poruchami spánku, s nemocným srdcem nebo ti, kteří pracují na směny. A únava se negativně podepisuje i na výkonech řidičů profesionálů a dálkových šoférů.

Co opravdu nefunguje? Mezi řidiči koluje řada zaručených receptů, jak se udržet za volantem fit. Jejich účinnost ovšem není nijak zázračná: Například krátké otevření oken během jízdy sice vzduch v kabině auta vymění, ale na regeneraci řidiče nemá téměř žádný vliv, nebo jen velmi krátkodobý.

sice vzduch v kabině auta vymění, ale na regeneraci řidiče nemá téměř žádný vliv, nebo jen velmi krátkodobý. Jen na chvilku funguje i vypití kávy nebo jiného nápoje s povzbuzujícími látkami jako je kofein či taurin.

jako je kofein či taurin. Spousta řidičů je také přesvědčená, že únavu přemohou silnou vůlí, ale pozor, to je nebezpečný omyl. Při delším přepínání hrozí mikrospánek.

ale pozor, to je nebezpečný omyl. Při delším přepínání hrozí mikrospánek. Nepomáhá ani poslech hlasité hudby , který naopak může řidiče rozptýlit či znervóznět.

, který naopak může řidiče rozptýlit či znervóznět. A kouření za volantem se také nedoporučuje - okamžitý účinek je nulový, v řadě zemí je kouření při přepravě dětí zakázáno a naopak únava se dostaví rychleji, protože v krvi koluje zvýšená koncentrace kysličníku uhelnatého. Navíc spolucestující vám nejspíš také nepoděkují.

„Opatrní by ovšem měli být i řidiči amatéři, kteří v době letních dovolených vyrážejí na dlouhou vzdálenost. Mnohahodinové soustředění se za volantem spojené s nezvykem zdolávat v jednom kuse mnohasetkilometrové přejezdy po přetížených silnicích může být opravdu velmi nebezpečné,“ varuje Budský.



Riziko nehody pak narůstá nad ránem - konkrétně od druhé do páté hodiny ranní. Během dne pak přichází krizové momenty nejčastěji mezi třináctou a patnáctou hodinou.

Jak jet v horku bezpečně?

Řidiči, které čeká dlouhá cesta k moři, by se měli především pořádně vyspat, a to zejména v momentě, kdy s sebou vláčí delší spánkový dluh. Před jízdou auto pořádně vyvětrejte a pokud musíte rychle vyjet, pomáhá i pár prvních minut jízdy s otevřenými okny. Odborníci na bezpečnost také doporučují vyhnout se těžkým jídlům a naopak dbát na pitný režim a dostatečný příjem tekutin.

„Ani v zemích, kde je určitá tolerance alkoholu v krvi řidičů, není dobré podlehnout pokušení usednout za volant byť jen po vypití malého piva či sklenky vína. Opatrně i s některými léky. Nebezpečné mohou být i ty volně prodejné na tlumení bolesti. Některé přípravky na léčbu potíží se spánkem zvyšují riziko vzniku smrtelné nehody na více než dvojnásobek. Určitě tedy zkonzultujte vhodnost jejich požívání během řízení s ošetřujícím lékařem nebo se při nákupu léků poraďte s lékárníkem,“ radí Budský.

V kabině auta by pak neměla chybět láhev s čerstvou vodou. Dehydratovaní řidiči dělají dvojnásobné množství chyb a mají tendenci ke stejnému chování jako řidiči s 0,8 promile alkoholu v krvi. Upozornila na to před časem automobilka Nissan, která si nechala udělat mezi řidiči rozsáhlou studii a následně zapracovala na autopotahu, který dokáže dehydrataci identifikovat. Více o studii a chytrých autopotazích čtěte zde.

Inovativní povlak na sedadle a volantu instalovaný do vozu Nissan Juke upozorní řidiče, že se má napít vody.

Příjemná teplota, ne mrazák

Řidiči, kteří vytáčejí klimatizaci na maximum, aby se probrali, si také příliš nepomáhají. V kabině auta by měla být konstantní příjemná teplota, ne mrazivý chlad, protože s rozpáleným tělem přijde místo osvěžení spíše nachlazení nebo zablokovaná krční páteř.

„Lékaři doporučují, aby rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou pokud možno nečinil více než pět stupňů. Vhodná teplota v interiéru se pohybuje mezi 20 a 24 stupni Celsia,“ upřesnil už dříve šéfredaktor specializovaného magazínu AutemBezpečně.cz Petr Buček. Podrobnější tipy, jak správně klimatizovat auto, čtěte zde.



Dlouhé kilometry dálničních cest s pohledem upřeným do dáli a pravidelně se míhajícími přerušovanými čárami na silnici mohou uspávat. Je proto dobré čas od času přejet očima ze strany na stranu. A ano, dělat častější krátké přestávky - ideálně po dvou hodinách jízdy. Pokud není po ruce odpočívadlo, vytipujte si na ně klidné a bezpečné místo.

„Jistě to ocení i spolucestující. Z auta by měli vystoupit všichni, protáhnout se, něco drobného sníst a doplnit potřebné tekutiny. Určitě nezapomeneme ani na pořádné provětrání kabiny vozidla. Pokud to bude jen trochu možné, řidiči by se za volantem měli vyměnit. V opačném případě šoférovi neuškodí krátké zdřímnutí. Řekněme na 15 až 20 minut,“ poradil Budský.

Pokud se spánek nedostaví, není třeba se stresovat. I krátká maximální relaxace pomůže. „Extrémně teplé počasí a s ním spojená zvýšená úroveň únavy jsou velkým nebezpečím. I přes pocit únavy však až 20 procent řidičů usedá za volant. U řidičů kamionů se pak jedná až o dvojnásobek,“ uzavírá Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.