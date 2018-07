VIDEO: Vaříme s Dominikem. Co udělá vedro v autě s vaším nákupem

V poledním žáru se vnitřek auta na slunci vyhřeje i na více než 70 stupňů Celsia. Víkendové dny často využíváme k doplnění zásob. Nákup uložíme do kufru auta a jdeme ještě do dalšího obchodu nebo třeba do kina či k vodě. Videoredaktor iDNES.cz Dominik Vršanský zkusil, co se s potravinami v horku stane.