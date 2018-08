PŘÍMÝ PŘENOS: Testujeme, na kolik stupňů se rozpálí auto

13:23 , aktualizováno 13:23

Teplotní rekordy padají, slunce vysouší rybníky a rozpaluje auta. První srpnový den má být vůbec nejteplejším z letošní tropické sezony. Nastoupit do auta, které se rozpálilo na slunci je jako usednout do pece. Na jakou teplotu se vlastně vůz ve slunečním žáru rozpálí? Zkoušíme to na černém autě.